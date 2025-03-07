https://sarabic.ae/20250307/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-أعادت-احتلال-شمال-الضفة-الغربية-وتسعى-لهدم-المخيمات-1098477314.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل أعادت احتلال شمال الضفة الغربية وتسعى لهدم المخيمات

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل أعادت احتلال شمال الضفة الغربية وتسعى لهدم المخيمات

سبوتنيك عربي

صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل تواصل فرض المزيد من الوقائع العسكرية، لا... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T15:24+0000

2025-03-07T15:24+0000

2025-03-07T15:24+0000

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، أصبحت خالية تماما من سكانها نتيجة طرد قوات الاحتلال المواطنين من منازلهم وإخلاء المخيم تماما، كما تم إخطار 17 منزلا في مخيم نور شمس من أجل هدمها في القريب العاجل".وأكد أن "إسرائيل تريد أن تشق شوارع كبيرة داخل المخيّمات، من أجل إعادة هندستها بما ينسجم مع التصور الاحتلالي، إذ ترغب في أن تعدم فكرة المخيم تماما، هذه الفكرة القائمة على موضوع العودة واللاجئين، وتعيد هندسة المخيمات من خلال الهدم الممنهج داخلها".وتابع: "الآن يعود عنوان الضم للواجهة، لأن إسرائيل تدرك أن الضم ليس عنوانا واحدا بل مجموعة كبيرة جدا وممتدة من العناوين، وهي تتفنن في ابتكار هذه العناوين، وآخرها موضوع إعادة القدس الكبرى للواجهة من خلال ضم مساحات شاسعة من الأراضي، تصل إلى 20 كيلومترا من الدائرة المحيطة بمدينة القدس المحتلة".ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن "إسرائيل، من جهة، تفرض وقائع عسكرية على مناطق شمال الضفة الغربية، وتغلق ما تبقى من المناطق بالحواجز العسكرية وتضيّق الطرقات عليهم، ومن ناحية ثانية تقوم بشكل لا يتوقف بتقديم الكثير من المشاريع للكنيست الإسرائيلي من أجل إقرارها، وكلها في جوهرها مشاريع مرتبطة بموضوع الضم ونزع السيادة الفلسطينية من أجل السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية".وفي الشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، طلب من الجيش بحث إمكانية إقامة مواقع داخل المخيمات بالضفة الغربية.وذكر كاتس أن بلاده ستعمل على توسيع العمليات العسكرية في شمال الضفة وأن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته بوحدة مدرعة وقوات إضافية.وأفادت الصحيفة بأنه "تم إجلاء 40 ألف فلسطيني حتى الآن من مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس للاجئين، وأصبحت هذه المخيمات الآن خالية من السكان. كما تم تعليق أنشطة "الأونروا" في المخيمات".ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

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