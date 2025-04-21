https://sarabic.ae/20250421/مصر-والسعودية-تتوافقان-على-رفض-تهجير-الفلسطينيين-وتبحثان-الخطة-العربية-الإسلامية-لإعادة-إعمار-غزة-1099763787.html

مصر والسعودية تتوافقان على رفض تهجير الفلسطينيين وتبحثان الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة

مصر والسعودية تتوافقان على رفض تهجير الفلسطينيين وتبحثان الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة

سبوتنيك عربي

ترأس وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع السعودية في الرياض. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T15:15+0000

2025-04-21T15:15+0000

2025-04-21T15:15+0000

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وأفادت وزارة الخارجية المصرية، بأن "عبد العاطي التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي تم الإشادة خلاله بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين".وأضاف البيان أن "اللقاء عكس التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مشيرا إلى أن الوزيران تناولا سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين".كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، وتطرقا إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة.وتوافق عبد العاطي وبن فرحان، على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وبحثا الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.كما شهدت أعمال اللجنة، تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان والأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وتوافقا حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وكانت مصر قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي