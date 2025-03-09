https://sarabic.ae/20250309/الشرع-لن-نسمح-لأي-قوى-خارجية-أو-محلية-جر-سوريا-إلى-الفوضى-والحرب-الأهلية-1098537041.html

الشرع: لن نسمح لأي قوى خارجية أو محلية جر سوريا إلى الفوضى والحرب الأهلية

الشرع: لن نسمح لأي قوى خارجية أو محلية جر سوريا إلى الفوضى والحرب الأهلية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، أن "المخاطر التي تواجهها سوريا اليوم ليست تهديدات عابرة، فهي مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T19:16+0000

2025-03-09T19:16+0000

2025-03-09T19:16+0000

أخبار سوريا اليوم

أحمد الشرع

بشار الأسد

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_0:14:2749:1560_1920x0_80_0_0_fcf437b1bfc3f6c19633e40a58bca79c.jpg

وقال الشرع، في كلمة له، إن "النظام السابق خلف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل"، مشددا على ضرورة أن "يكون السوريين أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية".وأكد أن "سوريا لن تسمح لأي قوى خارجية أو محلية بجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية ولن تتسامح مع فلول النظام السابق وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم للقانون".وأضاف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أن "سوريا ستظل موحدة ولن تسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي"، مؤكدا أنه "جرم أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون البلاد".وأعلن الشرع، عن "تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي"، متعهدا "بمحاسبة كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة".وأصدرت الرئاسة السورية للفنرة الانتقالية، في وقت سابق اليوم، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل الأخيرة.وأفدات الرئاسة السورية للمرحلة الانتقالية، في بيان لها، بأن "مهام اللجنة هي الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها".وأضافت أن "مهمة اللجنة التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها"، مشددة على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع لجنة التحقيق لإنجاز مهامها.وأعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أنها بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من "ملاحقة فلول وضباط النظام السابق" في مناطق أرياف وجبال الساحل، غربي سوريا.وشهدت الساعات الماضية من فجر اليوم الأحد، استمرار الاشتباكات في مناطق عدة من الساحل السوري، على إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة بحق ما يسمى "فلول النظام"، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بوقوع هجوم على شركة "سادكوب" (شركة لتوزيع وتخزين المواد البترولية) في محافظة اللاذقية، تم التصدي له من قبل قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة.وقال مصدر في الصليب الأحمر السوري، لـ"سبوتنيك"، إن كوادره لم تتمكن من الدخول الى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين، حيث تواصلت مع السلطات السورية في المنطقة، والتي أكدت أن الأوضاع الراهنة غير آمنة لدخول الفرق التابعة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري.وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، قد قالت إن "انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية".في وقت سابق، أفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها أكثر من 600 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.وأضاف الناشطون بأنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة، حيث لا يملكون قاعدة بيانات تؤكد الأعداد الحقيقة للضحايا المدنيين.واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.ووصلت، أول أمس الجمعة، وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية، وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.

https://sarabic.ae/20250309/اجتماع-سوريا-ودول-الجوار-يطالب-بوقف-عدوان-إسرائيل-وضمان-انسحابها-من-كل-الأراضي-السورية-1098536372.html

https://sarabic.ae/20250309/نتنياهو-ملتزمون-بدعم-الدروز-في-إسرائيل-والمنطقة-وخاصة-في-سوريا-1098534177.html

https://sarabic.ae/20250309/الاتحاد-الأوروبي-يدين-الهجمات-على-القوات-الأمنية-والمدنيين-في-سوريا-1098515986.html

https://sarabic.ae/20250308/الخارجية-الفرنسية-تعرب-عن-قلقها-إزاء-العنف-في-سوريا-1098510488.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار