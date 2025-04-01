https://sarabic.ae/20250401/حكومة-دمشق-وقسد-تعقدان-اتفاقا-أمنيا-لتنظيم-الأوضاع-في-حلب-1099142224.html
حكومة دمشق و"قسد" تعقدان اتفاقا أمنيا لتنظيم الأوضاع في حلب
حكومة دمشق و"قسد" تعقدان اتفاقا أمنيا لتنظيم الأوضاع في حلب
سبوتنيك عربي
توصلت حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وضمان التعايش... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T15:37+0000
2025-04-01T15:37+0000
2025-04-01T15:37+0000
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وينص الاتفاق على تبعية الحيين إداريا لمدينة حلب، مع التأكيد على احترام خصوصيتهما الاجتماعية والثقافية، كما يقضي بانسحاب القوات العسكرية إلى شرق الفرات، مع تولي وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية السكان ومنع أي اعتداءات ضدهم.كما يتضمن الاتفاق إزالة السواتر الترابية من الطرق العامة، مع إبقاء الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي حتى تحقيق الاستقرار، إضافة إلى منع المظاهر المسلحة في الحيين، وحصر حمل السلاح بقوات الأمن الداخلي فقط.وتكفل بنود الاتفاق كذلك حرية التنقل لسكان الحيين، وضمان عدم ملاحقة أي شخص لم يشارك في أعمال عنف، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية لتنظيم الحركة بين حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.وفي سياق آخر، سيتم بحث ملف المعتقلين بين الطرفين، مع الاتفاق على تبادل جميع الأسرى الذين احتُجزوا بعد تحرير المنطقة. كما ينص الاتفاق على منح الحيين تمثيلا كاملا في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى استمرار عمل المؤسسات المدنية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق توافق بين مختلف الأطراف لضمان استقرار الأوضاع في المدينة.يشار إلى أن الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقع اتفاقا في 11 مارس/ آذار الماضي مع "قسد"، يقضي بانضمامها إلى مؤسسات الدولة الجديدة، وذلك في ظل سيطرتها على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا.
https://sarabic.ae/20250313/ممثلة-سوريا-الديمقراطية-في-مصر-اتفاق-قسد-والشرع-يمهد-لتشارك-جميع-المكونات-تحت-مظلة-واحدة-1098633395.html
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
حكومة دمشق و"قسد" تعقدان اتفاقا أمنيا لتنظيم الأوضاع في حلب
توصلت حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وضمان التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
وينص الاتفاق على تبعية الحيين إداريا لمدينة حلب، مع التأكيد على احترام خصوصيتهما الاجتماعية والثقافية، كما يقضي بانسحاب القوات العسكرية إلى شرق الفرات، مع تولي وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية السكان ومنع أي اعتداءات ضدهم.
كما يتضمن الاتفاق إزالة السواتر الترابية من الطرق العامة، مع إبقاء الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي حتى تحقيق الاستقرار، إضافة إلى منع المظاهر المسلحة في الحيين، وحصر حمل السلاح بقوات الأمن الداخلي فقط.
وتكفل بنود الاتفاق كذلك حرية التنقل لسكان الحيين، وضمان عدم ملاحقة أي شخص لم يشارك في أعمال عنف، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية لتنظيم الحركة بين حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.
وفي سياق آخر، سيتم بحث ملف المعتقلين بين الطرفين، مع الاتفاق على تبادل جميع الأسرى الذين احتُجزوا بعد تحرير المنطقة.
كما ينص الاتفاق على منح الحيين تمثيلا كاملا في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى استمرار عمل المؤسسات المدنية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق توافق بين مختلف الأطراف لضمان استقرار الأوضاع في المدينة.
يشار إلى أن الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقع اتفاقا في 11 مارس/ آذار الماضي مع "قسد"
، يقضي بانضمامها إلى مؤسسات الدولة الجديدة، وذلك في ظل سيطرتها على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا.