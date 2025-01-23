https://sarabic.ae/20250123/قيادية-في-حركة-فتح-لـ-سبوتنيك-جرائم-إسرائيل-في-جنين-ترتبط-بإبادة-غزة-1097087865.html

قيادية في حركة فتح لـ "سبوتنيك": جرائم إسرائيل في جنين ترتبط بإبادة غزة

قيادية في حركة فتح لـ "سبوتنيك": جرائم إسرائيل في جنين ترتبط بإبادة غزة

سبوتنيك عربي

قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن الاعتداء الإسرائيلي السافر في الضفة الغربية، والمخطط له منذ 7 أشهر، يأتي ضمن خطة الضم التي يتصدرها اليمين،... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T19:03+0000

2025-01-23T19:03+0000

2025-01-23T19:03+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار الضفة الغربية

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

حركة فتح

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1e/1092224532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28318aec650d0fb2fc211c316ddd2e0a.jpg

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة يمينية ترفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وترى في هجومها على المخيمات الفلسطينية والأونروا ودعمها للتوسع الاستيطاني الاستعماري. وأكدت أن إسرائيل تتعمد زيادة العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، عبر إقامة الحواجز والبوابات وتقطيع أواصر السكان، وغيرها من الجرائم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها السكان في غزة.وأوضحت أن ما يحدث في الضفة بعد قطاع غزة، محاولة إسرائيلية للاستفراد بكل مساحة جغرافية فلسطينية على حدا، وتبقى على تشتيت مصير الشعب الفلسطيني وإبعاده عن تحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.يأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي بدورها أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250123/نائبة-عربية-بالكنيست-الإسرائيلي-لـ-سبوتنيك-عملية-جنين-العسكرية-جزء-من-صفقة-ترامب-ونتنياهو-في-غزة-1097086112.html

فلسطين المحتلة

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حركة فتح, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة