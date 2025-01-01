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السلطة الفلسطينية تقرر وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين
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https://sarabic.ae/20250101/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-السابق-غالانت-يعلن-استقالته-من-الكنيست-1096394739.html
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت يعلن استقالته من الكنيست
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت يعلن استقالته من الكنيست
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، استقالته من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T19:09+0000
2025-01-01T19:09+0000
بنيامين نتنياهو
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت، إعلانه استقالته من الكنيست كعضو عن حزب "الليكود" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأوضح يوآف غالانت في كلمة مصورة أن كلا من رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يسرعان في إقرار "قانون التجنيد" الذي يتعارض مع احتياجات الدولة وأمن إسرائيل، مشددا على أنه لا يستطيع قبول ذلك ولا يكون طرفا فيه.وكان غالانت قد تمت إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلا فور إقالته من قبل نتنياهو، إن تل أبيب تسير عبر ضباب المعركة و"ظلام أخلاقي"، داعيا إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين وإلى سن قانون لتجنيد اليهود المتزمتين دينيا وتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20240802/غالانت-تل-أبيب-تواجه-مرحلة-صعبة-في-قدرتها-لاستعادة-المحتجزين-بقطاع-غزة-1091367388.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت يعلن استقالته من الكنيست

19:09 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، استقالته من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت، إعلانه استقالته من الكنيست كعضو عن حزب "الليكود" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح يوآف غالانت في كلمة مصورة أن كلا من رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يسرعان في إقرار "قانون التجنيد" الذي يتعارض مع احتياجات الدولة وأمن إسرائيل، مشددا على أنه لا يستطيع قبول ذلك ولا يكون طرفا فيه.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في تل أبيب، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
غالانت: تل أبيب تواجه مرحلة صعبة في قدرتها لاستعادة المحتجزين بقطاع غزة
2 أغسطس 2024, 18:20 GMT
وكان غالانت قد تمت إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلا فور إقالته من قبل نتنياهو، إن تل أبيب تسير عبر ضباب المعركة و"ظلام أخلاقي"، داعيا إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين وإلى سن قانون لتجنيد اليهود المتزمتين دينيا وتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
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