https://sarabic.ae/20250418/تنسيق-عربي-لدعم-مشاريع-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-وسوريا-1099668169.html

تنسيق عربي لدعم مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وسوريا

تنسيق عربي لدعم مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وسوريا

سبوتنيك عربي

تصدرت القضية الفلسطينية أشغال لجنة العمل العربي المشترك المنعقدة في العاصمة التونسية، خلال اليومين الماضيين، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T09:06+0000

2025-04-18T09:06+0000

2025-04-18T09:06+0000

حصري

تونس

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

الأخبار

تقارير سبوتنيك

غزة

قطاع غزة

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070907294_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ef76e43a87ef448fc1e3bc410f8d2ac0.jpg

وذلك بالبحث عن حلول تهدف إلى تعزيز مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة بعد قرار وقف إطلاق النار في القطاع.وأدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة رسمية إلى تونس في اليومين الماضيين، والتقى خلالها مع الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج حيث وجّه له دعوة لحضور القمة العربية في بغداد الشهر المقبل.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن هذا اللقاء مثّل "فرصة للتذكير بعديد المحطات التي شهدتها جامعة الدول العربية منذ إنشائها قبل ثمانية عقود إلى اليوم".وأكّد الرئيس التونسي أن "العالم يشهد تطورات متسارعة غير مسبوقة وعلى الأمة العربية أن تكون فاعلة في هذه المرحلة من التاريخ الذي بدأ فيه المجتمع الإنساني يتشكّل شيئا فشيئا ويتقدّم على المجتمع الدولي التقليدي الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية".وأوضح البيان أنه "كما تم التعرّض خلال هذا اللقاء إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالعمل العربي في كافة المجالات حتى يكون الشعب العربي فاعلا لا في المنطقة وحدها ولكن في كل أنحاء العالم".تنسيق عربي مشتركوفي تصريحات لـ "سبوتنيك"، أفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن لجنة العمل العربي المشترك التي تجتمع في العاصمة التونسية في دورتها السابعة والخمسين، تمثل فرصة للتباحث والنقاش حول جميع المقترحات التي تقدمها الاتحادات والمنظمات العربية في جميع المجالات.وأضاف أن "هذا الاجتماع السنوي ركز على المتغيرات الإقليمية الأخيرة في علاقة بتطور الوضع في قطاع غزة وسوريا وبالتالي فإن أي مقترحات ومشاريع من شأنها أن تخدم هذا الملف سترحب بها اللجنة وستعمل على تنفيذها"، على حد تعبيره.وتابع: "لقد أثبتت الأيام أن التعاون العربي كانت له نتائج ايجابية مثمرة ولهذا تجتمع الاتحادات والمنظمات من أجل بلورة العديد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تخدم الدول العربية المتضررة من الحروب".وأشار أبو الغيط في افتتاح الجلسة إلى أن الحروب التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة من الوحشية حيث تواصل هذه الأخيرة خرق الاتفاقات الموقعة والرامية إلى وقف إطلاق النار حاصدة أرواحا جديدة من الأطفال والنساء والرجال يوميا .وأوضح أبو الغيط أن هذه الأزمات التي يشهدها العالم والإقليم وضعت جامعة الدول العربية أمام تحدٍ كبير يتمثل في كيفية التعامل مع جملة التداعيات السياسية والاجتماعية والإنسانية.ودعا الأمين العام للجامعة إلى تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للدول التي أنهكتها الصراعات واستنزفتها الحروب، قائلا: "لذلك تصدر ملف دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك في دعم الدول ما بعد النزاعات وتعزيز مشاريع إعادة الإعمار في سوريا وقطاع غزة جدول أعمال هذه اللجنة".ويذكر أنه تم التطرق إلى خطة إعمار قطاع غزة بوجود سكانها في القمة العربية التي انعقدت في القاهرة، في مارس /آذار الماضي، ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى التهجير.وقف إطلاق الناروفي حديث مع "سبوتنيك"، أفاد الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية ورئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي، على هامش الدورة 57 لاجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بأن المواضيع المطروحة في هذا الاجتماع السنوي لم تقتصر على الجانب السياسي حيث أنه لكل منظمة بعدها الخاص في طرح المقترحات.وتابع: "جامعة الدول العربية هي منظمة شاملة وعامة تهتم بالعديد من مجالات التعاون والتنسيق العربي عموما حيث توجد منظمات تهتم بالبث الفضائي وأخرى تهتم بالتربية والعلوم والثقافة والطيران المدني".وأضاف: "القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية والمرحلة الحالية تتمثل في العمل على وقف إطلاق النار ووقف النزيف في قطاع غزة "، "مبينا أن آلية العمل التي تعتمدها الجامعة لا تقوم على تقديم المساعدات العينية بل تقوم على تصورات كل منظمة وفق ما تستطيع تقديمه".وأشار إلى أن مجال نقاش الجامعة العربية في الاجتماع هو النظر في ما يمكن تقديمه كمنظومة عمل عربي مشترك لدعم إعمار قطاع غزة.وتأسف الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية لعدم بلوغ هذه المرحلة من وقف إطلاق النار، قائلا: "هناك مجهودات حثيثة تهدف لوقف إطلاق النار ونأمل أن نصل إلى هذه المرحلة".وواصل زكي حديثه مع "سبوتنيك"، قائلا: "آليات العمل التي تشتغل عليها الجامعة العربية لا تشمل فقط مساعدات وإنما البحث في كيفية إعادة إعمار قطاع غزة وسوريا أيضا باعتبارها دولة عربية تخرج من مرحلة نزاع"، على حد قوله.دعم الاستثمار في الدول العربية المتضررةويذهب رئيس اتحاد رجال أعمال العرب، طارق الشريف، بالقول إلى أن ما يمكن التركيز عليه في مثل هذه الاجتماعات السنوية هو كيف يمكن تقوية الاقتصادات والمعاملات أكثر ما يمكن بين البلدان العربية.وتابع في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه "توجد العديد من الدول التي تشهد إنفراجة اقتصادية وأخرى تعيش على وقع الأزمة تلو الأخرى بسبب الحروب وهذه النقطة دفعت باتحاد رجال الأعمال إلى التقدم بمقترحات إلى اللجنة من أجل تقوية اقتصاد بلدان العالم العربي والتشجيع على الاستثمار في الدول المتضررة".ويرى الشريف أن المرحلة التي تعيش على وقعها العديد من البلدان العربية تتطلب التشجيع على الاستثمار فيها حتى لا تفقد هذه الدول مكانتها في السوق العالمية.ومثل الاجتماع فرصة لتقديم المقترحات ورؤى مختلف الاتحادات والمنظمات العربية إلى جانب التحديات التي تواجهها الدول العربية.ومن جانبه، يعتبر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، محمد ولد أعمر، أن الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك يعد مناسبة لتوحيد الرؤى العربية المشتركة والخروج بتوصيات وقرارات تهتم بالمنطقة العربية ككل على حد قوله.وقال المدير العام للمنظمة لـ "سبوتنيك"، أنه تم خلال الاجتماع الماضي إقرار مشروعان للمنظمة العربية والثقافة يتعلق الأول بالمجال الثقافي والثاني في مجال التربية.وتابع: "هنالك العديد من التحديات التي تواجهها المنظومة التربوية في العديد من البلدان العربية ولا يمكن تحقيق السلم والسلام في العالم إلا بالثقافة والتربية".ويعتبر محمد ولد أعمر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة أمامها العديد من التحديات في اجتماعات المؤتمرات الوزارية المتخصصة وستسعى إلى تحقيق السلم والسلام من خلال تجديد الرؤى في مجال برامج الدول العربية.

https://sarabic.ae/20250212/أبو-الغيط-ترامب-لا-يريد-أخذ-الشرق-الأوسط-لكنه-يضغط-على-أهل-غزة-1097698722.html

https://sarabic.ae/20240911/اجتماعات-مجلس-الجامعة-العربية-تونس-تشدد-على-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1092622919.html

https://sarabic.ae/20250411/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-إعمار-غزة-يبدأ-بعد-إنهاء-العدوان-ودون-تهجير-1099458975.html

https://sarabic.ae/20241219/بعد-13-عاما-من-الحرب-صندوق-النقد-يتحدث-عن-خطط-إعادة-إعمار-سوريا-1095987892.html

https://sarabic.ae/20250130/دمشق-والدوحة-تناقشان-وضع-إطار-شامل-لإعادة-إعمار-سوريا-خلال-زيارة-أمير-قطر-1097312128.html

تونس

أخبار تونس اليوم

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, أخبار سوريا اليوم