https://sarabic.ae/20240803/جدعون-ساعر-يلمح-إلى-أنه-قد-يكون-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجديد-في-حال-إقالة-غالانت-1091388853.html
جدعون ساعر يلمح إلى أنه قد يكون وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد في حال إقالة غالانت
جدعون ساعر يلمح إلى أنه قد يكون وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد في حال إقالة غالانت
سبوتنيك عربي
ألمح جدعون ساعر، زعيم حزب "أمل جديد" الإسرائيلي المعارض، اليوم السبت، إلى أنه قد يشغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، وسط تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي،... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T17:21+0000
2024-08-03T17:21+0000
2024-08-03T17:21+0000
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065672059_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7a782d26010ac858bbd96f9e1e9c2d92.jpg
وقال ساعر، ردا على سؤال من قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: "لن أقيد يدي بأي شيء"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وردا على سؤال حول سنوات من الضغينة بينه وبين نتنياهو، رد جدعون ساعر، قائلا إن "الحرب الجارية أكثر أهمية".وبعد نهاية عرض مقابلة جدعون ساعر، دعا وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، من حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، "إلى الامتناع" عن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في خضم الحرب.وكان الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد)، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، استقالته من الحكومة، التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.وكان ساعر قد حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ودعاه للاستقالة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240802/غالانت-تل-أبيب-تواجه-مرحلة-صعبة-في-قدرتها-لاستعادة-المحتجزين-بقطاع-غزة-1091367388.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065672059_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4cb066e8b74c0eb3edf8b8d1444649bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
جدعون ساعر يلمح إلى أنه قد يكون وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد في حال إقالة غالانت
ألمح جدعون ساعر، زعيم حزب "أمل جديد" الإسرائيلي المعارض، اليوم السبت، إلى أنه قد يشغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، وسط تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتطلع إلى إقالة، يوآف غالانت.
وقال ساعر، ردا على سؤال من قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: "لن أقيد يدي بأي شيء"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وردا على سؤال حول سنوات من الضغينة بينه وبين نتنياهو، رد جدعون ساعر، قائلا إن "الحرب الجارية أكثر أهمية".
وبعد نهاية عرض مقابلة جدعون ساعر، دعا وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، من حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، "إلى الامتناع" عن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في خضم الحرب.
وكان الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد)، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، استقالته من الحكومة
، التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.
وكان ساعر قد حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ودعاه للاستقالة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.