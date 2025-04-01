حكومة دمشق و"قسد" تعقدان اتفاقا أمنيا لتنظيم الأوضاع في حلب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
13:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
14:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
14:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: سوريا أمام تحديات كبيرة، فهل ستخرجها الحكومة الجديدة من أزمتها؟
16:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
14:00 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
14:27 GMT
33 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لا استقرار عالمي بدون روسيا والصين
16:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250401/حكومة-دمشق-وقسد-تعقدان-اتفاقا-أمنيا-لتنظيم-الأوضاع-في-حلب-1099142224.html
حكومة دمشق و"قسد" تعقدان اتفاقا أمنيا لتنظيم الأوضاع في حلب
حكومة دمشق و"قسد" تعقدان اتفاقا أمنيا لتنظيم الأوضاع في حلب
سبوتنيك عربي
توصلت حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وضمان التعايش... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T15:37+0000
2025-04-01T15:37+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048007917_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9205fbeaa62575ab5ad6da3dccb71863.jpg
وينص الاتفاق على تبعية الحيين إداريا لمدينة حلب، مع التأكيد على احترام خصوصيتهما الاجتماعية والثقافية، كما يقضي بانسحاب القوات العسكرية إلى شرق الفرات، مع تولي وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية السكان ومنع أي اعتداءات ضدهم.كما يتضمن الاتفاق إزالة السواتر الترابية من الطرق العامة، مع إبقاء الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي حتى تحقيق الاستقرار، إضافة إلى منع المظاهر المسلحة في الحيين، وحصر حمل السلاح بقوات الأمن الداخلي فقط.وتكفل بنود الاتفاق كذلك حرية التنقل لسكان الحيين، وضمان عدم ملاحقة أي شخص لم يشارك في أعمال عنف، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية لتنظيم الحركة بين حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.وفي سياق آخر، سيتم بحث ملف المعتقلين بين الطرفين، مع الاتفاق على تبادل جميع الأسرى الذين احتُجزوا بعد تحرير المنطقة. كما ينص الاتفاق على منح الحيين تمثيلا كاملا في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى استمرار عمل المؤسسات المدنية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق توافق بين مختلف الأطراف لضمان استقرار الأوضاع في المدينة.يشار إلى أن الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقع اتفاقا في 11 مارس/ آذار الماضي مع "قسد"، يقضي بانضمامها إلى مؤسسات الدولة الجديدة، وذلك في ظل سيطرتها على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا.
https://sarabic.ae/20250313/ممثلة-سوريا-الديمقراطية-في-مصر-اتفاق-قسد-والشرع-يمهد-لتشارك-جميع-المكونات-تحت-مظلة-واحدة-1098633395.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048007917_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_45d9772458cf6ffc2c0b45fac8be120a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

حكومة دمشق و"قسد" تعقدان اتفاقا أمنيا لتنظيم الأوضاع في حلب

15:37 GMT 01.04.2025
© AP Photo / Lolita Baldorعناصر قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية)
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
عناصر قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية)
© AP Photo / Lolita Baldor
تابعنا عبر
توصلت حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وضمان التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
وينص الاتفاق على تبعية الحيين إداريا لمدينة حلب، مع التأكيد على احترام خصوصيتهما الاجتماعية والثقافية، كما يقضي بانسحاب القوات العسكرية إلى شرق الفرات، مع تولي وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية السكان ومنع أي اعتداءات ضدهم.
كما يتضمن الاتفاق إزالة السواتر الترابية من الطرق العامة، مع إبقاء الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي حتى تحقيق الاستقرار، إضافة إلى منع المظاهر المسلحة في الحيين، وحصر حمل السلاح بقوات الأمن الداخلي فقط.
وتكفل بنود الاتفاق كذلك حرية التنقل لسكان الحيين، وضمان عدم ملاحقة أي شخص لم يشارك في أعمال عنف، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية لتنظيم الحركة بين حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.
وفي سياق آخر، سيتم بحث ملف المعتقلين بين الطرفين، مع الاتفاق على تبادل جميع الأسرى الذين احتُجزوا بعد تحرير المنطقة.
أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
ممثلة "سوريا الديمقراطية" في مصر: اتفاق "قسد" والشرع يمهد لتشارك جميع المكونات تحت مظلة واحدة
13 مارس, 13:46 GMT
كما ينص الاتفاق على منح الحيين تمثيلا كاملا في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى استمرار عمل المؤسسات المدنية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق توافق بين مختلف الأطراف لضمان استقرار الأوضاع في المدينة.
يشار إلى أن الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقع اتفاقا في 11 مارس/ آذار الماضي مع "قسد"، يقضي بانضمامها إلى مؤسسات الدولة الجديدة، وذلك في ظل سيطرتها على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала