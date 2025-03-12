الولايات المتحدة ترحب بتوقيع الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا قد تستهدف المنشآت النووية لإثبات صمودها أمام روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250312/الولايات-المتحدة-ترحب-بتوقيع-الاتفاق-بين-الحكومة-السورية-وقوات-سوريا-الديمقراطية-1098590726.html
الولايات المتحدة ترحب بتوقيع الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
الولايات المتحدة ترحب بتوقيع الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ترحب بتوقيع اتفاق بين الحكومة السورية للمرحلة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T03:10+0000
2025-03-12T05:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
قسد
العالم
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096990164_0:153:3062:1875_1920x0_80_0_0_a719366407ed96c06db05a40180a45ef.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال روبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "ترحب الولايات المتحدة بالاتفاق المُعلن عنه مؤخرًا بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية لدمج شمال شرق البلاد في سوريا موحدة".وأضاف: "تؤكد الولايات المتحدة دعمها لانتقال سياسي يحقق حوكمة موثوقة وغير طائفية كأفضل سبيل لتجنب المزيد من الصراع. سنواصل مراقبة القرارات التي تتخذها السلطات المؤقتة، ونلاحظ بقلق أعمال العنف الدامية الأخيرة ضد الأقليات".وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، الاثنين الماضي، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.وجاء في بيان الرئاسة السورية: "تم توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم".ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.كما شمل الاتفاق دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز، إلى جانب دعم جهود الدولة في مكافحة فلول النظام السابق. ووفقًا للاتفاق، ستعمل اللجان التنفيذية على تطبيق بنوده بالتنسيق مع "قسد" قبل نهاية العام الحالي.وأكد الاتفاق على رفض دعوات التقسيم، ومحاربة خطاب الكراهية، والتصدي لمحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري. كما شدد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، مع ضمان حقوقه الدستورية والمواطنة الكاملة.وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أكد في وقت سابق، بدء الحكومة مفاوضات مع "قسد"، مشيرًا إلى أن الأخيرة أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة.يُذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011 عن إنشاء إدارة ذاتية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
https://sarabic.ae/20250310/الرئاسة-السورية-توقيع-اتفاق-باندماج-قوات-سوريا-الديمقراطية-ضمن-مؤسسات-الجمهورية-1098563446.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096990164_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_01bb6fa5465411c73470bc880eeadf3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, قسد, العالم, أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, قسد, العالم, أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة ترحب بتوقيع الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

03:10 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 05:37 GMT 12.03.2025)
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ترحب بتوقيع اتفاق بين الحكومة السورية للمرحلة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يقضي باندماج الأخيرة ضمن المؤسسات السورية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال روبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "ترحب الولايات المتحدة بالاتفاق المُعلن عنه مؤخرًا بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية لدمج شمال شرق البلاد في سوريا موحدة".
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
الرئاسة السورية: توقيع اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية
10 مارس, 18:24 GMT
وأضاف: "تؤكد الولايات المتحدة دعمها لانتقال سياسي يحقق حوكمة موثوقة وغير طائفية كأفضل سبيل لتجنب المزيد من الصراع. سنواصل مراقبة القرارات التي تتخذها السلطات المؤقتة، ونلاحظ بقلق أعمال العنف الدامية الأخيرة ضد الأقليات".
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، الاثنين الماضي، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "تم توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم".
ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
كما شمل الاتفاق دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز، إلى جانب دعم جهود الدولة في مكافحة فلول النظام السابق. ووفقًا للاتفاق، ستعمل اللجان التنفيذية على تطبيق بنوده بالتنسيق مع "قسد" قبل نهاية العام الحالي.
وأكد الاتفاق على رفض دعوات التقسيم، ومحاربة خطاب الكراهية، والتصدي لمحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري. كما شدد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، مع ضمان حقوقه الدستورية والمواطنة الكاملة.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أكد في وقت سابق، بدء الحكومة مفاوضات مع "قسد"، مشيرًا إلى أن الأخيرة أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة.
يُذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011 عن إنشاء إدارة ذاتية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала