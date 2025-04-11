https://sarabic.ae/20250411/متحدث-باسم-حركة-فتح-نحن-أمام-هدنة-مؤقتة-في-غزة-ونتنياهو-غير-معني-بإنهاء-الحرب--1099457069.html
متحدث باسم حركة "فتح": نحن أمام هدنة مؤقتة في غزة.. ونتنياهو غير معني بإنهاء الحرب
متحدث باسم حركة "فتح": نحن أمام هدنة مؤقتة في غزة.. ونتنياهو غير معني بإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
علّق المتحدث باسم حركة "فتح"، الدكتور إياد أبو زنيط، على تبادل المسودّات بين مصر وإسرائيل بشأن مقترح القاهرة للتهدئة في غزة، مؤكّدًا أنّ "الوضع يتّجه نحو هدنة... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T15:26+0000
2025-04-11T15:26+0000
2025-04-11T15:26+0000
حركة فتح
فلسطين المحتلة
حركة حماس
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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدّد أبو زنيط على أنّ "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير معني مطلقاً بإنهاء الحرب في غزة، بل يسعى لتثبيت الهدنة دون التعهّد بإنهاء العمليات العسكرية، لتحقيق أهدافه وفي مقدمتها القضاء على حركة حماس، معوّلًا على الظروف الحالية لإنجاز ملف التهجير".وشدد على "أهمية العقلانية والواقعية في التعامل مع اسرائيل، والابتعاد عن مربع العسكرة واستخدام السلاح، والانفتاح على الوسائل النضالية الأخرى"، وانتقد ما وصفه بـ"أحادية التفكير لدى حماس وتصرفها كوصي على الشعب الفلسطيني".وفي ما يتعلق بالحوار الفلسطيني الداخلي، أوضح أبو زنيط أن "حركة فتح لا تمانع التوصل إلى حل للأزمة الفلسطينية الحالية"، وأشار إلى أن "الخلاف طال أمده، ويجب تحمّل المسؤولية من قبل من يحتكر القرار ويحتكر المواجهة".واختتم ضيف "سبوتنيك" مداخلته، بدعوة "حماس" إلى "الإصغاء لآلام الشارع والتفكير بواقعية، لأن اليوم التالي في غزة هو للشعب الفلسطيني، وليس لأي فصيل بعينه".
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حركة فتح, فلسطين المحتلة, حركة حماس, تقارير سبوتنيك, حصري
حركة فتح, فلسطين المحتلة, حركة حماس, تقارير سبوتنيك, حصري
متحدث باسم حركة "فتح": نحن أمام هدنة مؤقتة في غزة.. ونتنياهو غير معني بإنهاء الحرب
حصري
علّق المتحدث باسم حركة "فتح"، الدكتور إياد أبو زنيط، على تبادل المسودّات بين مصر وإسرائيل بشأن مقترح القاهرة للتهدئة في غزة، مؤكّدًا أنّ "الوضع يتّجه نحو هدنة مؤقّتة، لا نحو إنهاء كامل للحرب"، مشيراً إلى "ارتباط الملف بزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، وسعيه إلى تعديل مسار الحرب".
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدّد أبو زنيط على أنّ "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
غير معني مطلقاً بإنهاء الحرب في غزة، بل يسعى لتثبيت الهدنة دون التعهّد بإنهاء العمليات العسكرية، لتحقيق أهدافه وفي مقدمتها القضاء على حركة حماس، معوّلًا على الظروف الحالية لإنجاز ملف التهجير".
وأشار أبو زنيط إلى وجود "ضمانات مصرية جديدة لكل الأطراف هذه المرة لضمان الحفاظ على الهدوء"، مشيراً إلى أنّ "حصر المواجهة بالسلاح يُضعف القضية الفلسطينية".
وشدد على "أهمية العقلانية والواقعية في التعامل مع اسرائيل، والابتعاد عن مربع العسكرة واستخدام السلاح، والانفتاح على الوسائل النضالية الأخرى"، وانتقد ما وصفه بـ"أحادية التفكير لدى حماس وتصرفها كوصي على الشعب الفلسطيني
".
وبخصوص تموضع القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا والمنطقة العازلة برفح، أكد أبو زنيط "رفض "فتح" لأي شكل من أشكال إعادة احتلال غزة"، داعياً إلى "تبنّي المبادرة المصرية التي أُقرت بعد القمة العربية، لما تحمله من ضمانات وحلول للمرحلة المقبلة".
وفي ما يتعلق بالحوار الفلسطيني الداخلي، أوضح أبو زنيط أن "حركة فتح لا تمانع التوصل إلى حل للأزمة الفلسطينية
الحالية"، وأشار إلى أن "الخلاف طال أمده، ويجب تحمّل المسؤولية من قبل من يحتكر القرار ويحتكر المواجهة".
واختتم ضيف "سبوتنيك" مداخلته، بدعوة "حماس" إلى "الإصغاء لآلام الشارع والتفكير بواقعية، لأن اليوم التالي في غزة
هو للشعب الفلسطيني، وليس لأي فصيل بعينه".