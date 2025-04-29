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"حماس": إسرائيل تستخدم سياسة "التجويع" كسلاح حرب في غزة
"حماس": إسرائيل تستخدم سياسة "التجويع" كسلاح حرب في غزة
سبوتنيك عربي
اتهمت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، حكومة بنيامين نتنياهو، باستخدام سياسة "التجويع كسلاح حرب" ضد سكان قطاع غزة. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T17:24+0000
2025-04-29T17:24+0000
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ونشرت الحركة بيانا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، طالبت من خلاله المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار عن غزة، ووقف ما وصفته بـ"الجريمة المنظمة" بحق المدنيين.وقالت الحركة الفلسطينية، إن "استمرار حكومة نتنياهو في استخدام التجويع كسلاح في قطاع غزة؛ جريمة حرب، واستخفاف بالمجتمع الدولي، وتحد للمؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية التي تعقد جلسات استماع مخصصة لالتزامات الاحتلال الإنسانية".وأضافت في بيانها: "لليوم الستين على التوالي؛ يواصل جيش الاحتلال الفاشي حصاره المطبق لقطاع غزة، مغلقا كل المنافذ أمام المواد الضرورية للحياة، من غذاء وماء ودواء ووقود، فيما تشتد فصول المجاعة مع نفاد مخزونات الغذاء واستهدافها بالقصف، وذلك ضمن حرب الإبادة الوحشية التي يشنها على القطاع، وخطواته الممنهجة لتدمير كل مقومات الحياة فيه".وجددت حركة "حماس" مطلبها بالتحرك العاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، والتحرك على كافة المستويات لفرض فتح المعابر وإدخال المساعدات ومواد الإغاثة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250429/سموتريتش-ننهي-الحرب-عندما-يتم-تفكيك-سوريا-وتجريد-إيران-من-تهديدها-النووي-1100011230.html
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قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

"حماس": إسرائيل تستخدم سياسة "التجويع" كسلاح حرب في غزة

17:24 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
اتهمت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، حكومة بنيامين نتنياهو، باستخدام سياسة "التجويع كسلاح حرب" ضد سكان قطاع غزة.
ونشرت الحركة بيانا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، طالبت من خلاله المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار عن غزة، ووقف ما وصفته بـ"الجريمة المنظمة" بحق المدنيين.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
سموتريتش: ننهي الحرب عندما يتم تفكيك سوريا وتجريد إيران من تهديدها النووي
13:44 GMT
وقالت الحركة الفلسطينية، إن "استمرار حكومة نتنياهو في استخدام التجويع كسلاح في قطاع غزة؛ جريمة حرب، واستخفاف بالمجتمع الدولي، وتحد للمؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية التي تعقد جلسات استماع مخصصة لالتزامات الاحتلال الإنسانية".
وأضافت في بيانها: "لليوم الستين على التوالي؛ يواصل جيش الاحتلال الفاشي حصاره المطبق لقطاع غزة، مغلقا كل المنافذ أمام المواد الضرورية للحياة، من غذاء وماء ودواء ووقود، فيما تشتد فصول المجاعة مع نفاد مخزونات الغذاء واستهدافها بالقصف، وذلك ضمن حرب الإبادة الوحشية التي يشنها على القطاع، وخطواته الممنهجة لتدمير كل مقومات الحياة فيه".
وجددت حركة "حماس" مطلبها بالتحرك العاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، والتحرك على كافة المستويات لفرض فتح المعابر وإدخال المساعدات ومواد الإغاثة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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