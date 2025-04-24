https://sarabic.ae/20250424/إعلام-إسرائيلي-رئيس-الموساد-يتوجه-إلى-قطر-بشأن-جهود-إتمام-صفقة-المحتجزين-1099865692.html

إعلام إسرائيلي: رئيس "الموساد" يتوجه إلى قطر بشأن جهود إتمام صفقة المحتجزين

إعلام إسرائيلي: رئيس "الموساد" يتوجه إلى قطر بشأن جهود إتمام صفقة المحتجزين

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد)، ديفيد بارنياع، غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار العمل على صفقة بشأن المحتجزين... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T17:58+0000

2025-04-24T17:58+0000

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وسيلتقي بارنياع، خلال زيارته بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لمصدر إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويبدو أن هذا الاجتماع يُمثل عودة رئيس "الموساد"، إلى المشاركة في مفاوضات المحتجزين الإسرائيليين، بعد أن حل محله ككبير المفاوضين، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وذلك بناء على أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وتعرض ديرمر لانتقادات شديدة منذ توليه المنصب علنا من جانب عائلات المحتجزين، الذين اتهموه بعرقلة الصفقات المحتملة، وكذلك سرا من أعضاء آخرين في فريق التفاوض الإسرائيلي، الذين أفادوا بأنه لا يعمل بالمستوى المطلوب من التعجيل بعقد صفقة.ويأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرا، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى)، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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