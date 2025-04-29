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سموتريتش: ننهي الحرب عندما يتم تفكيك سوريا وتجريد إيران من تهديدها النووي
سموتريتش: ننهي الحرب عندما يتم تفكيك سوريا وتجريد إيران من تهديدها النووي
سبوتنيك عربي
صرح وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي سوف ينهي الحرب عندما يتم تفكيك سوريا وتجريد إيران من تهديدها النووي. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T13:44+0000
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ونشر سموتريتش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلالها أن بلاده لن تنهي الحرب الدائرة إلا بعد تطهير قطاع غزة من حركة حماس، وخروج مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى دول أخرى.ولم يكتف سموتريتش بذلك، بل شدد على "وجوب عودة المحتجزين الإسرائيليين، وتصبح دولة إسرائيل أقوى وأكثر ازدهارا"، على حد تعبيره.ودعا وزير المال الإسرائيلي إلى التوحد أمام ما وصفه بـ"العدو" وما يدور من خلافات داخلية تعالج بالنقاش والحوار بين الإسرائيليين أنفسهم.وكان سموتريتش قد أوضح في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، أن "ما يجري في قطاع غزة حاليا ليس حربا بل عملية عسكرية جديدة تهدف إلى الضغط من أجل إعادة الأسرى".ونقلت القناة "14" الإسرائيلية عن سموتريتش، قوله إن "الوقت قد حان لمهاجمة قطاع غزة، وإذا لم يحدث ذلك فلا مبرر لوجود هذه الحكومة".وأضاف: "بعد اتفاق الهدنة قلت سنعود للقتال بطريقة مختلفة تماما لاتخاذ القرار، والفوز، وتدمير حماس، واحتلال قطاع غزة، وفرض الحكم العسكري هناك، وانتزاع الأراضي منهم، وأي شخص يتلاعب بنا سيتم القضاء عليه".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250428/إعلام-إسرائيل-ترفض-مقترح-هدنة-الـ-5-سنوات-مع-حماس-1099976978.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار

سموتريتش: ننهي الحرب عندما يتم تفكيك سوريا وتجريد إيران من تهديدها النووي

13:44 GMT 29.04.2025
© AP Photo / Maya Alerruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Maya Alerruzzo
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صرح وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي سوف ينهي الحرب عندما يتم تفكيك سوريا وتجريد إيران من تهديدها النووي.
ونشر سموتريتش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلالها أن بلاده لن تنهي الحرب الدائرة إلا بعد تطهير قطاع غزة من حركة حماس، وخروج مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى دول أخرى.
ولم يكتف سموتريتش بذلك، بل شدد على "وجوب عودة المحتجزين الإسرائيليين، وتصبح دولة إسرائيل أقوى وأكثر ازدهارا"، على حد تعبيره.
ودعا وزير المال الإسرائيلي إلى التوحد أمام ما وصفه بـ"العدو" وما يدور من خلافات داخلية تعالج بالنقاش والحوار بين الإسرائيليين أنفسهم.
الحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
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أمس, 15:23 GMT
وكان سموتريتش قد أوضح في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، أن "ما يجري في قطاع غزة حاليا ليس حربا بل عملية عسكرية جديدة تهدف إلى الضغط من أجل إعادة الأسرى".
ونقلت القناة "14" الإسرائيلية عن سموتريتش، قوله إن "الوقت قد حان لمهاجمة قطاع غزة، وإذا لم يحدث ذلك فلا مبرر لوجود هذه الحكومة".
وأضاف: "بعد اتفاق الهدنة قلت سنعود للقتال بطريقة مختلفة تماما لاتخاذ القرار، والفوز، وتدمير حماس، واحتلال قطاع غزة، وفرض الحكم العسكري هناك، وانتزاع الأراضي منهم، وأي شخص يتلاعب بنا سيتم القضاء عليه".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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