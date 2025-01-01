https://sarabic.ae/20250101/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-السابق-غالانت-يعلن-استقالته-من-الكنيست-1096394739.html

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت يعلن استقالته من الكنيست

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت يعلن استقالته من الكنيست

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، استقالته من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T19:09+0000

2025-01-01T19:09+0000

2025-01-01T19:09+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091703260_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_8d36b6fe59f9d8f52c74de6cc5bf955e.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت، إعلانه استقالته من الكنيست كعضو عن حزب "الليكود" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأوضح يوآف غالانت في كلمة مصورة أن كلا من رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يسرعان في إقرار "قانون التجنيد" الذي يتعارض مع احتياجات الدولة وأمن إسرائيل، مشددا على أنه لا يستطيع قبول ذلك ولا يكون طرفا فيه.وكان غالانت قد تمت إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلا فور إقالته من قبل نتنياهو، إن تل أبيب تسير عبر ضباب المعركة و"ظلام أخلاقي"، داعيا إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين وإلى سن قانون لتجنيد اليهود المتزمتين دينيا وتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.

https://sarabic.ae/20240802/غالانت-تل-أبيب-تواجه-مرحلة-صعبة-في-قدرتها-لاستعادة-المحتجزين-بقطاع-غزة-1091367388.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة