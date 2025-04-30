https://sarabic.ae/20250430/سويسرا-تقرر-حظر-حركة-حماس-والمنظمات-المرتبطة-بها-1100052566.html
سويسرا تقرر حظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها
سويسرا تقرر حظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أن قانونًا سويسريًا جديدًا يحظر حركة حماس الفلسطينية والمنظمات المرتبطة بها سيدخل حيّز التنفيذ، في 15 مايو/ أيار... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T17:02+0000
2025-04-30T17:02+0000
2025-04-30T17:02+0000
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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القانون جاء بهدف منع حركة "حماس" الفلسطينية من استخدام سويسرا كملاذ آمن من خلال تسهيل إجراءات حظر الدخول أو الطرد.وأضافت الحكومة السويسرية أن هذا القانون، الذي أقرّه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي جاء في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يمنح السلطات السويسرية "الأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أنشطة حماس أو دعمها للمنظمة في سويسرا".وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "تل أبيب رفضت مقترح هدنة يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 5 سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في القطاع".ونقلت تلك الوسائل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده، الاثنين الماضي، أن هذا المقترح تم رفضه، مشيرًا إلى أنه "لن يتم الموافقة على أي هدنة تسمح لحماس بالتعافي وإعادة التسليح لمواصلة حربها ضد إسرائيل بقوة أكبر".ولفت إلى أن "تل أبيب لم تشن حربا شاملة بعد انهيار وقف إطلاق النار حتى تمنح المفاوضات فرصة أكبر من أجل إطلاق سراح الرهائن.يذكر أن مقترح وقف إطلاق النار لـ5 سنوات، تم طرحه من قبل الوسطاء الأسبوع الماضي، قبل سفر وفد "حماس" إلى القاهرة، التي أعلن أحد مسؤوليها في تصريحات صحفية أن "الحركة مستعدة للقبول بصفقة تبادل ضمن عملية واحدة وأنها توافق على هذا المقترح".
https://sarabic.ae/20250430/تسليم-أسلحة-حماس-الثقيلة-مقابل-وقف-الحرب-في-غزة-ما-إمكانية-قبول-هذا-المقترح؟-1100049069.html
https://sarabic.ae/20250429/حماس-إسرائيل-تستخدم-سياسة-التجويع-كسلاح-حرب-في-غزة-1100018137.html
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العالم العربي, حركة حماس, العالم, الأخبار, الأخبار
العالم العربي, حركة حماس, العالم, الأخبار, الأخبار
سويسرا تقرر حظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أن قانونًا سويسريًا جديدًا يحظر حركة حماس الفلسطينية والمنظمات المرتبطة بها سيدخل حيّز التنفيذ، في 15 مايو/ أيار المقبل.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القانون جاء بهدف منع حركة "حماس" الفلسطينية
من استخدام سويسرا كملاذ آمن من خلال تسهيل إجراءات حظر الدخول أو الطرد.
وأضافت الحكومة السويسرية أن هذا القانون، الذي أقرّه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي جاء في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يمنح السلطات السويسرية "الأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أنشطة حماس أو دعمها للمنظمة في سويسرا".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "تل أبيب رفضت مقترح هدنة يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 5 سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في القطاع".
ونقلت تلك الوسائل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده، الاثنين الماضي، أن هذا المقترح تم رفضه، مشيرًا إلى أنه "لن يتم الموافقة على أي هدنة
تسمح لحماس بالتعافي وإعادة التسليح لمواصلة حربها ضد إسرائيل بقوة أكبر".
ولفت إلى أن "تل أبيب لم تشن حربا شاملة بعد انهيار وقف إطلاق النار حتى تمنح المفاوضات
فرصة أكبر من أجل إطلاق سراح الرهائن.
وتابع: "تبذل إسرائيل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن وهذا شيء يؤثر على أنماط العمليات العسكرية، التي تتميز بأنها محدودة حتى الآن".
يذكر أن مقترح وقف إطلاق النار لـ5 سنوات، تم طرحه من قبل الوسطاء الأسبوع الماضي، قبل سفر وفد "حماس" إلى القاهرة، التي أعلن أحد مسؤوليها في تصريحات صحفية أن "الحركة مستعدة للقبول بصفقة تبادل ضمن عملية واحدة وأنها توافق على هذا المقترح".