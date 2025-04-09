انسحاب الدفعة الثانية من قوات "قسد" الموجودة في مدينة حلب شمالي سوريا... فيديو
© Photo / sanaانسحاب الدفعة الثانية من قوات "قسد" الموجودة في مدينة حلب شمالي سوريا
© Photo / sana
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انسحبت الدفعة الثانية من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأربعاء، من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في محافظة حلب شمالي سوريا باتجاه مناطق شرق الفرات، تحت إشراف وزارة الدفاع وقوات الأمن العام.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنه تحت إشراف وزارة الدفاع والأمن العام، خرج رتل ثانٍ لقوات "قسد" من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب باتجاه مناطق شرق الفرات.
ويأتي هذا الانسحاب لقوات "قسد" من حلب ضمن إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و"قسد"، حيث كانت انسحبت الدفعة الأولى من قوات "قسد" في 3 نيسان/ أبريل الجاري من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، كما تم الاتفاق على "تبييض السجون من الأسرى"، وتبادل ما يقارب من 250 شخصاً.
📹انسحاب الدفعة الثانية من مقاتلي "قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 9, 2025
نشرت وسائل إعلام سورية مشاهد من انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شمالي سوريا نحو مناطق شرق الفرات.
🟠وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود الاتفاق بين الإدارة… pic.twitter.com/VCDuS4Ewga
وكان وقع ممثلو رئاسة الجمهورية السورية والمجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود شمالي مدينة حلب، اتفاقية في 1 من أبريل الجاري، نصت على "انسحاب القوات العسكرية التابعة لـ"قسد" بشكل تدريجي، من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ودخول الأمن العام إليهما، وحصر السلاح بيد الدولة، وبحث مصير المعتقلين من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير".
وتسيطر قوات تابعة لـ"قسد" على الحيّين بشكل كامل منذ عام 2015، وحافظت على سيطرتها بعد دخول "إدارة العمليات العسكرية" في 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر.