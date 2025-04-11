https://sarabic.ae/20250411/متحدث-باسم-حركة-فتح-نحن-أمام-هدنة-مؤقتة-في-غزة-ونتنياهو-غير-معني-بإنهاء-الحرب--1099457069.html

متحدث باسم حركة "فتح": نحن أمام هدنة مؤقتة في غزة.. ونتنياهو غير معني بإنهاء الحرب

متحدث باسم حركة "فتح": نحن أمام هدنة مؤقتة في غزة.. ونتنياهو غير معني بإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

علّق المتحدث باسم حركة "فتح"، الدكتور إياد أبو زنيط، على تبادل المسودّات بين مصر وإسرائيل بشأن مقترح القاهرة للتهدئة في غزة، مؤكّدًا أنّ "الوضع يتّجه نحو هدنة... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T15:26+0000

2025-04-11T15:26+0000

2025-04-11T15:26+0000

حركة فتح

فلسطين المحتلة

حركة حماس

تقارير سبوتنيك

حصري

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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدّد أبو زنيط على أنّ "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير معني مطلقاً بإنهاء الحرب في غزة، بل يسعى لتثبيت الهدنة دون التعهّد بإنهاء العمليات العسكرية، لتحقيق أهدافه وفي مقدمتها القضاء على حركة حماس، معوّلًا على الظروف الحالية لإنجاز ملف التهجير".وشدد على "أهمية العقلانية والواقعية في التعامل مع اسرائيل، والابتعاد عن مربع العسكرة واستخدام السلاح، والانفتاح على الوسائل النضالية الأخرى"، وانتقد ما وصفه بـ"أحادية التفكير لدى حماس وتصرفها كوصي على الشعب الفلسطيني".وفي ما يتعلق بالحوار الفلسطيني الداخلي، أوضح أبو زنيط أن "حركة فتح لا تمانع التوصل إلى حل للأزمة الفلسطينية الحالية"، وأشار إلى أن "الخلاف طال أمده، ويجب تحمّل المسؤولية من قبل من يحتكر القرار ويحتكر المواجهة".واختتم ضيف "سبوتنيك" مداخلته، بدعوة "حماس" إلى "الإصغاء لآلام الشارع والتفكير بواقعية، لأن اليوم التالي في غزة هو للشعب الفلسطيني، وليس لأي فصيل بعينه".

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