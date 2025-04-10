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وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "مكافأة للإرهاب"
وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "مكافأة للإرهاب"
سبوتنيك عربي
رد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشف فيها أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين في الصيف المقبل. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T07:10+0000
2025-04-10T07:10+0000
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن ساعر رفضه لهذه الخطوة من فرنسا مؤكدا أنها ستعطي تأثيرًا معاكسًا، وكتب على منصة "إكس": "الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية خيالية من قبل أي دولة، في ظل الواقع الذي نعرفه جميعًا، لن يكون سوى مكافأة للإرهاب وتعزيزًا لحماس، مثل هذه الخطوات لن تقرب السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا، بل على العكس، ستبعدهم أكثر".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار إلى أن هذه الخطوة قد تتم خلال مؤتمر للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل، والذي تُشارك فرنسا والمملكة العربية السعودية في استضافته حول إنشاء دولة فلسطينية.وقال ماكرون خلال مقابلة: "أريد التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولن أفعل ذلك لإرضاء هذا الشخص أو ذاك بل لأنه سيكون عادلاً، ولأنني أريد المشاركة في ديناميكية". من جانبها، رحبت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية، فارسين أغابكيان شاهين، بالخطوة الفرنسية، قائلة "إن هذا الاعتراف سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح تماشيًا مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين".وخلال زيارته لمصر هذا الأسبوع، عقد ماكرون محادثات قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، كما شارك في اتصال هاتفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إلى إنهاء الحرب في غزة.وفي العام الماضي، اعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا بدولة فلسطينية، مما أثار غضب إسرائيل، التي سحبت اعتماد ثمانية دبلوماسيين نرويجيين في تل أبيب يعملون في شؤون السلطة الفلسطينية.أما ألمانيا والبرتغال، فقد رأتا أن التوقيت غير مناسب للاعتراف. وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء كير ستارمر قبل فوزه في الانتخابات إنه يريد الاعتراف بدولة فلسطينية إذا تولى السلطة، لكن ذلك يجب أن يتم في التوقيت المناسب خلال عملية السلام.
https://sarabic.ae/20250330/السيسي-يؤكد-لعباس-موقف-مصر-الثابت-في-دعم-فلسطين-وشعبها--1099081666.html
https://sarabic.ae/20250409/وزير-الخارجية-التركي-يكشف-عن-محادثات-مع-إسرائيل-لخفض-التوتر-في-سوريا--1099390755.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "مكافأة للإرهاب"

07:10 GMT 10.04.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
رد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشف فيها أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين في الصيف المقبل.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن ساعر رفضه لهذه الخطوة من فرنسا مؤكدا أنها ستعطي تأثيرًا معاكسًا، وكتب على منصة "إكس": "الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية خيالية من قبل أي دولة، في ظل الواقع الذي نعرفه جميعًا، لن يكون سوى مكافأة للإرهاب وتعزيزًا لحماس، مثل هذه الخطوات لن تقرب السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا، بل على العكس، ستبعدهم أكثر".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار إلى أن هذه الخطوة قد تتم خلال مؤتمر للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل، والذي تُشارك فرنسا والمملكة العربية السعودية في استضافته حول إنشاء دولة فلسطينية.
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وقال ماكرون خلال مقابلة: "أريد التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولن أفعل ذلك لإرضاء هذا الشخص أو ذاك بل لأنه سيكون عادلاً، ولأنني أريد المشاركة في ديناميكية".
وأضاف: "في يونيو المقبل، خلال المؤتمر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، قد نتمكن مع المملكة العربية السعودية من الانتهاء من حركة الاعتراف المتبادل من قبل عدد من الدول".
من جانبها، رحبت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية، فارسين أغابكيان شاهين، بالخطوة الفرنسية، قائلة "إن هذا الاعتراف سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح تماشيًا مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين".
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وخلال زيارته لمصر هذا الأسبوع، عقد ماكرون محادثات قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، كما شارك في اتصال هاتفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إلى إنهاء الحرب في غزة.
وفي العام الماضي، اعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا بدولة فلسطينية، مما أثار غضب إسرائيل، التي سحبت اعتماد ثمانية دبلوماسيين نرويجيين في تل أبيب يعملون في شؤون السلطة الفلسطينية.
أما ألمانيا والبرتغال، فقد رأتا أن التوقيت غير مناسب للاعتراف. وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء كير ستارمر قبل فوزه في الانتخابات إنه يريد الاعتراف بدولة فلسطينية إذا تولى السلطة، لكن ذلك يجب أن يتم في التوقيت المناسب خلال عملية السلام.
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