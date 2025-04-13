https://sarabic.ae/20250413/نجل-نتنياهو-يشن-هجوما-حادا-على-ماكرون-بعد-إبداء-نيته-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1099498104.html
نجل نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون بعد إبداء نيته الاعتراف بدولة فلسطين
نجل نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون بعد إبداء نيته الاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
شن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا حادًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن نشر الأخير عبر منصة "إكس"، تغريدة كتب... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T07:39+0000
2025-04-13T07:39+0000
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كما صرح ماكرون، قبل أيام قليلة، بأن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية.وردًا على ذلك، كتب يائير نتنياهو، لماكرون عبر "إكس"، أمس السبت: "تبا لك!، نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة! (إقليم مشكل من أرخبيل جزر يقع شرق أستراليا وشمال نيوزيلندا، تحت الإدارة الفرنسية)، نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية (مجموعة ما وراء البحار، أرخبيلات جزر تقع جنوبي المحيط الهادئ تتبع لفرنسا)! نعم لاستقلال كورسيكا (جزيرة في البحر المتوسط تتبع للبر الفرنسي)! نعم لاستقلال إقليم الباسك! نعم لاستقلال غويانا الفرنسية! أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب أفريقيا!".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في الآونة أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين، في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بمناسبة مؤتمر حول فلسطين يُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية.وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5": "علينا أن نمضي نحو اعتراف بالدولة الفلسطينية، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".وأضاف: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر (حول فلسطين) مع السعودية، في يونيو (المقبل)، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن فرنسا والسعودية، ستترأسان في يونيو المقبل، مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية.وقال ماكرون، خلال زيارته المملكة العربية السعودية، للصحفيين، وقتذاك: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية".
https://sarabic.ae/20250409/ماكرون-فرنسا-قد-تعترف-بالدولة-الفلسطينية-في-يونيو-المقبل-1099390226.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
نجل نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون بعد إبداء نيته الاعتراف بدولة فلسطين
07:39 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 08:27 GMT 13.04.2025)
شن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا حادًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن نشر الأخير عبر منصة "إكس"، تغريدة كتب فيها: "نعم لدولة فلسطينية دون حركة حماس".
كما صرح ماكرون، قبل أيام قليلة، بأن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية.
وردًا على ذلك، كتب يائير نتنياهو، لماكرون عبر "إكس"، أمس السبت: "تبا لك!، نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة! (إقليم مشكل من أرخبيل جزر يقع شرق أستراليا وشمال نيوزيلندا، تحت الإدارة الفرنسية)، نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية (مجموعة ما وراء البحار، أرخبيلات جزر تقع جنوبي المحيط الهادئ تتبع لفرنسا)! نعم لاستقلال كورسيكا (جزيرة في البحر المتوسط تتبع للبر الفرنسي)! نعم لاستقلال إقليم الباسك! نعم لاستقلال غويانا الفرنسية! أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب أفريقيا!".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في الآونة أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين، في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بمناسبة مؤتمر حول فلسطين يُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية.
وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5": "علينا أن نمضي نحو اعتراف بالدولة الفلسطينية، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".
وأضاف: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر (حول فلسطين) مع السعودية، في يونيو (المقبل)، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن فرنسا والسعودية، ستترأسان في يونيو المقبل، مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية.
وقال ماكرون، خلال زيارته المملكة العربية السعودية، للصحفيين، وقتذاك: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية".