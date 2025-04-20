https://sarabic.ae/20250420/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-نتائج-التحقيق-بمقتل-15-مسعفا-فلسطينيا-بنيران-قواته-في-غزة-1099736790.html

الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق بمقتل 15 مسعفا فلسطينيا بنيران قواته في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق بمقتل 15 مسعفا فلسطينيا بنيران قواته في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، نتائج التحقيق في مقتل 15 مسعفا فلسطينيا بنيران قواته العسكرية قبل نحو شهر لدى توجههم إلى رفح جنوبي قطاع غزة. 20.04.2025, سبوتنيك عربي

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وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الأحد، أنه لا توجد أدلة على إطلاق جنوده النار بشكل عشوائي أو على تنفيذ إعدامات ميدانية.وأوضحت نتائج التحقيق بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أنه في ليلة 23 مارس/آذار الماضي نصبت قوة إسرائيلية كانت مكلفة بإنجاز مهمة هامة وقيمة، كمينا من أجل استهداف "مخربين" فلسطينيين، في منطقة رفح.وزعم بيان الجيش الإسرائيلي أنه "خلال العملية تحركت مركبات وسيارات إسعاف دون عوائق، واعتقلت القوة اثنين من المشاة، مما يدل على أن القوات لم تطلق النار بشكل عشوائي بل كانت في حالة تأهب للتعامل مع أي تهديد حقيقي قد يُوجَّه نحوها".وادعى البيان أن "الحادث وقع في ساحة قتال عدائية وخطيرة، ورغم ذلك لم يتم العثور على أي أدلة لتكبيل قتلى قبل إطلاق النار أو بعده، ولا على تنفيذ إعدامات ميدانية".وأشار إلى وقوع 3 أحداث إطلاق نار ليلة الحادث نفسها، الأولى عندما أطلقت القوة الإسرائيلية النار على مركبة تم التعرف عليها كمركبة تابعة لحركة "حماس"، ووقعت الثانية بعد ساعة تقريبا، حيث أطلقت القوة النار على عدد من المشتبه بهم خرجوا من سيارة إطفاء وسيارات إسعاف قريبة جدا من موقع الكمين، وبعد أن شعرت القوة بتهديد حقيقي ومباشر، وفق التحقيق.وخلال الحادث الثالث الذي وقع بعدها بنحو ربع ساعة، أطلقت القوة الإسرائيلية النار على مركبة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة بدعوى "سوء تقدير الظروف العملياتية".بالتوازي مع مصادقة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على حصول قائد اللواء 14 على ملاحظة قيادية تُسجل في ملفه الشخصي بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث، وإنهاء مهام نائب قائد الوحدة الخاصة التابعة للواء "غولاني" بسبب مسؤوليته كقائد القوة في الميدان والتقرير الناقص وغير الدقيق في التحقيق.ويشار إلى أنه في الخامس من الشهر الجاري، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حادثة استهداف طواقم الإسعاف في 23 مارس/آذار في مدينة رفح الفلسطينية لا تزال قيد التحقيق.وأفادت تقارير أممية، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار الشهر الماضي على سيارات الإسعاف في رفح، مؤكدة أن 15 مسعفاً معظمهم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجهاز الدفاع المدني في غزة قتلوا، وكان من بينهم موظف في وكالة الأونروا.وفي الأيام التي تلت ذلك، عُثر على جثثهم مدفونة معاً في الرمال في منطقة تل السلطان برفح.

https://sarabic.ae/20250420/تقارير-الجيش-الإسرائيلي-يشن-عمليات-مكثفة-في-غزة-ويستعد-لمناورة-كبرى-لتقسيم-القطاع-1099716640.html

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