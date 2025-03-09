https://sarabic.ae/20250309/موسكو-وواشنطن-تطلبان-إجراء-مشاورات-مغلقة-في-مجلس-الأمن-الدولي-حول-الوضع-في-سوريا-1098539186.html
موسكو وواشنطن تطلبان إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا
موسكو وواشنطن تطلبان إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
ذكر ديمتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، طلبتا إجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-09T20:34+0000
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وأشار بوليانسكي إلى أن "موسكو تتوقع إجراء المشاورات يوم (غد) الاثنين".وكتب الدبلوماسي الروسي عبر قناته على "تيليغرام": "طلبت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إجراء مشاورات مغلقة عاجلة لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالعنف ضد المدنيين غربي سوريا، ونتوقع أن تحدد الرئاسة الدنماركية للمجلس موعدها في الساعة 10.00 بتوقيت نيويورك (17.00 بتوقيت موسكو)، في 10 مارس (آذار الجاري)".وشهدت الساعات الماضية من فجر اليوم الأحد، استمرار الاشتباكات في مناطق عدة من الساحل السوري، على إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة بحق ما يسمى "فلول النظام"، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.وقال مصدر في الصليب الأحمر السوري، لـ"سبوتنيك"، إن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين، حيث تواصلت مع السلطات السورية في المنطقة، والتي أكدت أن "الأوضاع الراهنة غير آمنة لدخول الفرق التابعة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري".وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، قد قالت إن "انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية".في وقت سابق، أفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها أكثر من 600 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.ووصلت، أول أمس الجمعة، وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية، وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو وواشنطن تطلبان إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا
ذكر ديمتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، طلبتا إجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.
وأشار بوليانسكي إلى أن "موسكو تتوقع إجراء المشاورات يوم (غد) الاثنين".
وكتب الدبلوماسي الروسي عبر قناته على "تيليغرام": "طلبت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إجراء مشاورات مغلقة عاجلة لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالعنف ضد المدنيين غربي سوريا، ونتوقع أن تحدد الرئاسة الدنماركية للمجلس موعدها في الساعة 10.00 بتوقيت نيويورك (17.00 بتوقيت موسكو)، في 10 مارس (آذار الجاري)".
وشهدت الساعات الماضية من فجر اليوم الأحد، استمرار الاشتباكات في مناطق عدة من الساحل السوري، على إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة بحق ما يسمى "فلول النظام"، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بوقوع هجوم على شركة "سادكوب" (شركة لتوزيع وتخزين المواد البترولية) في محافظة اللاذقية، تم التصدي له من قبل قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة.
وقال مصدر في الصليب الأحمر السوري
، لـ"سبوتنيك"، إن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين، حيث تواصلت مع السلطات السورية في المنطقة، والتي أكدت أن "الأوضاع الراهنة غير آمنة لدخول الفرق التابعة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري".
وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، قد قالت إن "انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية".
في وقت سابق، أفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها أكثر من 600 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
وأضاف الناشطون بأنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة، حيث لا يملكون قاعدة بيانات تؤكد الأعداد الحقيقة للضحايا المدنيين.
واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا
وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
ووصلت، أول أمس الجمعة، وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية، وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع،
المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.