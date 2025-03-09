https://sarabic.ae/20250309/الصليب-الأحمر-السوري-لم-يسمح-لنا-بالدخول-إلى-منطقة-الساحل--1098518214.html

الصليب الأحمر السوري: لم يسمح لنا بالدخول إلى منطقة الساحل

الصليب الأحمر السوري: لم يسمح لنا بالدخول إلى منطقة الساحل

سبوتنيك عربي

أكد مصدر في الصليب الأحمر السوري، أن كوادره لم تتمكن من الدخول الى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T06:59+0000

2025-03-09T06:59+0000

2025-03-09T06:59+0000

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وقال مصدر في الصليب الأحمر السوري، لـ"سبوتنيك"، إن كوادره لم تتمكن من الدخول الى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين، حيث تواصلنا مع السلطات السورية في المنطقة، والتي أكدت أن الأوضاع الراهنة غير آمنة لدخول الفرق التابعة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري.وكشف المصدر عن اتصالات تجري بين عدة منظمات دولية، لإرسال فرق طبية وإغاثية إلى منطقة الساحل، بعد التنسيق مع عدة أطراف دولية ووجود ضمانات حقيقة لسلامة تلك الفرق، مؤكداً أن عمليات توثيق محلية جرت من قبل الأهالي للجرائم التي سجلت في منطقة الساحل السوري.وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة قالت في بيان لها، أن انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف ورائها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية.في وقت أفاد ناشطون بتسجيل عدة "مجازر" في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها أكثر من 600 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

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