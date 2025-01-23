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خبير في الشأن الإسرائيلي: قد نشهد تصعيدًا أكبر في الضفة الغربية ونتنياهو أمام خيارين
خبير في الشأن الإسرائيلي: قد نشهد تصعيدًا أكبر في الضفة الغربية ونتنياهو أمام خيارين
سبوتنيك عربي
توقع الخبير في الشأن الإسرائيلي، خلدون البرغوثي "تصعيدا عسكريا أكبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبالأخص في مخيم جنين". 23.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال البرغوثي لوكالة "سبوتنيك": "الاحتلال، بضغط كبير من شركاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، يخطط لتنفيذ عملية عسكرية في المنطقة"، مشيراً إلى أن "هذه العملية كانت مخطط لها منذ فترة طويلة، وتستهدف بشكل خاص المناطق التي تشهد نشاطاً للمقاومة الفلسطينية".وأكد أن "إسرائيل قد تتبع سياسة التدمير ضد أي منطقة تتحرك فيها مجموعات المقاومة، وهو ما يزيد من خطورة الوضع الأمني في المنطقة".وفي سياق متصل، أشار الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أن "وزير جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، لا يزال يحتفظ بسلطة واسعة في الضفة الغربية، خاصة في ما يتعلق بمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني".وأكد البرغوثي أن "الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزداد في ظل التوترات الداخلية والخارجية، خاصة بعد أن أصرّت المعارضة الإسرائيلية على العودة إلى التصعيد العسكري بعد 42 يوماً من الهدنة". وأشار إلى أن "الضغوط الأمريكية التي تمارسها الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، والتي تسعى لوقف التصعيد العسكري وضمان استمرارية التفاهمات، ما يجعل نتنياهو أمام خيارين صعبين: استرضاء سموتريتش أو عدم التصعيد مع واشنطن".من جهة أخرى، تطرق ضيف "سبوتنيك" إلى التوترات في سوريا، حيث أشار إلى أنّ "هناك قلقاً إسرائيلياً من الحكومة السورية الجديدة، التي تسعى لضبط الوضع العسكري والإداري في البلاد". ورغم أنّ "إسرائيل تسعى لتأمين حدودها عبر خلق منطقة عازلة في سوريا، فإن البرغوثي أكد أن سوريا لا تسعى حالياً لدخول مواجهة عسكرية مع إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء ، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي". من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.الأردن يطالب بوقف التصعيد في الضفة الغربية لتحقيق التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلةفي رسالة للفلسطينيين... "حماس" تكشف عن "نقاط مهمة" متعلقة بتنفيذ اتفاق غزةمسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نتنياهو يعوض في الضفة مع فشل في تحقيقه بقطاع غزة
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل

خبير في الشأن الإسرائيلي: قد نشهد تصعيدًا أكبر في الضفة الغربية ونتنياهو أمام خيارين

13:30 GMT 23.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
توقع الخبير في الشأن الإسرائيلي، خلدون البرغوثي "تصعيدا عسكريا أكبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبالأخص في مخيم جنين".
وقال البرغوثي لوكالة "سبوتنيك": "الاحتلال، بضغط كبير من شركاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، يخطط لتنفيذ عملية عسكرية في المنطقة"، مشيراً إلى أن "هذه العملية كانت مخطط لها منذ فترة طويلة، وتستهدف بشكل خاص المناطق التي تشهد نشاطاً للمقاومة الفلسطينية".

وأضاف: "المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة مخيم جنين، قد تواجه هجوماً يشبه ما حدث في عام 2002، حيث شكل المخيم محوراً رئيسياً للهجوم العسكري الإسرائيلي آنذاك".

وأكد أن "إسرائيل قد تتبع سياسة التدمير ضد أي منطقة تتحرك فيها مجموعات المقاومة، وهو ما يزيد من خطورة الوضع الأمني في المنطقة".
وفي سياق متصل، أشار الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أن "وزير جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، لا يزال يحتفظ بسلطة واسعة في الضفة الغربية، خاصة في ما يتعلق بمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني".

وأضاف أنّ "سموتريتش أصبح شخصية محورية داخل الحكومة الإسرائيلية بعد استقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ما يجعله أحد اللاعبين الرئيسيين في اتخاذ القرارات العسكرية".

وأكد البرغوثي أن "الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزداد في ظل التوترات الداخلية والخارجية، خاصة بعد أن أصرّت المعارضة الإسرائيلية على العودة إلى التصعيد العسكري بعد 42 يوماً من الهدنة".
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
الجيش الإسرائيلي يشن عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية وحماس تدعو إلى "النفير العام"
21 يناير, 19:17 GMT
وأشار إلى أن "الضغوط الأمريكية التي تمارسها الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، والتي تسعى لوقف التصعيد العسكري وضمان استمرارية التفاهمات، ما يجعل نتنياهو أمام خيارين صعبين: استرضاء سموتريتش أو عدم التصعيد مع واشنطن".

في ما يخص العلاقة مع السلطة الفلسطينية، أضاف البرغوثي أن "هناك جدلاً داخلياً في إسرائيل حول دور السلطة في معبر رفح"، موضحاً أن "تصريحات نتنياهو الأخيرة تهدف إلى إحباط التفاهمات التي جرت بين الأطراف العربية الوسيطة".

من جهة أخرى، تطرق ضيف "سبوتنيك" إلى التوترات في سوريا، حيث أشار إلى أنّ "هناك قلقاً إسرائيلياً من الحكومة السورية الجديدة، التي تسعى لضبط الوضع العسكري والإداري في البلاد". ورغم أنّ "إسرائيل تسعى لتأمين حدودها عبر خلق منطقة عازلة في سوريا، فإن البرغوثي أكد أن سوريا لا تسعى حالياً لدخول مواجهة عسكرية مع إسرائيل".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
غوتيريش: هناك خطر بأن تسعى إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية
أمس, 12:12 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء ، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.
الأردن يطالب بوقف التصعيد في الضفة الغربية لتحقيق التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
في رسالة للفلسطينيين... "حماس" تكشف عن "نقاط مهمة" متعلقة بتنفيذ اتفاق غزة
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نتنياهو يعوض في الضفة مع فشل في تحقيقه بقطاع غزة
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