https://sarabic.ae/20250123/نائبة-عربية-بالكنيست-الإسرائيلي-لـ-سبوتنيك-عملية-جنين-العسكرية-جزء-من-صفقة-ترامب-ونتنياهو-في-غزة-1097086112.html

نائبة عربية بالكنيست الإسرائيلي لـ "سبوتنيك": عملية جنين العسكرية جزء من صفقة ترامب ونتنياهو في غزة

نائبة عربية بالكنيست الإسرائيلي لـ "سبوتنيك": عملية جنين العسكرية جزء من صفقة ترامب ونتنياهو في غزة

سبوتنيك عربي

قالت عايدة توما، النائبة العربية بالكنيست الإسرائيلي، إن الحملة العسكرية التي تقودها إسرائيل في مناطق متعددة بالضفة الغربية وجنين، ليست سرا وأهدافها معلومة. 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T17:42+0000

2025-01-23T17:42+0000

2025-01-23T17:57+0000

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وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، جلسة الحكومة التي بحثت اتفاقية الهدنة أضافت وبشكل سريع وغير مسبوق، بحيث لم يتم تخصيص وقت كافي لمناقشته، هدف إضافي لأهداف الحرب التي تم إعلانها في قطاع غزة، يتمثل في القضاء على ما يطلقون عليه التنظيمات الإرهابية في الضفة.وترى أن الهجمات على جنين تحمل أبعادا عسكرية وإنسانية من حيث الحجم وعدد الإصابات والشهداء الذين ارتقوا، بالإضافة للمواجهات، وانتشار الحواجز جديدة التي وضعتها حكومة إسرائيل وجيش الاحتلال، حيث وصل عدد الحواجز في الضفة الغربية إلى 837 حاجزا، وتريد إسرائيل القضاء على أي مقاومة داخل الضفة، ويرغبون في تقطيع أوصال الضفة.ولفتت النائبة العربية بالكنيست إلى انتشار المستوطنين وعمليات الإرهاب التي يقومون بها من حرق المنازل وترهيب المواطنين الفلسطينيين، وقطع الطريق على المركبات الفلسطينية، بهدف السماح بتغلغل إضافي للجيش الإسرائيلي، حتى في المناطق التي كانوا يدخلون إليها على شكل اقتحامات، الآن يعيدون انتشار القوات في مناطق الضفة، وهو مؤشر سلبي على محاولة اقتطاع وضم مناطق واسعة من الضفة العربية إلى إسرائيل، وهو خطاب موجود ويجري تداوله هناك.وأوضحت أن هناك تحركات في هذا الصدد، منها تقديم ليبرمان مقترح قانون لضم غور الأردن، والإعلان عن قيام مستوطنة جديدة في منطقة تفصل شمال الضفة عن جنوبها، من 13 ألف دونم، وسوف يطلقون عليها اسم الرئيس دونالد ترامب، ما يقطع شمال الضفة عن جنوبها.وتابع: "إضافة إلى أن إسرائيل تريد عزل قطاع غزة من ناحية، والسيطرة على شمال القطاع، ومن ناحية أخرى ضم الضفة الغربية لسلطتها.وعن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب من العدوان على الضفة، قالت إن مندوبة الإدارة الجديدة في الأمم المتحدة التي يريد ترامب تعيينها، قالت إن إسرائيل لها حق توراتي في الضفة، وتضم شخصيات ترى نفس الأمر. وتعتقد أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تريد خلق قيادة جديدة وفرضها على قطاع غزة من أجل قطع تواصله مع الكيان الفلسطيني، ويشكل عقبة أمام محاولات تشكيل الدولة الفلسطينية.واستطردت: "ترامب لا يتحدث ع قيام دولة فلسطينية، وربما هجوم الضفة جزء من الصفقة التي أوقف بها الحرب في قطاع غزة، ونخشى أن يكون الهجوم جزءا من الامتيازات التي منحها ترامب لنتنياهو للموافقة على الصفقة".وأنهت حديثها قائلة: "القضية لم تكن ضغطا من قبل نتنياهو بينما وعود بامتيازات عدة من ضمنها تقديم السلاح، وإلغاء العقوبات التي فرضتها على المستوطنين، وإطلاق اليد لما يحدث في الضفة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي". وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.يأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي بدورها أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وسلّمت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، الأحد الماضي، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

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