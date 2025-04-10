مستشار في العلاقات الوطنية: الدعم الأمريكي يطيل أمد العدوان على غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
حصاد الأسبوع
هل سيكون الخطاب الدبلوماسي هو سيد الحلول السلمية للصراع الأوكراني؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250410/مستشار-في-العلاقات-الوطنية-الدعم-الأمريكي-يطيل-أمد-العدوان-على-غزة-1099426368.html
مستشار في العلاقات الوطنية: الدعم الأمريكي يطيل أمد العدوان على غزة
مستشار في العلاقات الوطنية: الدعم الأمريكي يطيل أمد العدوان على غزة
سبوتنيك عربي
علق مستشار العلاقات الوطنية في سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، سمير أبو عفش، على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T18:39+0000
2025-04-10T18:39+0000
حصري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097234178_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_454875bc21ea37a42101f2fe81fc9edf.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اعتبر أبو عفش أن "هذه المهلة تنطوي على دعوة لقتل المزيد من الشعب الفلسطيني"، محذرا من خطورة ما تشهده الضفة الغربية من توغل إسرائيلي مستمر في المخيمات والمدن. واعتبر أن هذا الموقف "يأتي تتويجًا للجهود الدبلوماسية الفلسطينية بالتعاون مع الأصدقاء حول العالم، واستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة، وانسجاما مع القرارات الدولية".وأكد مستشار العلاقات الوطنية على أهمية الدور الفرنسي، موضحا أن "فرنسا، كونها من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تمتلك القدرة على تجاوز الضغوط والمضي قدمًا في خطتها للاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب تشجيع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الخطوة ذاتها".وفي ختام حديثه، شدد ضيف "سبوتنيك" على أن الشعب الفلسطيني "ينشد السلام ويطالب بحقوقه المشروعة"، لافتًا إلى أن "فلسطين كانت حاضرة بكل تفاصيلها في قمة القاهرة، ولم تُغَيّب عن قضيتها المركزية".وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "مكافأة للإرهاب"السيسي يؤكد لعباس موقف مصر الثابت في دعم فلسطين وشعبها
https://sarabic.ae/20250409/ماكرون-فرنسا-قد-تعترف-بالدولة-الفلسطينية-في-يونيو-المقبل-1099390226.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097234178_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_00e9f483aafd4ee98fbba63ed097d608.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

مستشار في العلاقات الوطنية: الدعم الأمريكي يطيل أمد العدوان على غزة

18:39 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
علق مستشار العلاقات الوطنية في سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، سمير أبو عفش، على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مهلة تمتد لأسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اعتبر أبو عفش أن "هذه المهلة تنطوي على دعوة لقتل المزيد من الشعب الفلسطيني"، محذرا من خطورة ما تشهده الضفة الغربية من توغل إسرائيلي مستمر في المخيمات والمدن.
وفي ما يتعلق بالموقف الفرنسي، رحب أبو عفش باعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من حزيران/يونيوعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، خلال الصيف المقبل،
واعتبر أن هذا الموقف "يأتي تتويجًا للجهود الدبلوماسية الفلسطينية بالتعاون مع الأصدقاء حول العالم، واستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة، وانسجاما مع القرارات الدولية".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
ماكرون: فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل
أمس, 18:45 GMT
وأكد مستشار العلاقات الوطنية على أهمية الدور الفرنسي، موضحا أن "فرنسا، كونها من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تمتلك القدرة على تجاوز الضغوط والمضي قدمًا في خطتها للاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب تشجيع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الخطوة ذاتها".
وفي ختام حديثه، شدد ضيف "سبوتنيك" على أن الشعب الفلسطيني "ينشد السلام ويطالب بحقوقه المشروعة"، لافتًا إلى أن "فلسطين كانت حاضرة بكل تفاصيلها في قمة القاهرة، ولم تُغَيّب عن قضيتها المركزية".
وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "مكافأة للإرهاب"
السيسي يؤكد لعباس موقف مصر الثابت في دعم فلسطين وشعبها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала