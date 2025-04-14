https://sarabic.ae/20250414/بعد-نيته-الاعتراف-بفلسطين-ماكرون-يدعو-عباس-لـإبعاد-حركة-حماس-وإصلاح-السلطة-1099539244.html

بعد نيته الاعتراف بفلسطين... ماكرون يدعو عباس لـ"إبعاد" حركة حماس وإصلاح السلطة

بعد نيته الاعتراف بفلسطين... ماكرون يدعو عباس لـ"إبعاد" حركة حماس وإصلاح السلطة

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى "إبعاد" حركة حماس و"إصلاح" السلطة الفلسطينية. 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T15:52+0000

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وكتب ماكرون في منشور عبر منصة "إكس": "فرنسا مستعدة لتحقيق إطلاق سراح الجميع، واستعادة وقف إطلاق نار دائم، وتوفير وصول فوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة".وأضاف ماكرون: "من شأن هذا أن يمكّن من التقدم نحو حل سياسي قائم على دولتين، استعدادًا للمؤتمر المقرر عقده، في يونيو(حزيران المقبل)، في خدمة السلام والأمن للجميع".وقال ماكرون، خلال مقابلة: "أريد التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولن أفعل ذلك لإرضاء هذا الشخص أو ذاك، بل لأنه سيكون عادلًا، ولأنني أريد المشاركة بديناميكية".نتنياهو يهاجم ماكرون وينتقد "الأسلوب غير المقبول" لتغريدة نجلهقطر: إسرائيل رفضت كل ما عرض عليها مقابل إقامة دولة فلسطين

https://sarabic.ae/20250409/ماكرون-فرنسا-قد-تعترف-بالدولة-الفلسطينية-في-يونيو-المقبل-1099390226.html

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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم