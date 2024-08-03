https://sarabic.ae/20240803/جدعون-ساعر-يلمح-إلى-أنه-قد-يكون-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجديد-في-حال-إقالة-غالانت-1091388853.html

جدعون ساعر يلمح إلى أنه قد يكون وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد في حال إقالة غالانت

جدعون ساعر يلمح إلى أنه قد يكون وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد في حال إقالة غالانت

سبوتنيك عربي

ألمح جدعون ساعر، زعيم حزب "أمل جديد" الإسرائيلي المعارض، اليوم السبت، إلى أنه قد يشغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، وسط تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي،... 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T17:21+0000

2024-08-03T17:21+0000

2024-08-03T17:21+0000

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وقال ساعر، ردا على سؤال من قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: "لن أقيد يدي بأي شيء"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وردا على سؤال حول سنوات من الضغينة بينه وبين نتنياهو، رد جدعون ساعر، قائلا إن "الحرب الجارية أكثر أهمية".وبعد نهاية عرض مقابلة جدعون ساعر، دعا وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، من حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، "إلى الامتناع" عن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في خضم الحرب.وكان الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد)، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، استقالته من الحكومة، التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.وكان ساعر قد حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ودعاه للاستقالة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240802/غالانت-تل-أبيب-تواجه-مرحلة-صعبة-في-قدرتها-لاستعادة-المحتجزين-بقطاع-غزة-1091367388.html

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