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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20250129/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-جنين-الجيش-سيبقى-في-المخيم-بعد-انتهاء-العملية-العسكرية-1097281215.html
‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي من جنين: الجيش سيبقى في المخيم بعد انتهاء العملية العسكرية
‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي من جنين: الجيش سيبقى في المخيم بعد انتهاء العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "مخيم جنين في الضفة الغربية لن يعود كما كان سابقا". 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T13:15+0000
2025-01-29T13:15+0000
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وقال كاتس، خلال تفقده القوات الإسرائيلية في مخيم جنين، إنه "تم إعلان الحرب على الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية"، مضيفا أنه "بعد استكمال عملية السور الحديدي ستبقى قواتنا في المخيم للتأكد من عدم عودة الإرهاب".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، البدء في عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى في الضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.يأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250127/الرئاسة-الفلسطينية-تحمل-إسرائيل-مسؤولية-تدهور-الأوضاع-في-مدن-وقرى-ومخيمات-الضفة-الغربية-1097221397.html
https://sarabic.ae/20250123/قيادية-في-حركة-فتح-لـ-سبوتنيك-جرائم-إسرائيل-في-جنين-ترتبط-بإبادة-غزة-1097087865.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم الآن, العالم

‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي من جنين: الجيش سيبقى في المخيم بعد انتهاء العملية العسكرية

13:15 GMT 29.01.2025
© Photoوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Photo
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "مخيم جنين في الضفة الغربية لن يعود كما كان سابقا".
وقال كاتس، خلال تفقده القوات الإسرائيلية في مخيم جنين، إنه "تم إعلان الحرب على الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية"، مضيفا أنه "بعد استكمال عملية السور الحديدي ستبقى قواتنا في المخيم للتأكد من عدم عودة الإرهاب".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، البدء في عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم "السور الحديدي".
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
‌‏الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية
27 يناير, 22:25 GMT
وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى في الضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
قيادية في حركة فتح لـ "سبوتنيك": جرائم إسرائيل في جنين ترتبط بإبادة غزة
23 يناير, 19:03 GMT
يأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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