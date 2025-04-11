https://sarabic.ae/20250411/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-إعمار-غزة-يبدأ-بعد-إنهاء-العدوان-ودون-تهجير-1099458975.html

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إعمار غزة يبدأ بعد إنهاء العدوان ودون تهجير

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إعمار غزة يبدأ بعد إنهاء العدوان ودون تهجير

سبوتنيك عربي

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني، أولوية وتأتي في المقام الأول، ومن... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T16:17+0000

2025-04-11T16:17+0000

2025-04-11T16:17+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097970601_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8b4d06bc4f9c2b824fce641f388d707b.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن رئيس الوزراء الفلسطيني أشار إلى هذه النقطة، وإلى أولوية وقف العدوان، ومن ثم بحث إقامة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ودون تهجير.وأكد أن إعادة الإعمار تبدأ بعد الانتهاء من وقف العدوان، والعمل على إصلاح ما دمرته إسرائيل في القطاع، حيث باتت 90% من المنشآت والمرافق في غزة مدمرة، ما يحتاج إلى تضافر الجهود لاستعادتها، وتوفير شروط الحياة الآدمية اللائقة لمواطني غزة، بعد كل هذا العدوان الذي تعرضوا له.وتابع: "السبب الرئيسي في هذه الأزمات الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن تتركز الأولويات بعد وقف العدوان وإعمار غزة وضمان عدم التهجير إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بنزع كل أسباب الصراع والتوتر والأزمات من المنطقة".وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الاعتراف بفلسطين، قال الهباش، إن العالم أصبح أكثر قناعة وإيمانا بوجوب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وليس فقط الاعتراف النظري بل تكريس هذه الدولة على الأرض، كواقع عملي ووصفة وحيدة لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الاستقرار للجميع.وأوضح أن حديث ماكرون يأتي بعد أشهر من اعتراف عدة دول أوروبية بدولة فلسطين، كما أن هناك 149 دولة على مستوى العالم تعترف بفلسطين، بالتالي لكي يتم تنفيذ الرؤية العالمية الدولية بتحقق سلام عادل وشامل يجب أن يبدأ السلام بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بهذه الدولة ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ولا سبيل لتحقيق السلام بغير ذلك.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، إن الحكومة الفلسطينية تعمل مع شركائها، لا سيما مصر، من أجل الإعداد لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الخطة العربية لإعادة الإعمار جرى تبنيها في القمة العربية، وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول الصديقة، مؤكدًا أن التحضير جارٍ لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

https://sarabic.ae/20250411/ترامب-يمنح-نتنياهو-مهلة-لإنهاء-حرب-غزة-وروسيا-تصف-محادثاتها-مع-أمريكا-في-إسطنبول-بـالإيجابية-1099456195.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري