مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نتنياهو يعوض في الضفة مع فشل في تحقيقه بقطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250122/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-نتنياهو-يعوض-في-الضفة-مع-فشل-في-تحقيقه-بقطاع-غزة-1097050331.html
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نتنياهو يعوض في الضفة مع فشل في تحقيقه بقطاع غزة
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نتنياهو يعوض في الضفة مع فشل في تحقيقه بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، إن إسرائيل تضع عينها منذ فترة طويلة على الضفة الغربية، سواء بالاجتياحات أو التدمير أو... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T16:57+0000
2025-01-22T16:57+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الضفة الغربية
جنين
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1e/1092223795_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6a2553351688d7ab551a551807fa3249.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في الضفة، جاءت بعد وقف الحرب في قطاع غزة، تنفيذا للتهديدات التي كان يطلقها وزراء حكومة نتنياهو خلال فترة الإبادة في القطاع، حيث اتخذوا قرارات تخص إجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وينوون الاستمرار في الاحتلال وسياسة الضم.وعن توقيت العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، قال إنها تعكس أمرين، الأول تعويض الوضع الذي ظهرت عليه بعد توقيع صفقة تبادل الأسرى ووقف العدوان في غزة، والتي كانت تعطلها منذ أشهر، وتريد القول إنها لم تخسر ما كانت تريده في غزة، وهي تستأنفه الآن في الضفة بشكل أكبر.ويرى أن هذه العملية تشنها إسرائيل كتعويض عن خسارتها وإجبارها لتوقيع الصفقة في قطاع غزة.أما الأمر الثاني، بحسب الصالحي، يتمثل في عودة إسرائيل لمشروعها الأساسي في الاستيطان بالضفة الغربية، حيث تضع قطاع غزة كهدف حرب، بيد أن العملية العسكرية في جنين تأتي لترضية وزراء اليمين المتطرف من قبل نتنياهو، في محاولة للحفاظ على حكومته.وأبدى المسؤول الفلسطيني استغرابه من الإدارة الأمريكية، وقال إنها تباهت بالضغط على نتنياهو لتوقيع الصفقة في قطاع غزة، فيما لم تقل كلمة واحدة على العدوان الجديد الواسع الذي تشنه إسرائيل في الضفة الغربية.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "عملية "السور الحديدي" التي أطلقتها إسرائيل، في مخيم جنين، ستشكل تغيرا في العقيدة الأمنية للجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة.وكشف كاتس، في تصريحات له، خطة التعامل مع ما وصفه "بأذرع الأخطبوط الإيراني"، مشيرا إلى أنه سيتم "شلها لحين أن تنكسر".وأضاف أن "العملية القوية للقضاء على الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية في المخيم - دون عودة الإرهاب إلى المخيم بعد انتهاء العملية - كانت الدرس الأول من أسلوب الغارات المتكررة في غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين بالضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.وادعت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قامت بتمرير رسائل لمسؤولين في السلطة الفلسطينية قبل بدء عملية جنين.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" بمدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.بالتوازي مع ذلك اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية برقا، شرق رام الله، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، فيما اقتحمت قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، كما أغلقت البوابة التي أقامتها سابقا على مدخل القرية.من جانبها، دعت حركة "حماس" في بيان لها، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى النفير العام وتصعيد الاشتباك مع القوات الإسرائيلية، وذلك ردا على العملية العسكرية في مدينة جنين.يأتي ذلك في وقت أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250122/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يكشف-خطة-التعامل-مع-ما-وصفه-بـأذرع-الأخطبوط-الإيراني-1097021350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1e/1092223795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_242880e59a6e25814eb80e60c0c170ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, جنين, العالم العربي, حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, جنين, العالم العربي, حصري

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نتنياهو يعوض في الضفة مع فشل في تحقيقه بقطاع غزة

16:57 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، إن إسرائيل تضع عينها منذ فترة طويلة على الضفة الغربية، سواء بالاجتياحات أو التدمير أو الضم والتهويد.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في الضفة، جاءت بعد وقف الحرب في قطاع غزة، تنفيذا للتهديدات التي كان يطلقها وزراء حكومة نتنياهو خلال فترة الإبادة في القطاع، حيث اتخذوا قرارات تخص إجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وينوون الاستمرار في الاحتلال وسياسة الضم.
وعن توقيت العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، قال إنها تعكس أمرين، الأول تعويض الوضع الذي ظهرت عليه بعد توقيع صفقة تبادل الأسرى ووقف العدوان في غزة، والتي كانت تعطلها منذ أشهر، وتريد القول إنها لم تخسر ما كانت تريده في غزة، وهي تستأنفه الآن في الضفة بشكل أكبر.
ويرى أن هذه العملية تشنها إسرائيل كتعويض عن خسارتها وإجبارها لتوقيع الصفقة في قطاع غزة.
أما الأمر الثاني، بحسب الصالحي، يتمثل في عودة إسرائيل لمشروعها الأساسي في الاستيطان بالضفة الغربية، حيث تضع قطاع غزة كهدف حرب، بيد أن العملية العسكرية في جنين تأتي لترضية وزراء اليمين المتطرف من قبل نتنياهو، في محاولة للحفاظ على حكومته.
وأبدى المسؤول الفلسطيني استغرابه من الإدارة الأمريكية، وقال إنها تباهت بالضغط على نتنياهو لتوقيع الصفقة في قطاع غزة، فيما لم تقل كلمة واحدة على العدوان الجديد الواسع الذي تشنه إسرائيل في الضفة الغربية.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خطة التعامل مع ما وصفه بـ"أذرع الأخطبوط الإيراني"
06:31 GMT
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "عملية "السور الحديدي" التي أطلقتها إسرائيل، في مخيم جنين، ستشكل تغيرا في العقيدة الأمنية للجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة.
وكشف كاتس، في تصريحات له، خطة التعامل مع ما وصفه "بأذرع الأخطبوط الإيراني"، مشيرا إلى أنه سيتم "شلها لحين أن تنكسر".
وأضاف أن "العملية القوية للقضاء على الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية في المخيم - دون عودة الإرهاب إلى المخيم بعد انتهاء العملية - كانت الدرس الأول من أسلوب الغارات المتكررة في غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين بالضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.
وادعت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قامت بتمرير رسائل لمسؤولين في السلطة الفلسطينية قبل بدء عملية جنين.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" بمدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.
بالتوازي مع ذلك اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية برقا، شرق رام الله، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، فيما اقتحمت قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، كما أغلقت البوابة التي أقامتها سابقا على مدخل القرية.
من جانبها، دعت حركة "حماس" في بيان لها، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى النفير العام وتصعيد الاشتباك مع القوات الإسرائيلية، وذلك ردا على العملية العسكرية في مدينة جنين.
يأتي ذلك في وقت أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала