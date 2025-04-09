https://sarabic.ae/20250409/وزير-الخارجية-التركي-يكشف-عن-محادثات-مع-إسرائيل-لخفض-التوتر-في-سوريا--1099390755.html

وزير الخارجية التركي يكشف عن محادثات مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا

وزير الخارجية التركي يكشف عن محادثات مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تجري "محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا عند الحاجة". 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T19:09+0000

2025-04-09T19:09+0000

2025-04-09T19:09+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن فيدان تصريحات انتقد فيها السياسة الإسرائيلية، قائلا إن "إسرائيل حددت استراتيجية تتمثل في عدم ترك أي شيء للإدارة الجديدة في سوريا".وأضاف الوزير التركي أن عدم الاستقرار في بلد جار لتركيا سيؤثر عليها ويتسبب لها بأذى، محذّرا من أن أنقرة لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك، كما دعا الولايات المتحدة أن "تعيد ضبط" نتنياهو وأن ترسم إطارا له.وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية سورية، قدرة الحكومة الجديدة على ردع التهديدات.وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان إن "تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل".وتأتي تصريحات فيدان في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل الغارات الجوية على سوريا، مساء الأربعاء، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان إن "هذه الغارات الجوية رسالة واضحة وتحذير للمستقبل.. لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل".وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على دعمه لإسرائيل، مشيرا إلى أنه أبلغه تقديره لموقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنه ناقش مع ترامب أزمة الرهائن في القطاع، مؤكدا أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الشرق الأوسط ساعد إسرائيل على إبرام اتفاق استعادت بموجبه 25 رهينة من غزة.وأضاف: "ناقشت مع الرئيس ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا وكيفية تفادي أزمة معها"، متابعا: "بحثت مع الرئيس ترامب سبل معالجة أزمة البرنامج النووي الإيراني، وملتزمان بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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