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إسبانيا تنهي عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية
إسبانيا تنهي عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية
سبوتنيك عربي
بدأت الحكومة الإسبانية عملية إنهاء عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية للحرس المدني في المملكة، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الإسبانية. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T02:24+0000
2024-10-30T02:24+0000
بيدرو سانشيز
الحكومة الإسبانية
الحكومة الإسبانية
إسرائيل
عدوان إسرائيلي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء، "بدأت وزارة الداخلية عملية إنهاء عقد مع شركة إسرائيلية لشراء خراطيش 9x19 ملم PB NATOللحرس المدني. تم طرح العقد للمناقصة في 21 فبراير 2024. تم اتخاذ القرار في 21 أكتوبر 2024، وتم منح اثنتين من الدفعات الثلاث المتعاقد عليها لشركة إسرائيلية".وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المفوضية الأوروبية إلى الاستجابة للطلب الرسمي من مدريد ودبلن بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، بسبب أفعالها في قطاع غزة ولبنان.كما دعا سانشيز المجتمع الدولي إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن، بسبب تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20241030/إسبانيا-وسلوفينيا-وأيرلندا-والنرويج-تدين-حظر-إسرائيل-لـ-أونروا-1094299176.html
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بيدرو سانشيز, الحكومة الإسبانية, الحكومة الإسبانية, إسرائيل, عدوان إسرائيلي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
بيدرو سانشيز, الحكومة الإسبانية, الحكومة الإسبانية, إسرائيل, عدوان إسرائيلي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

إسبانيا تنهي عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية

02:24 GMT 30.10.2024
© AP Photo / Manu Fernandezبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
بدأت الحكومة الإسبانية عملية إنهاء عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية للحرس المدني في المملكة، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الإسبانية.
وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء، "بدأت وزارة الداخلية عملية إنهاء عقد مع شركة إسرائيلية لشراء خراطيش 9x19 ملم PB NATOللحرس المدني. تم طرح العقد للمناقصة في 21 فبراير 2024. تم اتخاذ القرار في 21 أكتوبر 2024، وتم منح اثنتين من الدفعات الثلاث المتعاقد عليها لشركة إسرائيلية".

وأضاف البيان، أنه لن يُسمح لشركات إسرائيلية أخرى أيضًا بالمشاركة في طروحات شراء أسلحة أخرى قيد المراجعة حاليًا من قبل المديرية العامة للحرس المدني.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المفوضية الأوروبية إلى الاستجابة للطلب الرسمي من مدريد ودبلن بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، بسبب أفعالها في قطاع غزة ولبنان.
نازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ أونروا في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
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كما دعا سانشيز المجتمع الدولي إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن، بسبب تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.
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