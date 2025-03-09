https://sarabic.ae/20250309/نتنياهو-ملتزمون-بدعم-الدروز-في-إسرائيل-والمنطقة-وخاصة-في-سوريا-1098534177.html
نتنياهو: ملتزمون بدعم الدروز في إسرائيل والمنطقة وخاصة في سوريا
نتنياهو: ملتزمون بدعم الدروز في إسرائيل والمنطقة وخاصة في سوريا
سبوتنيك عربي
صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، على خطة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعين الدرزي... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T17:20+0000
2025-03-09T17:20+0000
2025-03-09T17:20+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
الجولان
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، قال نتنياهو إن حكومته "ملتزمة أمام الدروز في إسرائيل وفي المنطقة خصوصا في سوريا، وتمكينهم داخل المجتمع الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تحارب على 7 جبهات وعازمة على تحقيق النصر".كما أكد أن بلاده تسعى للقضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس الفلسطينية وضمان "ألا تشكل غزة تهديدا لها وستصل إلى جميع أهداف الحرب".من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إنه "سيتم تخصيص ميزانية قدرها 3.9 مليار شيكل، منها ميزانية إضافية قدرها 2.6 مليار شيكل، بهدف توفير استجابة واسعة وشاملة لاحتياجات السكان".وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الحكومة توافق الآن على خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمعات الدرزية والشركسية في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية"، معربًا عن قلقه إزاء تطورات الأيام الأخيرة في سوريا.وأكد أن "إسرائيل ستحمي الدروز في سوريا من أي تهديد، وستواصل تعزيزهم وكذلك الدفاع عنهم ضد كل أشكال الإرهاب".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد شن في وقت سابق، هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري.وتعهد كاتس بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.وأدى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، صلاة الفجر اليوم الأحد، في أحد مساجد حي المزة بدمشق، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم، وبعد انتهاء الصلاة، تحدث الشرع عبر مكبر الصوت إلى المصلين، متناولًا الأوضاع الراهنة في البلاد.يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الأمن السورية، الخميس الماضي، خوض اشتباكات غربي البلاد مع مجموعات مسلحة، قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.وفرضت السلطات السورية، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.
https://sarabic.ae/20250308/رئيس-طائفة-الموحدين-الدروز-في-سوريا-يطالب-بوقف-العمليات-العسكرية-في-الساحل-1098508704.html
https://sarabic.ae/20230622/بن-غفير-يعلن-عن-قرار-جديد-بشأن-احتجاجات-الدروز-في-الجولان-المحتل-1078401291.html
https://sarabic.ae/20180805/نتنياهو-الردوز-1034380761.html
إسرائيل
الجولان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c5a1d2ba57126d63402c2dc99ccad6c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الجولان, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الجولان, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو: ملتزمون بدعم الدروز في إسرائيل والمنطقة وخاصة في سوريا
صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، على خطة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعين الدرزي والشركسي، في الجولان السوري المحتل.
ووفقا لوسائل
إعلام إسرائيلية، قال نتنياهو إن حكومته "ملتزمة أمام الدروز في إسرائيل وفي المنطقة خصوصا في سوريا، وتمكينهم داخل المجتمع الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تحارب على 7 جبهات وعازمة على تحقيق النصر".
كما أكد أن بلاده تسعى للقضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس الفلسطينية وضمان "ألا تشكل غزة تهديدا لها وستصل إلى جميع أهداف الحرب".
من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إنه "سيتم تخصيص ميزانية قدرها 3.9 مليار شيكل، منها ميزانية إضافية قدرها 2.6 مليار شيكل، بهدف توفير استجابة واسعة وشاملة لاحتياجات السكان".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق من اليوم، إصدار تصاريح عمل للدروز السوريين
، للعمل في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال كاتس، في تصريحات له
، إن "الحكومة توافق الآن على خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمعات الدرزية والشركسية في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية"، معربًا عن قلقه إزاء تطورات الأيام الأخيرة في سوريا.
وأكد أن "إسرائيل ستحمي الدروز في سوريا من أي تهديد، وستواصل تعزيزهم وكذلك الدفاع عنهم ضد كل أشكال الإرهاب".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد شن في وقت سابق، هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية
أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري.
وقال كاتس في بيان: "الجولاني خلع الجلابية وارتدى بدلة وقدّم نفسه بوجه معتدل، والآن أزال القناع وكشف عن وجهه الحقيقي، إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة يرتكب فظائع بحق السكان المدنيين".
وتعهد كاتس بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.
وأدى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، صلاة الفجر اليوم الأحد، في أحد مساجد حي المزة بدمشق، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم، وبعد انتهاء الصلاة، تحدث الشرع
عبر مكبر الصوت إلى المصلين، متناولًا الأوضاع الراهنة في البلاد.
وقال الشرع: "أطمئنكم بأن سوريا تمتلك مقومات القوة والعزة والكرامة، وما نشهده اليوم ليس إلا تحديات متوقعة يمكننا تجاوزها إذا تمسكنا بوحدتنا الوطنية"، وأضاف: "ما دامت الثورة انطلقت من المساجد، وهي التي غرست في أبنائنا القيم النبيلة والشجاعة والعدل، فإن مستقبل سوريا بأيدٍ أمينة، ولا خوف عليها بإذن الله".
يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الأمن السورية، الخميس الماضي، خوض اشتباكات غربي البلاد مع مجموعات مسلحة، قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.
وفرضت السلطات السورية، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس
، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.