سويسرا تقرر حظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية إعلان بوتين عن هدنة بمناسبة عيد النصر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:03 GMT
16 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:19 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:31 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
100 يوم من حكم ترامب كيف أثرت على الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط والاقتصاد العالمي ؟
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250430/سويسرا-تقرر-حظر-حركة-حماس-والمنظمات-المرتبطة-بها-1100052566.html
سويسرا تقرر حظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها
سويسرا تقرر حظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أن قانونًا سويسريًا جديدًا يحظر حركة حماس الفلسطينية والمنظمات المرتبطة بها سيدخل حيّز التنفيذ، في 15 مايو/ أيار... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T17:02+0000
2025-04-30T17:02+0000
العالم العربي
حركة حماس
العالم
الأخبار
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16f462f8fbad7cc49fe1566485aa32f0.jpg
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القانون جاء بهدف منع حركة "حماس" الفلسطينية من استخدام سويسرا كملاذ آمن من خلال تسهيل إجراءات حظر الدخول أو الطرد.وأضافت الحكومة السويسرية أن هذا القانون، الذي أقرّه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي جاء في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يمنح السلطات السويسرية "الأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أنشطة حماس أو دعمها للمنظمة في سويسرا".وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "تل أبيب رفضت مقترح هدنة يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 5 سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في القطاع".ونقلت تلك الوسائل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده، الاثنين الماضي، أن هذا المقترح تم رفضه، مشيرًا إلى أنه "لن يتم الموافقة على أي هدنة تسمح لحماس بالتعافي وإعادة التسليح لمواصلة حربها ضد إسرائيل بقوة أكبر".ولفت إلى أن "تل أبيب لم تشن حربا شاملة بعد انهيار وقف إطلاق النار حتى تمنح المفاوضات فرصة أكبر من أجل إطلاق سراح الرهائن.يذكر أن مقترح وقف إطلاق النار لـ5 سنوات، تم طرحه من قبل الوسطاء الأسبوع الماضي، قبل سفر وفد "حماس" إلى القاهرة، التي أعلن أحد مسؤوليها في تصريحات صحفية أن "الحركة مستعدة للقبول بصفقة تبادل ضمن عملية واحدة وأنها توافق على هذا المقترح".
https://sarabic.ae/20250430/تسليم-أسلحة-حماس-الثقيلة-مقابل-وقف-الحرب-في-غزة-ما-إمكانية-قبول-هذا-المقترح؟-1100049069.html
https://sarabic.ae/20250429/حماس-إسرائيل-تستخدم-سياسة-التجويع-كسلاح-حرب-في-غزة-1100018137.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da8812d0ee657067c9262ac9df993675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حركة حماس, العالم, الأخبار, الأخبار
العالم العربي, حركة حماس, العالم, الأخبار, الأخبار

سويسرا تقرر حظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها

17:02 GMT 30.04.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samraحماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أن قانونًا سويسريًا جديدًا يحظر حركة حماس الفلسطينية والمنظمات المرتبطة بها سيدخل حيّز التنفيذ، في 15 مايو/ أيار المقبل.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القانون جاء بهدف منع حركة "حماس" الفلسطينية من استخدام سويسرا كملاذ آمن من خلال تسهيل إجراءات حظر الدخول أو الطرد.
وأضافت الحكومة السويسرية أن هذا القانون، الذي أقرّه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي جاء في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يمنح السلطات السويسرية "الأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أنشطة حماس أو دعمها للمنظمة في سويسرا".
محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
تسليم أسلحة "حماس" الثقيلة مقابل وقف الحرب في غزة.. ما إمكانية قبول هذا المقترح؟
15:46 GMT
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "تل أبيب رفضت مقترح هدنة يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 5 سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في القطاع".
ونقلت تلك الوسائل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده، الاثنين الماضي، أن هذا المقترح تم رفضه، مشيرًا إلى أنه "لن يتم الموافقة على أي هدنة تسمح لحماس بالتعافي وإعادة التسليح لمواصلة حربها ضد إسرائيل بقوة أكبر".
الجوع يتفشى في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
"حماس": إسرائيل تستخدم سياسة "التجويع" كسلاح حرب في غزة
أمس, 17:24 GMT
ولفت إلى أن "تل أبيب لم تشن حربا شاملة بعد انهيار وقف إطلاق النار حتى تمنح المفاوضات فرصة أكبر من أجل إطلاق سراح الرهائن.
وتابع: "تبذل إسرائيل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن وهذا شيء يؤثر على أنماط العمليات العسكرية، التي تتميز بأنها محدودة حتى الآن".
يذكر أن مقترح وقف إطلاق النار لـ5 سنوات، تم طرحه من قبل الوسطاء الأسبوع الماضي، قبل سفر وفد "حماس" إلى القاهرة، التي أعلن أحد مسؤوليها في تصريحات صحفية أن "الحركة مستعدة للقبول بصفقة تبادل ضمن عملية واحدة وأنها توافق على هذا المقترح".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала