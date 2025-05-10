https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يبدأ-محادثات-مع-الرئيس-الفلسطيني-1100380435.html

بوتين: التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين

بوتين: التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T15:34+0000

2025-05-10T15:34+0000

2025-05-10T16:07+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100381377_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_73c82d05246558b1f72c810fcf983084.jpg

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن روسيا تولي اهتمامًا خاصا للعلاقات مع فلسطين، وأن الشعبين الروسي والفلسطيني تربطهما علاقات صداقة.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلق روسيا إزاء الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "تربط شعبينا علاقات صداقة متينة. نتابع بقلق وتعاطف الأحداث المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي أودت بحياة أكثر من 51 ألف شخص".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تسوية مستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس مبدأ الدولتين لشعبين.وقال بوتين خلال الاجتماع: "لطالما كنا على قناعة بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين". وأشار بوتين إلى أنه "للأسف، الوضع يزداد سوءا. لقد تحدثت للتو عن أزمة إنسانية، كارثة. وبالطبع، يتفاقم هذا الوضع بسبب قرارات حظر حتى المساعدات الإنسانية، وتوريد السلع الأساسية والكهرباء إلى قطاع غزة، وهو أمر مقلق للغاية".واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مناقشة إجراءات إضافية محتملة من جانب روسيا لتهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وبدوره شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم روسيا للشعب الفلسطيني.وأكد عباس: "سيدي الرئيس، شكرا لكم على حفاوة الاستقبال. إنه لشرف عظيم لنا أن نشارك في احتفالات النصر على الفاشية. نعلم أن شعوب الاتحاد السوفيتي هي التي دفعت أغلى ثمن لتحقيق هذا النصر، لكننا نؤمن بأن هذا أيضًا عيد للشعب الفلسطيني، وعلينا أن نحتفل بهذا التاريخ معا".ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية.

https://sarabic.ae/20250509/عباس-نمر-بأزمة-مالية-خانقة-وإسرائيل-تحتجز-2-مليار-دولار-من-أموال-الفلسطينيين-1100357217.html

فلسطين المحتلة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة