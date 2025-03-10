https://sarabic.ae/20250310/ناشط-سوري-وثقنا-مقتل-1420-مدنيا-قابل-للزيادة-وقرى-الساحل-السوري-بحاجة-مساعدات-إنسانية-1098547711.html

ناشط سوري: وثقنا مقتل 1420 مدنيا قابل للزيادة... وقرى الساحل السوري بحاجة مساعدات إنسانية

ناشط سوري: وثقنا مقتل 1420 مدنيا قابل للزيادة... وقرى الساحل السوري بحاجة مساعدات إنسانية

سبوتنيك عربي

بدأت تبعات وحجم المجازر التي شهدتها منطقة الساحل السوري، بعد 3 أيام من بدايتها، بالظهور على أرض الواقع، نتيجة الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام... 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T10:58+0000

2025-03-10T10:58+0000

2025-03-10T10:58+0000

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وقال الناشط الحقوقي، علاء محمد، لـ"سبوتنيك": "رغم الإمكانيات المحدودة وصعوبة التواصل مع أهالي عدة قرى في منطقة الساحل السوري، تمكنا من توثيق مقتل 1420 مدنيا، جراء عمليات إعدام ميدانية نفذها مسلحون مجهولون، وذلك أثناء العمليات العسكرية التي قامت بها الحكومة السورية المؤقتة في المنطقة".وكشف محمد أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة، وذلك بسبب انقطاع شبكة الاتصالات مع عدة قرى وبلدات، وعدم قدرتنا على الوصول إلى تلك القرى نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية، فهنالك قرى صغيرة مكونة من 20 إلى 40 منزلا لا نعرف مصير سكانها إلى حد اللحظة، بالإضافة إلى انتشار الجثث بأعداد كبيرة في الأحراش الزراعية وعلى الطرقات دون التعرف عليها.وأضاف محمد: "بعثة من الأمم المتحدة دخلت مساء يوم أمس الأحد، إلى مدينة جبلة بريف اللاذقية برفقة عناصر أمنية تتبع للحكومة المؤقتة، وأجرت لقاءات واستمعت إلى شهادات الأهالي في المدينة حول تلك المجازر، التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث من المقرر أن تعود خلال الساعات القادمة، لتزور باقي القرى والبلدات في الساحل السوري وريف حماة الغربي".وتابع محمد أن "عمليات التوثيق التي قاموا بها، اعتمدت على فيديوهات وصور توثق تلك المجازر، معززة بشهادة بعض السكان، تم العمل على إرسال نسخة منها إلى عدة منظمات إنسانية حول العالم، وذلك للقيام بأي إجراء يؤدي إلى وقف تلك المجازر المستمرة منذ 3 أيام"، على حد تعبيره.قرى وبلدات بحاجة مساعدات إنسانية عاجلةوأكد محمد أن "الأوضاع الإنسانية في عشرات القرى بالساحل السوري سيئة جدا، وذلك بسبب سرقة مجهولين للمحال التجارية والغذائية وإحراق عشرات المنازل وسرقة ممتلكاتها، وسط غياب كامل للخدمات في تلك القرى، حيث يمكن اعتبارها منكوبة وبحاجة قوافل مساعدات غذائية مستعجلة لإنقاذ أهالي تلك القرى، والتي معظم سكانها من النساء والأطفال".فيما كانت أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.وأشار بوليانسكي إلى أن "موسكو تتوقع إجراء المشاورات اليوم الاثنين".الفنان السوري مصطفى الخاني يندد بمجازر الساحل ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها

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