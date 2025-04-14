https://sarabic.ae/20250414/نتنياهو-يهاجم-ماكرون-وينتقد-الأسلوب-غير-المقبول-لتغريدة-نجله-1099518727.html

نتنياهو يهاجم ماكرون وينتقد "الأسلوب غير المقبول" لتغريدة نجله

نتنياهو يهاجم ماكرون وينتقد "الأسلوب غير المقبول" لتغريدة نجله

سبوتنيك عربي

سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للنأي بنفسه عن تغريدة نجله، يائير، التي قال فيها "تبا لك" للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد أن صرح الأخير أن... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T07:08+0000

2025-04-14T07:08+0000

2025-04-14T07:08+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وكتب نتنياهو بالعبرية عبر موقع "إكس": "أحب ابني يائير، فهو صهيوني حقيقي قلق على مستقبل البلاد، ومثل أي مواطن، له الحق في إبداء رأيه الشخصي، مع أن أسلوب رده على تغريدات الرئيس ماكرون الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية غير مقبول بالنسبة لي".وأضاف نتنياهو في تغريدته أن ماكرون يرتكب "خطأً فادحًا" بـ"مواصلته الترويج لفكرة دولة فلسطينية في قلب أرضنا، طموحها تدمير دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن "حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا لم تُدينا الفظائع الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وتابع نتنياهو في صدى لتصريحات ابنه: "لن نجازف بوجودنا بسبب أوهام منفصلة عن الواقع، ولن نقبل الوعظ الأخلاقي حول إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرّض وجود إسرائيل للخطر، من جانب أولئك الذين يعارضون منح الاستقلال لكورسيكا وكاليدونيا الجديدة وغويانا الفرنسية وأراضٍ إضافية".وكان يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شن هجوما حادا على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد أن نشر الأخير عبر منصة "إكس"، تغريدة كتب فيها: "نعم لدولة فلسطينية دون حركة حماس".كما صرح ماكرون، قبل أيام قليلة، بأن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية.وردا على ذلك، كتب يائير نتنياهو، لماكرون عبر "إكس"، أمس السبت: "تبا لك!، نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة! (إقليم مشكل من أرخبيل جزر يقع شرق أستراليا وشمال نيوزيلندا، تحت الإدارة الفرنسية)، نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية (مجموعة ما وراء البحار، أرخبيلات جزر تقع جنوبي المحيط الهادئ تتبع لفرنسا)! نعم لاستقلال كورسيكا (جزيرة في البحر المتوسط تتبع للبر الفرنسي)! نعم لاستقلال إقليم الباسك! نعم لاستقلال غويانا الفرنسية! أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب أفريقيا!". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في الآونة أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين، في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بمناسبة مؤتمر حول فلسطين يُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية.وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5": "علينا أن نمضي نحو اعتراف بالدولة الفلسطينية، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".وأضاف: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر (حول فلسطين) مع السعودية، في يونيو (المقبل)، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن فرنسا والسعودية، ستترأسان في يونيو المقبل، مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية.وقال ماكرون، خلال زيارته المملكة العربية السعودية، للصحفيين، وقتذاك: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية".

https://sarabic.ae/20250409/ماكرون-فرنسا-قد-تعترف-بالدولة-الفلسطينية-في-يونيو-المقبل-1099390226.html

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