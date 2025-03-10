https://sarabic.ae/20250310/الكرملين-روسيا-تشعر-بقلق-عميق-من-مظاهر-العنف-في-سوريا-1098548587.html
الكرملين: روسيا تشعر بقلق عميق من مظاهر العنف في سوريا
الكرملين: روسيا تشعر بقلق عميق من مظاهر العنف في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مظاهر العنف في سوريا تثير قلق روسيا؛ ويجب النظر في هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك في الأمم المتحدة،... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T11:40+0000
2025-03-10T11:40+0000
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أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين، حول الوضع في سوريا: "فيما يتعلق بالوضع في سوريا، هناك مظاهر عنف لا يمكن إلا أن تثير قلقنا العميق، وهذا القلق مشترك في العديد من دول العالم، والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة".في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا، اندلعت اشتباكات عنيفة، في 6 مارس/آذار، بين قوات الأمن السورية والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة الجديدة في دمشق.وأفادت وزارة الدفاع السورية أن 231 عنصرًا أمنيًا قتلوا في اشتباكات مع مجموعات مسلحة معارضة للسلطات الجديدة في المحافظات الساحلية هذه الأيام.وأدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مقتل المدنيين في سوريا، ودعا إلى إجراء تحقيق في عمليات إعدام المدنيين وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.وزارة الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة تعلن انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
الكرملين: روسيا تشعر بقلق عميق من مظاهر العنف في سوريا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مظاهر العنف في سوريا تثير قلق روسيا؛ ويجب النظر في هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك في الأمم المتحدة، لتطبيع الوضع.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين، حول الوضع في سوريا: "فيما يتعلق بالوضع في سوريا، هناك مظاهر عنف لا يمكن إلا أن تثير قلقنا العميق، وهذا القلق مشترك في العديد من دول العالم، والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة".
نعتقد أنه من الضروري النظر في هذه القضية، والأهم من ذلك، ضمان القضاء على مظاهر العنف هذه في أقرب وقت ممكن.
في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا، اندلعت اشتباكات عنيفة، في 6 مارس/آذار، بين قوات الأمن السورية والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، قُتل 830 مدنيًا من الطائفة العلوية في الأيام الأخيرة في الساحل السوري.
وأفادت وزارة الدفاع السورية أن 231 عنصرًا أمنيًا قتلوا في اشتباكات مع مجموعات مسلحة معارضة للسلطات الجديدة في المحافظات الساحلية هذه الأيام.
وفي 9 مارس، طلبت روسيا والولايات المتحدة، إجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا.
وأدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مقتل المدنيين في سوريا، ودعا إلى إجراء تحقيق في عمليات إعدام المدنيين وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.