ناشط سوري: وثقنا مقتل 1420 مدنيا قابل للزيادة... وقرى الساحل السوري بحاجة مساعدات إنسانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
109 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250310/ناشط-سوري-وثقنا-مقتل-1420-مدنيا-قابل-للزيادة-وقرى-الساحل-السوري-بحاجة-مساعدات-إنسانية-1098547711.html
ناشط سوري: وثقنا مقتل 1420 مدنيا قابل للزيادة... وقرى الساحل السوري بحاجة مساعدات إنسانية
ناشط سوري: وثقنا مقتل 1420 مدنيا قابل للزيادة... وقرى الساحل السوري بحاجة مساعدات إنسانية
سبوتنيك عربي
بدأت تبعات وحجم المجازر التي شهدتها منطقة الساحل السوري، بعد 3 أيام من بدايتها، بالظهور على أرض الواقع، نتيجة الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T10:58+0000
2025-03-10T10:58+0000
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096536205_0:0:1155:650_1920x0_80_0_0_65fdf17fc7b55e71af22f3816707b597.jpg
وقال الناشط الحقوقي، علاء محمد، لـ"سبوتنيك": "رغم الإمكانيات المحدودة وصعوبة التواصل مع أهالي عدة قرى في منطقة الساحل السوري، تمكنا من توثيق مقتل 1420 مدنيا، جراء عمليات إعدام ميدانية نفذها مسلحون مجهولون، وذلك أثناء العمليات العسكرية التي قامت بها الحكومة السورية المؤقتة في المنطقة".وكشف محمد أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة، وذلك بسبب انقطاع شبكة الاتصالات مع عدة قرى وبلدات، وعدم قدرتنا على الوصول إلى تلك القرى نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية، فهنالك قرى صغيرة مكونة من 20 إلى 40 منزلا لا نعرف مصير سكانها إلى حد اللحظة، بالإضافة إلى انتشار الجثث بأعداد كبيرة في الأحراش الزراعية وعلى الطرقات دون التعرف عليها.وأضاف محمد: "بعثة من الأمم المتحدة دخلت مساء يوم أمس الأحد، إلى مدينة جبلة بريف اللاذقية برفقة عناصر أمنية تتبع للحكومة المؤقتة، وأجرت لقاءات واستمعت إلى شهادات الأهالي في المدينة حول تلك المجازر، التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث من المقرر أن تعود خلال الساعات القادمة، لتزور باقي القرى والبلدات في الساحل السوري وريف حماة الغربي".وتابع محمد أن "عمليات التوثيق التي قاموا بها، اعتمدت على فيديوهات وصور توثق تلك المجازر، معززة بشهادة بعض السكان، تم العمل على إرسال نسخة منها إلى عدة منظمات إنسانية حول العالم، وذلك للقيام بأي إجراء يؤدي إلى وقف تلك المجازر المستمرة منذ 3 أيام"، على حد تعبيره.قرى وبلدات بحاجة مساعدات إنسانية عاجلةوأكد محمد أن "الأوضاع الإنسانية في عشرات القرى بالساحل السوري سيئة جدا، وذلك بسبب سرقة مجهولين للمحال التجارية والغذائية وإحراق عشرات المنازل وسرقة ممتلكاتها، وسط غياب كامل للخدمات في تلك القرى، حيث يمكن اعتبارها منكوبة وبحاجة قوافل مساعدات غذائية مستعجلة لإنقاذ أهالي تلك القرى، والتي معظم سكانها من النساء والأطفال".فيما كانت أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.وأشار بوليانسكي إلى أن "موسكو تتوقع إجراء المشاورات اليوم الاثنين".الفنان السوري مصطفى الخاني يندد بمجازر الساحل ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها
https://sarabic.ae/20250310/إيران-اتهامنا-بأحداث-الساحل-السوري-سخيف-1098547247.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096536205_175:0:1042:650_1920x0_80_0_0_0407357f6ad19e844be5f43fb172e799.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

ناشط سوري: وثقنا مقتل 1420 مدنيا قابل للزيادة... وقرى الساحل السوري بحاجة مساعدات إنسانية

10:58 GMT 10.03.2025
© Sputnikصورة متداولة لدخول "إدارة العمليات العسكرية" لقرى وبلدات ريف اللاذقية
صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
بدأت تبعات وحجم المجازر التي شهدتها منطقة الساحل السوري، بعد 3 أيام من بدايتها، بالظهور على أرض الواقع، نتيجة الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال الناشط الحقوقي، علاء محمد، لـ"سبوتنيك": "رغم الإمكانيات المحدودة وصعوبة التواصل مع أهالي عدة قرى في منطقة الساحل السوري، تمكنا من توثيق مقتل 1420 مدنيا، جراء عمليات إعدام ميدانية نفذها مسلحون مجهولون، وذلك أثناء العمليات العسكرية التي قامت بها الحكومة السورية المؤقتة في المنطقة".

يوجد بين الضحايا 113 طفلا تتراوح أعمارهم من عام واحد حتى 16 عاما، بالإضافة إلى 260 سيدة قتلوا جميعاً بإطلاق نار مباشر وهم داخل منازلهم، في قرى بانياس بريف طرطوس وعدة قرى في ريف اللاذقية.

وكشف محمد أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة، وذلك بسبب انقطاع شبكة الاتصالات مع عدة قرى وبلدات، وعدم قدرتنا على الوصول إلى تلك القرى نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية، فهنالك قرى صغيرة مكونة من 20 إلى 40 منزلا لا نعرف مصير سكانها إلى حد اللحظة، بالإضافة إلى انتشار الجثث بأعداد كبيرة في الأحراش الزراعية وعلى الطرقات دون التعرف عليها.
وأضاف محمد: "بعثة من الأمم المتحدة دخلت مساء يوم أمس الأحد، إلى مدينة جبلة بريف اللاذقية برفقة عناصر أمنية تتبع للحكومة المؤقتة، وأجرت لقاءات واستمعت إلى شهادات الأهالي في المدينة حول تلك المجازر، التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث من المقرر أن تعود خلال الساعات القادمة، لتزور باقي القرى والبلدات في الساحل السوري وريف حماة الغربي".
وتابع محمد أن "عمليات التوثيق التي قاموا بها، اعتمدت على فيديوهات وصور توثق تلك المجازر، معززة بشهادة بعض السكان، تم العمل على إرسال نسخة منها إلى عدة منظمات إنسانية حول العالم، وذلك للقيام بأي إجراء يؤدي إلى وقف تلك المجازر المستمرة منذ 3 أيام"، على حد تعبيره.

قرى وبلدات بحاجة مساعدات إنسانية عاجلة

وأكد محمد أن "الأوضاع الإنسانية في عشرات القرى بالساحل السوري سيئة جدا، وذلك بسبب سرقة مجهولين للمحال التجارية والغذائية وإحراق عشرات المنازل وسرقة ممتلكاتها، وسط غياب كامل للخدمات في تلك القرى، حيث يمكن اعتبارها منكوبة وبحاجة قوافل مساعدات غذائية مستعجلة لإنقاذ أهالي تلك القرى، والتي معظم سكانها من النساء والأطفال".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
إيران: اتهامنا بأحداث الساحل السوري سخيف
10:01 GMT

وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري، ووعد في خطاب متلفز معاقبة كل متورط في أي تجاوزت بحق المدنيين.

فيما كانت أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.

فيما ذكر دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، طلبتا بإجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.

وأشار بوليانسكي إلى أن "موسكو تتوقع إجراء المشاورات اليوم الاثنين".
الفنان السوري مصطفى الخاني يندد بمجازر الساحل ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала