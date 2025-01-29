https://sarabic.ae/20250129/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-جنين-الجيش-سيبقى-في-المخيم-بعد-انتهاء-العملية-العسكرية-1097281215.html

‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي من جنين: الجيش سيبقى في المخيم بعد انتهاء العملية العسكرية

‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي من جنين: الجيش سيبقى في المخيم بعد انتهاء العملية العسكرية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "مخيم جنين في الضفة الغربية لن يعود كما كان سابقا". 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T13:15+0000

2025-01-29T13:15+0000

2025-01-29T13:15+0000

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وقال كاتس، خلال تفقده القوات الإسرائيلية في مخيم جنين، إنه "تم إعلان الحرب على الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية"، مضيفا أنه "بعد استكمال عملية السور الحديدي ستبقى قواتنا في المخيم للتأكد من عدم عودة الإرهاب".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، البدء في عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى في الضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.يأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

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