https://sarabic.ae/20250310/الرئاسة-السورية-توقيع-اتفاق-باندماج-قوات-سوريا-الديمقراطية-ضمن-مؤسسات-الجمهورية-1098563446.html

الرئاسة السورية: توقيع اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية

الرئاسة السورية: توقيع اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة السورية الانتقالية، اليوم الإثنين، "توقيع اتفاق باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الجمهورية السورية". 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T18:24+0000

2025-03-10T18:24+0000

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و‌يقضي ‏الاتفاق بوقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية ، مشيرا إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.وأكد الاتفاق، على "دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد أمن سوريا، بالإضافة إلى "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".وأوضح، أن "الاتفاق نص أيضا على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة التي تضمن حقوقه الدستورية"، مشيرا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري. يأتي ذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق. وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.وبدوره، أكد مصدر في الصليب الأحمر السوري أن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين.وفي هذا السياق، طلبت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إجراء مشاورات مغلقة عاجلة لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالعنف ضد المدنيين غربي سوريا، ونتوقع أن تحدد الرئاسة الدنماركية للمجلس موعدها في الساعة 10.00 بتوقيت نيويورك (17.00 بتوقيت موسكو)، في 10 مارس (آذار الجاري)".

https://sarabic.ae/20250310/الكرملين-روسيا-تشعر-بقلق-عميق-من-مظاهر-العنف-في-سوريا-1098548587.html

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