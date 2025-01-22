https://sarabic.ae/20250122/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-نتنياهو-يعوض-في-الضفة-مع-فشل-في-تحقيقه-بقطاع-غزة-1097050331.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نتنياهو يعوض في الضفة مع فشل في تحقيقه بقطاع غزة

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نتنياهو يعوض في الضفة مع فشل في تحقيقه بقطاع غزة

سبوتنيك عربي

قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، إن إسرائيل تضع عينها منذ فترة طويلة على الضفة الغربية، سواء بالاجتياحات أو التدمير أو... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T16:57+0000

2025-01-22T16:57+0000

2025-01-22T16:57+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار الضفة الغربية

جنين

العالم العربي

حصري

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في الضفة، جاءت بعد وقف الحرب في قطاع غزة، تنفيذا للتهديدات التي كان يطلقها وزراء حكومة نتنياهو خلال فترة الإبادة في القطاع، حيث اتخذوا قرارات تخص إجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وينوون الاستمرار في الاحتلال وسياسة الضم.وعن توقيت العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، قال إنها تعكس أمرين، الأول تعويض الوضع الذي ظهرت عليه بعد توقيع صفقة تبادل الأسرى ووقف العدوان في غزة، والتي كانت تعطلها منذ أشهر، وتريد القول إنها لم تخسر ما كانت تريده في غزة، وهي تستأنفه الآن في الضفة بشكل أكبر.ويرى أن هذه العملية تشنها إسرائيل كتعويض عن خسارتها وإجبارها لتوقيع الصفقة في قطاع غزة.أما الأمر الثاني، بحسب الصالحي، يتمثل في عودة إسرائيل لمشروعها الأساسي في الاستيطان بالضفة الغربية، حيث تضع قطاع غزة كهدف حرب، بيد أن العملية العسكرية في جنين تأتي لترضية وزراء اليمين المتطرف من قبل نتنياهو، في محاولة للحفاظ على حكومته.وأبدى المسؤول الفلسطيني استغرابه من الإدارة الأمريكية، وقال إنها تباهت بالضغط على نتنياهو لتوقيع الصفقة في قطاع غزة، فيما لم تقل كلمة واحدة على العدوان الجديد الواسع الذي تشنه إسرائيل في الضفة الغربية.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "عملية "السور الحديدي" التي أطلقتها إسرائيل، في مخيم جنين، ستشكل تغيرا في العقيدة الأمنية للجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة.وكشف كاتس، في تصريحات له، خطة التعامل مع ما وصفه "بأذرع الأخطبوط الإيراني"، مشيرا إلى أنه سيتم "شلها لحين أن تنكسر".وأضاف أن "العملية القوية للقضاء على الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية في المخيم - دون عودة الإرهاب إلى المخيم بعد انتهاء العملية - كانت الدرس الأول من أسلوب الغارات المتكررة في غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين بالضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.وادعت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قامت بتمرير رسائل لمسؤولين في السلطة الفلسطينية قبل بدء عملية جنين.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" بمدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.بالتوازي مع ذلك اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية برقا، شرق رام الله، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، فيما اقتحمت قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، كما أغلقت البوابة التي أقامتها سابقا على مدخل القرية.من جانبها، دعت حركة "حماس" في بيان لها، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى النفير العام وتصعيد الاشتباك مع القوات الإسرائيلية، وذلك ردا على العملية العسكرية في مدينة جنين.يأتي ذلك في وقت أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250122/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يكشف-خطة-التعامل-مع-ما-وصفه-بـأذرع-الأخطبوط-الإيراني-1097021350.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, جنين, العالم العربي, حصري