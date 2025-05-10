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‏عباس يؤكد اعتراضه لخطة ترامب "ريفييرا الشرق الأوسط" خلال محادثات مع بوتين‏
‏عباس يؤكد اعتراضه لخطة ترامب "ريفييرا الشرق الأوسط" خلال محادثات مع بوتين‏
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رفضه إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، كما سبق أن صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن أن خطة إنشاء "ريفييرا شرق أوسطية"... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T16:43+0000
2025-05-10T16:43+0000
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وقال عباس خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن ضد إخراج الفلسطينيين من فلسطين، كما تحدث الرئيس ترامب. لا نريد أن نرى إنشاء "ريفييرا شرق أوسطية" في قطاع غزة. هذه الخطة غير مقبولة، ولذلك رفضناها ولا يمكننا قبولها".وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتينأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن روسيا تولي اهتمامًا خاصا للعلاقات مع فلسطين، وأن الشعبين الروسي والفلسطيني تربطهما علاقات صداقة.وقال عباس خلال محادثاته مع الرئيس الروسي: "نشكر روسيا الاتحادية على مواقفها ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. نعلم جيدا أن روسيا تدعم دائما العدالة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقانون الدولي".
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يبدأ-محادثات-مع-الرئيس-الفلسطيني-1100380435.html
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العالم العربي, العالم, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, العالم, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة

‏عباس يؤكد اعتراضه لخطة ترامب "ريفييرا الشرق الأوسط" خلال محادثات مع بوتين‏

16:43 GMT 10.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة "بريكس"
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رفضه إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، كما سبق أن صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن أن خطة إنشاء "ريفييرا شرق أوسطية" غير مقبولة.
وقال عباس خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن ضد إخراج الفلسطينيين من فلسطين، كما تحدث الرئيس ترامب. لا نريد أن نرى إنشاء "ريفييرا شرق أوسطية" في قطاع غزة. هذه الخطة غير مقبولة، ولذلك رفضناها ولا يمكننا قبولها".

كما انتقد عباس فكرة إنشاء إدارة أمريكية في القطاع.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
بوتين: التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين
15:34 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن روسيا تولي اهتمامًا خاصا للعلاقات مع فلسطين، وأن الشعبين الروسي والفلسطيني تربطهما علاقات صداقة.
وبدوره شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم روسيا للشعب الفلسطيني.
وقال عباس خلال محادثاته مع الرئيس الروسي: "نشكر روسيا الاتحادية على مواقفها ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. نعلم جيدا أن روسيا تدعم دائما العدالة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقانون الدولي".
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