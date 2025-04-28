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https://sarabic.ae/20250428/إعلام-إسرائيل-ترفض-مقترح-هدنة-الـ-5-سنوات-مع-حماس-1099976978.html
إعلام: إسرائيل ترفض مقترح هدنة الـ 5 سنوات مع "حماس"
إعلام: إسرائيل ترفض مقترح هدنة الـ 5 سنوات مع "حماس"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب رفضت مقترح هدنة يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 5 سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T15:23+0000
2025-04-28T15:23+0000
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ونقلت عن مسؤول إسرائيلي تأكيده، اليوم الاثنين، أن هذا المقترح تم رفضه، مشيرا إلى أنه لن يتم الموافقة على أي هدنة تسمح لـ"حماس" بالتعافي وإعادة التسليح لمواصلة حربها ضد إسرائيل بقوة أكبر.ولفت إلى أن تل أبيب لم تشن حرب شاملة بعد انهيار وقف إطلاق النار حتى تمنح المفاوضات فرصة أكبر من أجل إطلاق سراح الرهائن.وتابع: "تبذل إسرائيل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن وهذا شيء يؤثر على أنماط العمليات العسكرية، التي تتميز بأنها محدودة حتى الآن".يذكر أن مقترح وقف إطلاق النار لـ 5 سنوات، تم طرحه من قبل الوسطاء الأسبوع الماضي، قبل سفر وفد "حماس" إلى القاهرة، التي أعلن أحد مسؤوليها في تصريحات صحفية إن الحركة مستعدة للقبول بصفقة تبادل ضمن عملية واحدة وأنها توافق على هذا المقترح.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250427/نتنياهو-إدارة-بايدن-هددتنا-بقطع-الأسلحة-إذا-دخلنا-غزة-فقلنا-لهم-إننا-لسنا-دولة-تابعة-1099946107.html
https://sarabic.ae/20250426/عرض-مفاجئ-من-حماس-الإفراج-الكامل-عن-الرهائن-مقابل-إنهاء-الحرب-وهدنة-لـ5-سنوات-1099908921.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: إسرائيل ترفض مقترح هدنة الـ 5 سنوات مع "حماس"

15:23 GMT 28.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة
الحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب رفضت مقترح هدنة يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 5 سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في القطاع.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي تأكيده، اليوم الاثنين، أن هذا المقترح تم رفضه، مشيرا إلى أنه لن يتم الموافقة على أي هدنة تسمح لـ"حماس" بالتعافي وإعادة التسليح لمواصلة حربها ضد إسرائيل بقوة أكبر.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
نتنياهو: إدارة بايدن هددتنا بقطع الأسلحة إذا دخلنا غزة فقلنا لهم إننا لسنا دولة تابعة
أمس, 18:11 GMT
ولفت إلى أن تل أبيب لم تشن حرب شاملة بعد انهيار وقف إطلاق النار حتى تمنح المفاوضات فرصة أكبر من أجل إطلاق سراح الرهائن.
وتابع: "تبذل إسرائيل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن وهذا شيء يؤثر على أنماط العمليات العسكرية، التي تتميز بأنها محدودة حتى الآن".
يذكر أن مقترح وقف إطلاق النار لـ 5 سنوات، تم طرحه من قبل الوسطاء الأسبوع الماضي، قبل سفر وفد "حماس" إلى القاهرة، التي أعلن أحد مسؤوليها في تصريحات صحفية إن الحركة مستعدة للقبول بصفقة تبادل ضمن عملية واحدة وأنها توافق على هذا المقترح.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
صور تظهر حجم الدمار في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
عرض مفاجئ من "حماس": الإفراج الكامل عن الرهائن مقابل إنهاء الحرب وهدنة لـ5 سنوات
26 أبريل, 08:52 GMT
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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