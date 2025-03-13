https://sarabic.ae/20250313/ممثلة-سوريا-الديمقراطية-في-مصر-اتفاق-قسد-والشرع-يمهد-لتشارك-جميع-المكونات-تحت-مظلة-واحدة-1098633395.html

ممثلة "سوريا الديمقراطية" في مصر: اتفاق "قسد" والشرع يمهد لتشارك جميع المكونات تحت مظلة واحدة

ممثلة "سوريا الديمقراطية" في مصر: اتفاق "قسد" والشرع يمهد لتشارك جميع المكونات تحت مظلة واحدة

سبوتنيك عربي

يترقب الشارع السوري انعكاسات الاتفاق الذي وقعه قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، مع رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد أحمد الشرع، في وقت سابق. 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T13:46+0000

2025-03-13T13:46+0000

2025-03-13T13:46+0000

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و‌يقضي ‏الاتفاق بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.وقالت ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، إن الاتفاق الذي جرى بين "قسد"، والشرع، هو تاريخي، جرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا.وأضافت في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتفاق يسهم بالدرجة الأولى في وقف إطلاق النار، إلى جانب الحفاظ على السيادة ووحدة الجغرافيا السورية، وتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين لمناطقهم الأصلية.وأشارت إلى أن الخطوة هدف لتوحيد كافة القوى تحت مظلة واحدة وتشارك جميع المكونات وضمان حقوقهم السياسية، دفعا نحو إرساء الاستقرار، والعمل على الاستفادة التنموية من الخطوة.وترى أن إنهاء حالة الأزمة يستوجب توحيد الجهود بين كافة المكونات السورية، بما ينعكس على العلاقات مع دول الجوار التي تبنى على أساس حسن الجوار، وليس التدخل، بالتوازي مع حل القضية الكردية في الداخل التركي بعد بيان أوجلان الذي طالب بإلقاء السلاح، ما يعني أن ذرائع تركيا التي كانت تتدخل بها لم تعد موجودة.وأشار إلى أن تركيا ستكف عن تصدير أزماتها إلى الخارج، بعد حل الأزمة الكردية في الداخل التركي.وشدد على أن الخطوة سيتبعها خطوات أخرى بشأن تشكيل اللجان، لبحث آليات الدمج العسكري، وكافة الخطوات الأخرى التي تطبق بناء على الاتفاق بعد دراسة اللجان الفنية ورفع التقارير للتوافق عليها.وكشفت وسائل إعلامية سورية، الأربعاء، عن محضر تفاهم تم توقيعه بين القيادة السورية الجديدة ممثلة بمحافظ السويداء مصطفى البكور، ووجهاء المحافظة بحضور الرئيس الروحي للطائفة حكمت الهجري.وذكرت وسائل الإعلام أنه تم خلال الاجتماع بين الجانبين البحث في أوضاع محافظة السويداء وتم الاتفاق على أن تقوم الدولة وتتعهد بتنفيذ عدد من البنود.وجاء في بنود الاتفاق الذي نشرته صحفية "الوطن" السورية:1. تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتفعيل الضابطة العدلية فورا.2. تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع.3. صرف كامل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا.4. إعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل بعد تاريخ 24/12/8، وأولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفياً قبل 24/12/8.5. الإسراع بتعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حاجات المواطنين، واتخاذ مبنى حزب "البعث" سابقا كمقر رئيسي للجامعة.6. الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل.7. اعتبار الموقّعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها مع استمرار التشاور وايجاد الحلول لأي مستجدات أو وقائع قد تطرأ.واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.

https://sarabic.ae/20250311/رئيس-ميثاق-دمشق-الوطني-الاتفاق-مع-قسد-خطوة-جادة-لتوحيد-الجغرافية-السورية-1098586351.html

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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, قسد, العالم العربي, حصري