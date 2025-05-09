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https://sarabic.ae/20250509/عباس-نمر-بأزمة-مالية-خانقة-وإسرائيل-تحتجز-2-مليار-دولار-من-أموال-الفلسطينيين-1100357217.html
عباس: نمر بأزمة مالية خانقة وإسرائيل تحتجز 2 مليار دولار من أموال الفلسطينيين
عباس: نمر بأزمة مالية خانقة وإسرائيل تحتجز 2 مليار دولار من أموال الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، القادة العرب إلى مناقشة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية خلال القمة العربية المقبلة في بغداد،... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T14:27+0000
2025-05-09T14:27+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمود عباس
مصر
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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جاءت تصريحات عباس خلال لقائه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في موسكو، على هامش احتفالات يوم النصر، إذ أكد أن الوضع المالي للسلطة "صعب للغاية"، وطالب بخطوات عربية ملموسة لمعالجته.وقال عباس للسيسي: "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يعتبر صعبا للغاية، خاصة وأن إسرائيل تحتجز لديها حوالي إثنين مليار دولار من مستحقات الجانب الفلسطيني".كما أعرب عباس عن تقديره للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، في ظل استمرار سقوط أكثر من 100 قتيل فلسطيني يوميا، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.في سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال لقائه بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في موسكو على هامش احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، "أهمية تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير الفلسطينيين". وأكد عباس أكد خلال اللقاء على أهمية تنفيذ الخطة الفلسطينية المصرية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، بوجود الفلسطينيين على أرضهم، ورفض كل أشكال التهجير أو الوصاية أو فرض الوقائع الاحتلالية، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وأشاد عباس بمواقف مصر الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه المشروع في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.من جانبه، رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بقرارات الإصلاح التي اتخذها نظيره الفلسطيني، محمود عباس، وأكد أهمية تنفيذها بالكامل، وتسريع جهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع، مجددًا تأكيد مصر على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية.يُشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية حددت تاريخ 17 مايو/ أيار الجاري موعدا رسميًا لانعقاد القمة العربية في بغداد.
https://sarabic.ae/20250509/السيسي-لعباس-مصر-سوف-تبقى-دوما-داعمة-للقضية-الفلسطينية-1100355229.html
https://sarabic.ae/20250210/إفراج-إسرائيل-عن-أموال-فلسطينية-مسؤول-يكشف-علاقة-القرار-بملك-المغرب-1097653399.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, مصر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, مصر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

عباس: نمر بأزمة مالية خانقة وإسرائيل تحتجز 2 مليار دولار من أموال الفلسطينيين

14:27 GMT 09.05.2025
© AP Photo / Alexey Maishevالرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Alexey Maishev
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، القادة العرب إلى مناقشة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية خلال القمة العربية المقبلة في بغداد، مشيرا إلى أن إسرائيل تحتجز نحو ملياري دولار من مستحقات الفلسطينيين.
جاءت تصريحات عباس خلال لقائه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في موسكو، على هامش احتفالات يوم النصر، إذ أكد أن الوضع المالي للسلطة "صعب للغاية"، وطالب بخطوات عربية ملموسة لمعالجته.
وقال عباس للسيسي: "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يعتبر صعبا للغاية، خاصة وأن إسرائيل تحتجز لديها حوالي إثنين مليار دولار من مستحقات الجانب الفلسطيني".
كما أعرب عباس عن تقديره للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، في ظل استمرار سقوط أكثر من 100 قتيل فلسطيني يوميا، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يلتقي بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، بموسكو، على هامش الاحتفالات بيوم النصر بالعاصمة الروسية، 9 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
السيسي لعباس: مصر سوف تبقى دوما داعمة للقضية الفلسطينية
13:40 GMT
في سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال لقائه بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في موسكو على هامش احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، "أهمية تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير الفلسطينيين".
وأكد عباس أكد خلال اللقاء على أهمية تنفيذ الخطة الفلسطينية المصرية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، بوجود الفلسطينيين على أرضهم، ورفض كل أشكال التهجير أو الوصاية أو فرض الوقائع الاحتلالية، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
إفراج إسرائيل عن أموال فلسطينية.. مسؤول يكشف علاقة القرار بملك المغرب
10 فبراير, 20:46 GMT
وأشاد عباس بمواقف مصر الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه المشروع في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بقرارات الإصلاح التي اتخذها نظيره الفلسطيني، محمود عباس، وأكد أهمية تنفيذها بالكامل، وتسريع جهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع، مجددًا تأكيد مصر على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية حددت تاريخ 17 مايو/ أيار الجاري موعدا رسميًا لانعقاد القمة العربية في بغداد.
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