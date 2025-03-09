https://sarabic.ae/20250309/منازل-تحترق-ومئات-الضحايا-السلطات-السورية-تبدأ-المرحلة-الثانية-لملاحقة-الفلول-في-الساحل-1098525623.html

"منازل تحترق ومئات الضحايا".. بدء المرحلة الثانية لملاحقة "الفلول" في الساحل السوري

"منازل تحترق ومئات الضحايا".. بدء المرحلة الثانية لملاحقة "الفلول" في الساحل السوري

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر إعلامية سورية، نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T12:23+0000

2025-03-09T12:23+0000

2025-03-09T12:34+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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وأضافت قناة "الأخبارية" نقلا عن المصدر: "تدور حاليا اشتباكات عنيفة في محيط قرية بمدينة بانياس بمحافظة طرطوس، حيث فر العديد من المسلحين التابعين لنظام الأسد السابق ومجموعات المسلحين الذين كانوا يحمونهم".وبحسب القناة التلفزيونية، فقد تم إرسال وحدات إضافية من قوى الأمن العام إلى منطقة القدموس بريف طرطوس لفرض النظام واستقرار الأوضاع.ردود وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتةوأعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الأحد، أنها بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من "ملاحقة فلول وضباط النظام السابق" في مناطق أرياف وجبال الساحل، غربي سوريا.وفي بيان نقلته وسائل إعلام سورية، قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، إنه "في صباح اليوم التاسع من رمضان وبعد استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، بدأت قواتنا العسكرية والأجهزة الأمنية تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط النظام السابق في الأرياف والجبال"."منازل تحترق ومئات الضحايا"وشهدت الساعات الماضية من فجر يوم الأحد، استمرار الاشتباكات في مناطق عدة في الساحل السوري على إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة لما يسمى "فلول النظام"، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع هجوم على شركة "سادكوب" (شركة لتوزيع وتخزين المواد البترولية) في محافظة اللاذقية، تم التصدي له من قبل قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة.وقال مصدر في الصليب الأحمر السوري، لـ"سبوتنيك"، إن كوادره لم تتمكن من الدخول الى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين، حيث تواصلت مع السلطات السورية في المنطقة، والتي أكدت أن الأوضاع الراهنة غير آمنة لدخول الفرق التابعة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري.وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة قالت في بيان لها، أن انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية.وأضاف المصدر، تلقينا عدة بلاغات واتصالات، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة، حيث لا نملك قاعدة بيانات تؤكد الأعداد الحقيقة للضحايا المدنيين.واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.ووصلت، يوم الجمعة، وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية، وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.

https://sarabic.ae/20250309/الشرع-يوجه-كلمة-جديدة-للشعب-بعد-أداء-صلاة-الفجر-بأحد-مساجد-دمشق-فيديو-1098518916.html

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