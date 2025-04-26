https://sarabic.ae/20250426/عرض-مفاجئ-من-حماس-الإفراج-الكامل-عن-الرهائن-مقابل-إنهاء-الحرب-وهدنة-لـ5-سنوات-1099908921.html

عرض مفاجئ من "حماس": الإفراج الكامل عن الرهائن مقابل إنهاء الحرب وهدنة لـ5 سنوات

عرض مفاجئ من "حماس": الإفراج الكامل عن الرهائن مقابل إنهاء الحرب وهدنة لـ5 سنوات

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، أن "الحركة مستعدة لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين". 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T08:52+0000

2025-04-26T08:52+0000

2025-04-26T08:52+0000

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وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن "حماس تسعى لهدنة في غزة مدتها 5 سنوات"، مجددًا التأكيد أن "الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة مقابل وقف الحرب في القطاع بشكل كامل".وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قد صرح بأن جيش بلاده "يواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حركة حماس بقدر مايلزم"، مهددًا بتصعيد عسكري في حال عدم إعادة المختطفين.وقال زامير، خلال قيامه بجولة ميدانية تفقدية في رفح جنوبي قطاع غزة: "نحن نواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حماس، بقدر ما يلزم، وإذا لم نرى تقدما في إعادة المختطفين، فسوف نوسّع نشاطنا إلى خطوة أكثر قوة وأهمية"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.وأول أمس الخميس، أصدر الجيش الإسرائيلي، أوامر إخلاء جديدة حذّر فيها سكان بيت حانون والشيخ زايد شمالي قطاع غزة، من هجوم مرتقب، على حد وصفه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي