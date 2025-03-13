ممثلة "سوريا الديمقراطية" في مصر: اتفاق "قسد" والشرع يمهد لتشارك جميع المكونات تحت مظلة واحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:26 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250313/ممثلة-سوريا-الديمقراطية-في-مصر-اتفاق-قسد-والشرع-يمهد-لتشارك-جميع-المكونات-تحت-مظلة-واحدة-1098633395.html
ممثلة "سوريا الديمقراطية" في مصر: اتفاق "قسد" والشرع يمهد لتشارك جميع المكونات تحت مظلة واحدة
ممثلة "سوريا الديمقراطية" في مصر: اتفاق "قسد" والشرع يمهد لتشارك جميع المكونات تحت مظلة واحدة
سبوتنيك عربي
يترقب الشارع السوري انعكاسات الاتفاق الذي وقعه قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، مع رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد أحمد الشرع، في وقت سابق. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T13:46+0000
2025-03-13T13:46+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
قسد
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098569379_3:0:2558:1437_1920x0_80_0_0_fb1f7bcf2e71bde0967fe7517d00a462.jpg
و‌يقضي ‏الاتفاق بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.وقالت ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، إن الاتفاق الذي جرى بين "قسد"، والشرع، هو تاريخي، جرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا.وأضافت في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتفاق يسهم بالدرجة الأولى في وقف إطلاق النار، إلى جانب الحفاظ على السيادة ووحدة الجغرافيا السورية، وتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين لمناطقهم الأصلية.وأشارت إلى أن الخطوة هدف لتوحيد كافة القوى تحت مظلة واحدة وتشارك جميع المكونات وضمان حقوقهم السياسية، دفعا نحو إرساء الاستقرار، والعمل على الاستفادة التنموية من الخطوة.وترى أن إنهاء حالة الأزمة يستوجب توحيد الجهود بين كافة المكونات السورية، بما ينعكس على العلاقات مع دول الجوار التي تبنى على أساس حسن الجوار، وليس التدخل، بالتوازي مع حل القضية الكردية في الداخل التركي بعد بيان أوجلان الذي طالب بإلقاء السلاح، ما يعني أن ذرائع تركيا التي كانت تتدخل بها لم تعد موجودة.وأشار إلى أن تركيا ستكف عن تصدير أزماتها إلى الخارج، بعد حل الأزمة الكردية في الداخل التركي.وشدد على أن الخطوة سيتبعها خطوات أخرى بشأن تشكيل اللجان، لبحث آليات الدمج العسكري، وكافة الخطوات الأخرى التي تطبق بناء على الاتفاق بعد دراسة اللجان الفنية ورفع التقارير للتوافق عليها.وكشفت وسائل إعلامية سورية، الأربعاء، عن محضر تفاهم تم توقيعه بين القيادة السورية الجديدة ممثلة بمحافظ السويداء مصطفى البكور، ووجهاء المحافظة بحضور الرئيس الروحي للطائفة حكمت الهجري.وذكرت وسائل الإعلام أنه تم خلال الاجتماع بين الجانبين البحث في أوضاع محافظة السويداء وتم الاتفاق على أن تقوم الدولة وتتعهد بتنفيذ عدد من البنود.وجاء في بنود الاتفاق الذي نشرته صحفية "الوطن" السورية:1. تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتفعيل الضابطة العدلية فورا.2. تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع.3. صرف كامل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا.4. إعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل بعد تاريخ 24/12/8، وأولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفياً قبل 24/12/8.5. الإسراع بتعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حاجات المواطنين، واتخاذ مبنى حزب "البعث" سابقا كمقر رئيسي للجامعة.6. الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل.7. اعتبار الموقّعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها مع استمرار التشاور وايجاد الحلول لأي مستجدات أو وقائع قد تطرأ.واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.
https://sarabic.ae/20250311/رئيس-ميثاق-دمشق-الوطني-الاتفاق-مع-قسد-خطوة-جادة-لتوحيد-الجغرافية-السورية-1098586351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098569379_322:0:2238:1437_1920x0_80_0_0_5ffdebf0dd6573405790cc182eaef617.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, قسد, العالم العربي, حصري
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, قسد, العالم العربي, حصري

ممثلة "سوريا الديمقراطية" في مصر: اتفاق "قسد" والشرع يمهد لتشارك جميع المكونات تحت مظلة واحدة

13:46 GMT 13.03.2025
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السوريةأحمد الشرع ومظلوم عبدي
أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السورية
تابعنا عبر
حصري
يترقب الشارع السوري انعكاسات الاتفاق الذي وقعه قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، مع رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد أحمد الشرع، في وقت سابق.
و‌يقضي ‏الاتفاق بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.
وقالت ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، إن الاتفاق الذي جرى بين "قسد"، والشرع، هو تاريخي، جرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا.
وأضافت في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتفاق يسهم بالدرجة الأولى في وقف إطلاق النار، إلى جانب الحفاظ على السيادة ووحدة الجغرافيا السورية، وتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين لمناطقهم الأصلية.
وأشارت إلى أن الخطوة هدف لتوحيد كافة القوى تحت مظلة واحدة وتشارك جميع المكونات وضمان حقوقهم السياسية، دفعا نحو إرساء الاستقرار، والعمل على الاستفادة التنموية من الخطوة.
وترى أن إنهاء حالة الأزمة يستوجب توحيد الجهود بين كافة المكونات السورية، بما ينعكس على العلاقات مع دول الجوار التي تبنى على أساس حسن الجوار، وليس التدخل، بالتوازي مع حل القضية الكردية في الداخل التركي بعد بيان أوجلان الذي طالب بإلقاء السلاح، ما يعني أن ذرائع تركيا التي كانت تتدخل بها لم تعد موجودة.
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
رئيس "ميثاق دمشق الوطني": الاتفاق مع "قسد" خطوة جادة لتوحيد الجغرافية السورية
11 مارس, 14:42 GMT
وأشار إلى أن تركيا ستكف عن تصدير أزماتها إلى الخارج، بعد حل الأزمة الكردية في الداخل التركي.
وشدد على أن الخطوة سيتبعها خطوات أخرى بشأن تشكيل اللجان، لبحث آليات الدمج العسكري، وكافة الخطوات الأخرى التي تطبق بناء على الاتفاق بعد دراسة اللجان الفنية ورفع التقارير للتوافق عليها.
وكشفت وسائل إعلامية سورية، الأربعاء، عن محضر تفاهم تم توقيعه بين القيادة السورية الجديدة ممثلة بمحافظ السويداء مصطفى البكور، ووجهاء المحافظة بحضور الرئيس الروحي للطائفة حكمت الهجري.
وذكرت وسائل الإعلام أنه تم خلال الاجتماع بين الجانبين البحث في أوضاع محافظة السويداء وتم الاتفاق على أن تقوم الدولة وتتعهد بتنفيذ عدد من البنود.
وجاء في بنود الاتفاق الذي نشرته صحفية "الوطن" السورية:
1. تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتفعيل الضابطة العدلية فورا.
2. تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع.
3. صرف كامل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا.
4. إعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل بعد تاريخ 24/12/8، وأولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفياً قبل 24/12/8.
5. الإسراع بتعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حاجات المواطنين، واتخاذ مبنى حزب "البعث" سابقا كمقر رئيسي للجامعة.
6. الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل.
7. اعتبار الموقّعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها مع استمرار التشاور وايجاد الحلول لأي مستجدات أو وقائع قد تطرأ.
واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала