https://sarabic.ae/20250509/عباس-نمر-بأزمة-مالية-خانقة-وإسرائيل-تحتجز-2-مليار-دولار-من-أموال-الفلسطينيين-1100357217.html

عباس: نمر بأزمة مالية خانقة وإسرائيل تحتجز 2 مليار دولار من أموال الفلسطينيين

عباس: نمر بأزمة مالية خانقة وإسرائيل تحتجز 2 مليار دولار من أموال الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، القادة العرب إلى مناقشة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية خلال القمة العربية المقبلة في بغداد،... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T14:27+0000

2025-05-09T14:27+0000

2025-05-09T14:27+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمود عباس

مصر

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096734802_0:0:2816:1585_1920x0_80_0_0_1a49aeb8f7667005316307eb284043cc.jpg

جاءت تصريحات عباس خلال لقائه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في موسكو، على هامش احتفالات يوم النصر، إذ أكد أن الوضع المالي للسلطة "صعب للغاية"، وطالب بخطوات عربية ملموسة لمعالجته.وقال عباس للسيسي: "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يعتبر صعبا للغاية، خاصة وأن إسرائيل تحتجز لديها حوالي إثنين مليار دولار من مستحقات الجانب الفلسطيني".كما أعرب عباس عن تقديره للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، في ظل استمرار سقوط أكثر من 100 قتيل فلسطيني يوميا، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.في سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال لقائه بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في موسكو على هامش احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، "أهمية تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير الفلسطينيين". وأكد عباس أكد خلال اللقاء على أهمية تنفيذ الخطة الفلسطينية المصرية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، بوجود الفلسطينيين على أرضهم، ورفض كل أشكال التهجير أو الوصاية أو فرض الوقائع الاحتلالية، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وأشاد عباس بمواقف مصر الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه المشروع في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.من جانبه، رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بقرارات الإصلاح التي اتخذها نظيره الفلسطيني، محمود عباس، وأكد أهمية تنفيذها بالكامل، وتسريع جهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع، مجددًا تأكيد مصر على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية.يُشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية حددت تاريخ 17 مايو/ أيار الجاري موعدا رسميًا لانعقاد القمة العربية في بغداد.

https://sarabic.ae/20250509/السيسي-لعباس-مصر-سوف-تبقى-دوما-داعمة-للقضية-الفلسطينية-1100355229.html

https://sarabic.ae/20250210/إفراج-إسرائيل-عن-أموال-فلسطينية-مسؤول-يكشف-علاقة-القرار-بملك-المغرب-1097653399.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, مصر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي