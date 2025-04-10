https://sarabic.ae/20250410/مستشار-في-العلاقات-الوطنية-الدعم-الأمريكي-يطيل-أمد-العدوان-على-غزة-1099426368.html
مستشار في العلاقات الوطنية: الدعم الأمريكي يطيل أمد العدوان على غزة
مستشار في العلاقات الوطنية: الدعم الأمريكي يطيل أمد العدوان على غزة
سبوتنيك عربي
علق مستشار العلاقات الوطنية في سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، سمير أبو عفش، على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T18:39+0000
2025-04-10T18:39+0000
2025-04-10T18:39+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اعتبر أبو عفش أن "هذه المهلة تنطوي على دعوة لقتل المزيد من الشعب الفلسطيني"، محذرا من خطورة ما تشهده الضفة الغربية من توغل إسرائيلي مستمر في المخيمات والمدن. واعتبر أن هذا الموقف "يأتي تتويجًا للجهود الدبلوماسية الفلسطينية بالتعاون مع الأصدقاء حول العالم، واستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة، وانسجاما مع القرارات الدولية".وأكد مستشار العلاقات الوطنية على أهمية الدور الفرنسي، موضحا أن "فرنسا، كونها من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تمتلك القدرة على تجاوز الضغوط والمضي قدمًا في خطتها للاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب تشجيع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الخطوة ذاتها".وفي ختام حديثه، شدد ضيف "سبوتنيك" على أن الشعب الفلسطيني "ينشد السلام ويطالب بحقوقه المشروعة"، لافتًا إلى أن "فلسطين كانت حاضرة بكل تفاصيلها في قمة القاهرة، ولم تُغَيّب عن قضيتها المركزية".وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "مكافأة للإرهاب"السيسي يؤكد لعباس موقف مصر الثابت في دعم فلسطين وشعبها
https://sarabic.ae/20250409/ماكرون-فرنسا-قد-تعترف-بالدولة-الفلسطينية-في-يونيو-المقبل-1099390226.html
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حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
مستشار في العلاقات الوطنية: الدعم الأمريكي يطيل أمد العدوان على غزة
حصري
علق مستشار العلاقات الوطنية في سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، سمير أبو عفش، على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مهلة تمتد لأسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اعتبر أبو عفش أن "هذه المهلة تنطوي على دعوة لقتل المزيد من الشعب الفلسطيني"، محذرا من خطورة ما تشهده الضفة الغربية من توغل إسرائيلي مستمر في المخيمات والمدن.
وفي ما يتعلق بالموقف الفرنسي، رحب أبو عفش باعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من حزيران/يونيوعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، خلال الصيف المقبل،
واعتبر أن هذا الموقف "يأتي تتويجًا للجهود الدبلوماسية الفلسطينية بالتعاون مع الأصدقاء حول العالم، واستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة، وانسجاما مع القرارات الدولية".
وأكد مستشار العلاقات الوطنية على أهمية الدور الفرنسي، موضحا أن "فرنسا، كونها من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تمتلك القدرة على تجاوز الضغوط والمضي قدمًا في خطتها للاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب تشجيع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الخطوة ذاتها".
وفي ختام حديثه، شدد ضيف "سبوتنيك" على أن الشعب الفلسطيني "ينشد السلام ويطالب بحقوقه المشروعة"، لافتًا إلى أن "فلسطين كانت حاضرة بكل تفاصيلها في قمة القاهرة، ولم تُغَيّب عن قضيتها المركزية".