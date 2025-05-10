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بوتين: التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين
بوتين: التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T15:34+0000
2025-05-10T16:07+0000
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن روسيا تولي اهتمامًا خاصا للعلاقات مع فلسطين، وأن الشعبين الروسي والفلسطيني تربطهما علاقات صداقة.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلق روسيا إزاء الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "تربط شعبينا علاقات صداقة متينة. نتابع بقلق وتعاطف الأحداث المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي أودت بحياة أكثر من 51 ألف شخص".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تسوية مستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس مبدأ الدولتين لشعبين.وقال بوتين خلال الاجتماع: "لطالما كنا على قناعة بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين". وأشار بوتين إلى أنه "للأسف، الوضع يزداد سوءا. لقد تحدثت للتو عن أزمة إنسانية، كارثة. وبالطبع، يتفاقم هذا الوضع بسبب قرارات حظر حتى المساعدات الإنسانية، وتوريد السلع الأساسية والكهرباء إلى قطاع غزة، وهو أمر مقلق للغاية".واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مناقشة إجراءات إضافية محتملة من جانب روسيا لتهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وبدوره شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم روسيا للشعب الفلسطيني.وأكد عباس: "سيدي الرئيس، شكرا لكم على حفاوة الاستقبال. إنه لشرف عظيم لنا أن نشارك في احتفالات النصر على الفاشية. نعلم أن شعوب الاتحاد السوفيتي هي التي دفعت أغلى ثمن لتحقيق هذا النصر، لكننا نؤمن بأن هذا أيضًا عيد للشعب الفلسطيني، وعلينا أن نحتفل بهذا التاريخ معا".ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية.
https://sarabic.ae/20250509/عباس-نمر-بأزمة-مالية-خانقة-وإسرائيل-تحتجز-2-مليار-دولار-من-أموال-الفلسطينيين-1100357217.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة

بوتين: التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين

15:34 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 16:07 GMT 10.05.2025)
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
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ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن روسيا تولي اهتمامًا خاصا للعلاقات مع فلسطين، وأن الشعبين الروسي والفلسطيني تربطهما علاقات صداقة.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلق روسيا إزاء الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "تربط شعبينا علاقات صداقة متينة. نتابع بقلق وتعاطف الأحداث المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي أودت بحياة أكثر من 51 ألف شخص".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تسوية مستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس مبدأ الدولتين لشعبين.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "لطالما كنا على قناعة بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين".
وأضاف بوتين، أن "قرارات حظر وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تفاقم الوضع في المنطقة".
وأشار بوتين إلى أنه "للأسف، الوضع يزداد سوءا. لقد تحدثت للتو عن أزمة إنسانية، كارثة. وبالطبع، يتفاقم هذا الوضع بسبب قرارات حظر حتى المساعدات الإنسانية، وتوريد السلع الأساسية والكهرباء إلى قطاع غزة، وهو أمر مقلق للغاية".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
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أمس, 14:27 GMT
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مناقشة إجراءات إضافية محتملة من جانب روسيا لتهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وبدوره شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم روسيا للشعب الفلسطيني.
وقال عباس خلال محادثاته مع الرئيس الروسي: "نشكر روسيا الاتحادية على مواقفها ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. نعلم جيدا أن روسيا تدعم دائما العدالة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقانون الدولي".
وأكد عباس: "سيدي الرئيس، شكرا لكم على حفاوة الاستقبال. إنه لشرف عظيم لنا أن نشارك في احتفالات النصر على الفاشية. نعلم أن شعوب الاتحاد السوفيتي هي التي دفعت أغلى ثمن لتحقيق هذا النصر، لكننا نؤمن بأن هذا أيضًا عيد للشعب الفلسطيني، وعلينا أن نحتفل بهذا التاريخ معا".
ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية.
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