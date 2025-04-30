https://sarabic.ae/20250430/سويسرا-تقرر-حظر-حركة-حماس-والمنظمات-المرتبطة-بها-1100052566.html

سويسرا تقرر حظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها

سويسرا تقرر حظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أن قانونًا سويسريًا جديدًا يحظر حركة حماس الفلسطينية والمنظمات المرتبطة بها سيدخل حيّز التنفيذ، في 15 مايو/ أيار... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T17:02+0000

2025-04-30T17:02+0000

2025-04-30T17:02+0000

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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القانون جاء بهدف منع حركة "حماس" الفلسطينية من استخدام سويسرا كملاذ آمن من خلال تسهيل إجراءات حظر الدخول أو الطرد.وأضافت الحكومة السويسرية أن هذا القانون، الذي أقرّه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي جاء في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يمنح السلطات السويسرية "الأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أنشطة حماس أو دعمها للمنظمة في سويسرا".وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "تل أبيب رفضت مقترح هدنة يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 5 سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في القطاع".ونقلت تلك الوسائل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده، الاثنين الماضي، أن هذا المقترح تم رفضه، مشيرًا إلى أنه "لن يتم الموافقة على أي هدنة تسمح لحماس بالتعافي وإعادة التسليح لمواصلة حربها ضد إسرائيل بقوة أكبر".ولفت إلى أن "تل أبيب لم تشن حربا شاملة بعد انهيار وقف إطلاق النار حتى تمنح المفاوضات فرصة أكبر من أجل إطلاق سراح الرهائن.يذكر أن مقترح وقف إطلاق النار لـ5 سنوات، تم طرحه من قبل الوسطاء الأسبوع الماضي، قبل سفر وفد "حماس" إلى القاهرة، التي أعلن أحد مسؤوليها في تصريحات صحفية أن "الحركة مستعدة للقبول بصفقة تبادل ضمن عملية واحدة وأنها توافق على هذا المقترح".

https://sarabic.ae/20250430/تسليم-أسلحة-حماس-الثقيلة-مقابل-وقف-الحرب-في-غزة-ما-إمكانية-قبول-هذا-المقترح؟-1100049069.html

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