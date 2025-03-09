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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الصليب الأحمر السوري: لم يسمح لنا بالدخول إلى منطقة الساحل
الصليب الأحمر السوري: لم يسمح لنا بالدخول إلى منطقة الساحل
سبوتنيك عربي
أكد مصدر في الصليب الأحمر السوري، أن كوادره لم تتمكن من الدخول الى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T06:59+0000
2025-03-09T06:59+0000
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وقال مصدر في الصليب الأحمر السوري، لـ"سبوتنيك"، إن كوادره لم تتمكن من الدخول الى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين، حيث تواصلنا مع السلطات السورية في المنطقة، والتي أكدت أن الأوضاع الراهنة غير آمنة لدخول الفرق التابعة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري.وكشف المصدر عن اتصالات تجري بين عدة منظمات دولية، لإرسال فرق طبية وإغاثية إلى منطقة الساحل، بعد التنسيق مع عدة أطراف دولية ووجود ضمانات حقيقة لسلامة تلك الفرق، مؤكداً أن عمليات توثيق محلية جرت من قبل الأهالي للجرائم التي سجلت في منطقة الساحل السوري.وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة قالت في بيان لها، أن انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف ورائها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية.في وقت أفاد ناشطون بتسجيل عدة "مجازر" في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها أكثر من 600 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
https://sarabic.ae/20250308/الخارجية-الفرنسية-تعرب-عن-قلقها-إزاء-العنف-في-سوريا-1098510488.html
https://sarabic.ae/20250308/إعلام-يتحدث-عن-إيقاف-العملية-العسكرية-في-الساحل-السوري-حتى-إخراج-العناصر-غير-المنتمية-للأمن-1098498210.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

الصليب الأحمر السوري: لم يسمح لنا بالدخول إلى منطقة الساحل

06:59 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Omar Albam قوات الأمن لدى السلطات السورية الجديدة تنتشر في ضواحي مدينة اللاذقية
 قوات الأمن لدى السلطات السورية الجديدة تنتشر في ضواحي مدينة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
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حصري
أكد مصدر في الصليب الأحمر السوري، أن كوادره لم تتمكن من الدخول الى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين.
وقال مصدر في الصليب الأحمر السوري، لـ"سبوتنيك"، إن كوادره لم تتمكن من الدخول الى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين، حيث تواصلنا مع السلطات السورية في المنطقة، والتي أكدت أن الأوضاع الراهنة غير آمنة لدخول الفرق التابعة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري.

وأضاف المصدر، تلقينا عدة بلاغات واتصالات، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة، حيث لا نملك قاعدة بيانات تؤكد الأعداد الحقيقة للضحايا المدنيين.

مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها إزاء العنف في سوريا
أمس, 17:27 GMT
وكشف المصدر عن اتصالات تجري بين عدة منظمات دولية، لإرسال فرق طبية وإغاثية إلى منطقة الساحل، بعد التنسيق مع عدة أطراف دولية ووجود ضمانات حقيقة لسلامة تلك الفرق، مؤكداً أن عمليات توثيق محلية جرت من قبل الأهالي للجرائم التي سجلت في منطقة الساحل السوري.

وأشار المصدر إلى أن المعلومات الواردة تشير عن عمليات دفن لمعظم الضحايا حتى اللحظة، دون كشف طبي من قبل الطبابة الشرعية المختصة، وذلك بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية في تلك القرى والبلدات.

سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
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أمس, 11:35 GMT
وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة قالت في بيان لها، أن انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف ورائها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية.
في وقت أفاد ناشطون بتسجيل عدة "مجازر" في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها أكثر من 600 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
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