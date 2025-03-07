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مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل أعادت احتلال شمال الضفة الغربية وتسعى لهدم المخيمات
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل أعادت احتلال شمال الضفة الغربية وتسعى لهدم المخيمات
سبوتنيك عربي
صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل تواصل فرض المزيد من الوقائع العسكرية، لا... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T15:24+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، أصبحت خالية تماما من سكانها نتيجة طرد قوات الاحتلال المواطنين من منازلهم وإخلاء المخيم تماما، كما تم إخطار 17 منزلا في مخيم نور شمس من أجل هدمها في القريب العاجل".وأكد أن "إسرائيل تريد أن تشق شوارع كبيرة داخل المخيّمات، من أجل إعادة هندستها بما ينسجم مع التصور الاحتلالي، إذ ترغب في أن تعدم فكرة المخيم تماما، هذه الفكرة القائمة على موضوع العودة واللاجئين، وتعيد هندسة المخيمات من خلال الهدم الممنهج داخلها".وتابع: "الآن يعود عنوان الضم للواجهة، لأن إسرائيل تدرك أن الضم ليس عنوانا واحدا بل مجموعة كبيرة جدا وممتدة من العناوين، وهي تتفنن في ابتكار هذه العناوين، وآخرها موضوع إعادة القدس الكبرى للواجهة من خلال ضم مساحات شاسعة من الأراضي، تصل إلى 20 كيلومترا من الدائرة المحيطة بمدينة القدس المحتلة".ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن "إسرائيل، من جهة، تفرض وقائع عسكرية على مناطق شمال الضفة الغربية، وتغلق ما تبقى من المناطق بالحواجز العسكرية وتضيّق الطرقات عليهم، ومن ناحية ثانية تقوم بشكل لا يتوقف بتقديم الكثير من المشاريع للكنيست الإسرائيلي من أجل إقرارها، وكلها في جوهرها مشاريع مرتبطة بموضوع الضم ونزع السيادة الفلسطينية من أجل السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية".وفي الشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، طلب من الجيش بحث إمكانية إقامة مواقع داخل المخيمات بالضفة الغربية.وذكر كاتس أن بلاده ستعمل على توسيع العمليات العسكرية في شمال الضفة وأن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته بوحدة مدرعة وقوات إضافية.وأفادت الصحيفة بأنه "تم إجلاء 40 ألف فلسطيني حتى الآن من مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس للاجئين، وأصبحت هذه المخيمات الآن خالية من السكان. كما تم تعليق أنشطة "الأونروا" في المخيمات".ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
https://sarabic.ae/20250226/أونروا-الضفة-الغربية-أصبحت-ساحة-معركة--1098202703.html
https://sarabic.ae/20250224/استخدام-إسرائيل-الدبابات-والطائرات-في-الضفة-الغربية-ما-الذي-تهدف-إليه-وهل-بدأت-عملية-التهجير-1098135003.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل أعادت احتلال شمال الضفة الغربية وتسعى لهدم المخيمات

15:24 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
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صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل تواصل فرض المزيد من الوقائع العسكرية، لا سيما في شمال الضفة الغربية، حيث أعادت احتلال المنطقة خاصة محافظتي جنين وطولكرم".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، أصبحت خالية تماما من سكانها نتيجة طرد قوات الاحتلال المواطنين من منازلهم وإخلاء المخيم تماما، كما تم إخطار 17 منزلا في مخيم نور شمس من أجل هدمها في القريب العاجل".
وأكد أن "إسرائيل تريد أن تشق شوارع كبيرة داخل المخيّمات، من أجل إعادة هندستها بما ينسجم مع التصور الاحتلالي، إذ ترغب في أن تعدم فكرة المخيم تماما، هذه الفكرة القائمة على موضوع العودة واللاجئين، وتعيد هندسة المخيمات من خلال الهدم الممنهج داخلها".

ويرى أمير داوود أن "الأخطر من العملية العسكرية التي تجري اليوم في جنين وطولكرم، هو سلسلة التشريعات التي يتم مسابقة الزمان في كنيست الاحتلال من أجل إقرارها، وآخر هذه التشريعات موضوع إعادة فكرة القدس الكبرى، من خلال ضم مستوطنات كبيرة وبعيدة لمدينة القدس، من أجل ضمها للسيادة الإسرائيلية".

وتابع: "الآن يعود عنوان الضم للواجهة، لأن إسرائيل تدرك أن الضم ليس عنوانا واحدا بل مجموعة كبيرة جدا وممتدة من العناوين، وهي تتفنن في ابتكار هذه العناوين، وآخرها موضوع إعادة القدس الكبرى للواجهة من خلال ضم مساحات شاسعة من الأراضي، تصل إلى 20 كيلومترا من الدائرة المحيطة بمدينة القدس المحتلة".
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ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن "إسرائيل، من جهة، تفرض وقائع عسكرية على مناطق شمال الضفة الغربية، وتغلق ما تبقى من المناطق بالحواجز العسكرية وتضيّق الطرقات عليهم، ومن ناحية ثانية تقوم بشكل لا يتوقف بتقديم الكثير من المشاريع للكنيست الإسرائيلي من أجل إقرارها، وكلها في جوهرها مشاريع مرتبطة بموضوع الضم ونزع السيادة الفلسطينية من أجل السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية".
وفي الشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، طلب من الجيش بحث إمكانية إقامة مواقع داخل المخيمات بالضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن كاتس، أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لإقامة مطولة في المخيمات التي سيتم إخلاؤها خلال العام المقبل، بالضفة الغربية، وعدم السماح للسكان الفلسطينيين بالعودة و"نمو الإرهاب مرة أخرى".

وذكر كاتس أن بلاده ستعمل على توسيع العمليات العسكرية في شمال الضفة وأن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته بوحدة مدرعة وقوات إضافية.
وأفادت الصحيفة بأنه "تم إجلاء 40 ألف فلسطيني حتى الآن من مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس للاجئين، وأصبحت هذه المخيمات الآن خالية من السكان. كما تم تعليق أنشطة "الأونروا" في المخيمات".
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
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ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.

وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل أيام عدة عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
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