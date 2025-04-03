https://sarabic.ae/20250403/بدء-عملية-تبييض-السجون-بين-قسد-والحكومة-السورية-المؤقتة-1099192221.html
بدء عملية "تبييض السجون" بين "قسد" والحكومة السورية المؤقتة
بدء عملية "تبييض السجون" بين "قسد" والحكومة السورية المؤقتة
سبوتنيك عربي
بدأت عملية تبييض السجون والإفراج عن الأسرى بين الأمن العام في حلب وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الخميس، وذلك بعد مرور يومين على توقيع الاتفاقية بينهما. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T14:39+0000
2025-04-03T14:39+0000
2025-04-03T14:39+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
السجون
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وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه بلغ عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في ريف حلب الشمالي، ما يقارب 250 شخصا، دون أن تذكر الوكالة تفاصيل أكثر عن العملية وعن عدد الأسرى من كل جانب.وتأتي عملية الإفراج عن الأسرى بعد توقيع اتفاقية بين ممثلي رئاسة الجمهورية السورية والمجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود شمالي مدينة حلب، في 1 من نيسان/ أبريل الجاري.وتسيطر قوات تابعة لـ"قسد" على الحيّين بشكل كامل منذ عام 2015، وحافظت على سيطرتها بعد دخول "إدارة العمليات العسكرية" في 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024
https://sarabic.ae/20250402/سوريا-أبرز-بنود-الاتفاق-الأمني-بين-حكومة-دمشق-وقسد-في-مدينة-حلب-1099150114.html
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قسد, أخبار سوريا اليوم, السجون
قسد, أخبار سوريا اليوم, السجون
بدء عملية "تبييض السجون" بين "قسد" والحكومة السورية المؤقتة
بدأت عملية تبييض السجون والإفراج عن الأسرى بين الأمن العام في حلب وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الخميس، وذلك بعد مرور يومين على توقيع الاتفاقية بينهما.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه بلغ عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في ريف حلب الشمالي، ما يقارب 250 شخصا، دون أن تذكر الوكالة تفاصيل أكثر عن العملية وعن عدد الأسرى من كل جانب.
وتأتي عملية الإفراج عن الأسرى بعد توقيع اتفاقية
بين ممثلي رئاسة الجمهورية السورية والمجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود شمالي مدينة حلب، في 1 من نيسان/ أبريل الجاري.
ونصت الاتفاقية التي تتألف من 14 بندا على "انسحاب القوات العسكرية التابعة لـ"قسد" بشكل تدريجي، من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ودخول الأمن العام إليهما، وحصر السلاح بيد الدولة، وبحث مصير المعتقلين من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير".
وتسيطر قوات تابعة لـ"قسد" على الحيّين بشكل كامل منذ عام 2015، وحافظت على سيطرتها بعد دخول "إدارة العمليات العسكرية
" في 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024