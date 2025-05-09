https://sarabic.ae/20250509/السيسي-لعباس-مصر-سوف-تبقى-دوما-داعمة-للقضية-الفلسطينية-1100355229.html

السيسي لعباس: مصر سوف تبقى دوما داعمة للقضية الفلسطينية

السيسي لعباس: مصر سوف تبقى دوما داعمة للقضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، في العاصمة الروسية موسكو، على هامش الاحتفالات بيوم النصر بالعاصمة الروسية. 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T13:40+0000

2025-05-09T13:40+0000

2025-05-09T13:40+0000

مصر

أخبار فلسطين اليوم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمود عباس

العالم العربي

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وأكد السيسي خلال اللقاء، على "دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بكميات كافية". من ناحيته، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن "تقديره للجهود التي تبذلها مصر دعما للقضية الفلسطينية، موضحا أهمية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، خاصة مع الخسائر في الأرواح الفلسطينية التي تتجاوز المائة قتيل أو أكثر يوميا، مشيرا إلى تطورات الموقف الدولي فيما يتعلق باعتراف الدول المختلفة بالدولة الفلسطينية"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، في البيان أن "الرئيس الفلسطيني استعرض جهود الإصلاح الكبيرة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، وأوضح "أبو مازن" أن الجانب الفلسطيني يبذل جهدا كبيرا في أمريكا للترويج للقضية الفلسطينية، ولأهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك الجهود قد بدأت تؤتي بنتائج إيجابية". وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يعتبر صعبا للغاية، خاصة وأن إسرائيل تحتجز لديها حوالي إثنين مليار دولار من مستحقات الجانب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية قيام القمة العربية المقبلة في العراق بتناول ذلك الوضع المالي الصعب والخروج بنتائج إيجابية ملموسة في هذا الصدد". وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في البيان أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رحب بكافة قرارات الإصلاح التي اتخذها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مؤكدا على أهمية تنفيذها بشكل كامل واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة وقف إطلاق النار بقطاع غزة وادخال المساعدات الانسانية لمواجهة الكارثة التي يتعرض لها أهالي القطاع، مشددا سيادته أن مصر سوف تبقي دوما داعمة للقضية الفلسطينية".

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مصر, أخبار فلسطين اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, العالم العربي