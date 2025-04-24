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https://sarabic.ae/20250424/إعلام-إسرائيلي-رئيس-الموساد-يتوجه-إلى-قطر-بشأن-جهود-إتمام-صفقة-المحتجزين-1099865692.html
إعلام إسرائيلي: رئيس "الموساد" يتوجه إلى قطر بشأن جهود إتمام صفقة المحتجزين
إعلام إسرائيلي: رئيس "الموساد" يتوجه إلى قطر بشأن جهود إتمام صفقة المحتجزين
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد)، ديفيد بارنياع، غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار العمل على صفقة بشأن المحتجزين... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T17:58+0000
2025-04-24T17:58+0000
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وسيلتقي بارنياع، خلال زيارته بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لمصدر إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويبدو أن هذا الاجتماع يُمثل عودة رئيس "الموساد"، إلى المشاركة في مفاوضات المحتجزين الإسرائيليين، بعد أن حل محله ككبير المفاوضين، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وذلك بناء على أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وتعرض ديرمر لانتقادات شديدة منذ توليه المنصب علنا من جانب عائلات المحتجزين، الذين اتهموه بعرقلة الصفقات المحتملة، وكذلك سرا من أعضاء آخرين في فريق التفاوض الإسرائيلي، الذين أفادوا بأنه لا يعمل بالمستوى المطلوب من التعجيل بعقد صفقة.ويأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرا، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى)، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250403/قطر-ترد-على-اتهامات-دفع-أموال-للتقليل-من-دور-مصر-في-الوساطة-بين-حماس-وإسرائيل-1099200187.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام إسرائيلي: رئيس "الموساد" يتوجه إلى قطر بشأن جهود إتمام صفقة المحتجزين

17:58 GMT 24.04.2025
© Photo / unsplash/ Bayer Yanمسجد المدينة التعليمية في الدوحة، قطر
مسجد المدينة التعليمية في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Photo / unsplash/ Bayer Yan
تابعنا عبر
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد)، ديفيد بارنياع، غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار العمل على صفقة بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وسيلتقي بارنياع، خلال زيارته بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لمصدر إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويبدو أن هذا الاجتماع يُمثل عودة رئيس "الموساد"، إلى المشاركة في مفاوضات المحتجزين الإسرائيليين، بعد أن حل محله ككبير المفاوضين، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وذلك بناء على أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أحد شوارع مدينة الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
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وتعرض ديرمر لانتقادات شديدة منذ توليه المنصب علنا من جانب عائلات المحتجزين، الذين اتهموه بعرقلة الصفقات المحتملة، وكذلك سرا من أعضاء آخرين في فريق التفاوض الإسرائيلي، الذين أفادوا بأنه لا يعمل بالمستوى المطلوب من التعجيل بعقد صفقة.

واستأنفت إسرائيل قصفها على غزة، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

ويأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرا، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى)، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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