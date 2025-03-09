https://sarabic.ae/20250309/الشرع-يوجه-كلمة-جديدة-للشعب-بعد-أداء-صلاة-الفجر-بأحد-مساجد-دمشق-فيديو-1098518916.html

الشرع يوجه كلمة جديدة للشعب بعد أداء صلاة الفجر بأحد مساجد دمشق... فيديو

الشرع يوجه كلمة جديدة للشعب بعد أداء صلاة الفجر بأحد مساجد دمشق... فيديو

سبوتنيك عربي

في مشهد غير متوقع، أدى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، صلاة الفجر، اليوم الأحد، في أحد مساجد حي المزة بدمشق، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم. 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T07:13+0000

2025-03-09T07:13+0000

2025-03-09T07:13+0000

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وبعد انتهاء الصلاة، تحدث الشرع عبر مكبر الصوت إلى المصلين، متناولًا الأوضاع الراهنة في البلاد.وأضاف: "ما دامت الثورة انطلقت من المساجد، وهي التي غرست في أبنائنا القيم النبيلة، والشجاعة، والعدل، فإن مستقبل سوريا بأيدٍ أمينة، ولا خوف عليها بإذن الله".وكان الشرع قد أكد يوم الجمعة على استمرار ملاحقة من وصفهم بفلول النظام السابق وتقديمهم إلى محاكمات عادلة.وختم بقوله: "لا نسعى إلى إراقة الدماء، لكننا لن نتساهل مع من يهدد أمن البلاد".وكانت قوات الأمن السورية، قد أعلنت الخميس الماضي، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.وفرضت السلطات السورية، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.

https://sarabic.ae/20250307/كلمة-عاجلة-للرئيس-السوري-أحمد-الشرع-بعد-الأحداث-الدامية-في-الساحل---عاجل-1098484061.html

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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, الأخبار