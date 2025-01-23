https://sarabic.ae/20250123/قيادية-في-حركة-فتح-لـ-سبوتنيك-جرائم-إسرائيل-في-جنين-ترتبط-بإبادة-غزة-1097087865.html
قيادية في حركة فتح لـ "سبوتنيك": جرائم إسرائيل في جنين ترتبط بإبادة غزة
قيادية في حركة فتح لـ "سبوتنيك": جرائم إسرائيل في جنين ترتبط بإبادة غزة
سبوتنيك عربي
قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن الاعتداء الإسرائيلي السافر في الضفة الغربية، والمخطط له منذ 7 أشهر، يأتي ضمن خطة الضم التي يتصدرها اليمين،... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T19:03+0000
2025-01-23T19:03+0000
2025-01-23T19:03+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار الضفة الغربية
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
حركة فتح
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1e/1092224532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28318aec650d0fb2fc211c316ddd2e0a.jpg
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة يمينية ترفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وترى في هجومها على المخيمات الفلسطينية والأونروا ودعمها للتوسع الاستيطاني الاستعماري. وأكدت أن إسرائيل تتعمد زيادة العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، عبر إقامة الحواجز والبوابات وتقطيع أواصر السكان، وغيرها من الجرائم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها السكان في غزة.وأوضحت أن ما يحدث في الضفة بعد قطاع غزة، محاولة إسرائيلية للاستفراد بكل مساحة جغرافية فلسطينية على حدا، وتبقى على تشتيت مصير الشعب الفلسطيني وإبعاده عن تحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.يأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي بدورها أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250123/نائبة-عربية-بالكنيست-الإسرائيلي-لـ-سبوتنيك-عملية-جنين-العسكرية-جزء-من-صفقة-ترامب-ونتنياهو-في-غزة-1097086112.html
فلسطين المحتلة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1e/1092224532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0fe3aa5aaa1590d8e138eca4cd508f4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حركة فتح, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حركة فتح, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
قيادية في حركة فتح لـ "سبوتنيك": جرائم إسرائيل في جنين ترتبط بإبادة غزة
حصري
قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن الاعتداء الإسرائيلي السافر في الضفة الغربية، والمخطط له منذ 7 أشهر، يأتي ضمن خطة الضم التي يتصدرها اليمين، والحكومة اليمينية المتطرفة.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك
"، أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة يمينية ترفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وترى في هجومها على المخيمات الفلسطينية والأونروا ودعمها للتوسع الاستيطاني الاستعماري.
وأكدت أن إسرائيل تتعمد زيادة العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، عبر إقامة الحواجز والبوابات وتقطيع أواصر السكان، وغيرها من الجرائم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها السكان في غزة.
وأوضحت أن ما يحدث في الضفة بعد قطاع غزة
، محاولة إسرائيلية للاستفراد بكل مساحة جغرافية فلسطينية على حدا، وتبقى على تشتيت مصير الشعب الفلسطيني وإبعاده عن تحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعن إمكانية تأثير اعتداءات إسرائيل في جنين على اتفاق الهدنة في قطاع غزة، قالت إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة مرتبط بعدة قضايا وبشكل رئيسي بالرغبة الأمريكية، وضغطها على الحكومة الإسرائيلية، أما الضفة الغربية غير مطروحة على طاولة أطراف التفاوض حتى الآن.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".
وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جني
ن بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام
، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.
يأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي بدورها أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.