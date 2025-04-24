https://sarabic.ae/20250424/إسبانيا-تلغي-صفقة-أسلحة-إسرائيلية-بسبب-حرب-غزة-1099862728.html
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية بسبب الحرب على غزة
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية بسبب الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
تتواصل المواقف الرافضة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بحرب إسرائيل على قطاع غزة، التي تسببت بمقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T15:39+0000
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وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن "إسبانيا ألغت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة إسرائيلية، لصالح وزارة الداخلية".وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الصفقة تم إلغاؤها من جانب واحد من قبل الحكومة الإسبانية، بعدما تعرضت لضغوط من ائتلاف "سومار"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الحاكم.يذكر أن إسبانيا تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ عام 2023، بسبب حرب غزة، قبل أن يتطور موقفها ليشمل منع شراء الأسلحة من إسرائيل أيضا.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية بسبب الحرب على غزة
15:39 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 15:43 GMT 24.04.2025)
تتواصل المواقف الرافضة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بحرب إسرائيل على قطاع غزة، التي تسببت بمقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن "إسبانيا ألغت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة إسرائيلية، لصالح وزارة الداخلية".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الصفقة تم إلغاؤها من جانب واحد من قبل الحكومة الإسبانية، بعدما تعرضت لضغوط من ائتلاف "سومار"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الحاكم.
30 أكتوبر 2024, 02:24 GMT
يذكر أن إسبانيا تطالب بوقف تصدير الأسلحة
إلى إسرائيل منذ عام 2023، بسبب حرب غزة، قبل أن يتطور موقفها ليشمل منع شراء الأسلحة من إسرائيل أيضا.
واستأنفت إسرائيل
قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة
نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.