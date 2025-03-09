https://sarabic.ae/20250309/نتنياهو-ملتزمون-بدعم-الدروز-في-إسرائيل-والمنطقة-وخاصة-في-سوريا-1098534177.html

نتنياهو: ملتزمون بدعم الدروز في إسرائيل والمنطقة وخاصة في سوريا

نتنياهو: ملتزمون بدعم الدروز في إسرائيل والمنطقة وخاصة في سوريا

سبوتنيك عربي

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، على خطة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعين الدرزي... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T17:20+0000

2025-03-09T17:20+0000

2025-03-09T17:20+0000

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ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، قال نتنياهو إن حكومته "ملتزمة أمام الدروز في إسرائيل وفي المنطقة خصوصا في سوريا، وتمكينهم داخل المجتمع الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تحارب على 7 جبهات وعازمة على تحقيق النصر".كما أكد أن بلاده تسعى للقضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس الفلسطينية وضمان "ألا تشكل غزة تهديدا لها وستصل إلى جميع أهداف الحرب".من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إنه "سيتم تخصيص ميزانية قدرها 3.9 مليار شيكل، منها ميزانية إضافية قدرها 2.6 مليار شيكل، بهدف توفير استجابة واسعة وشاملة لاحتياجات السكان".وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الحكومة توافق الآن على خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمعات الدرزية والشركسية في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية"، معربًا عن قلقه إزاء تطورات الأيام الأخيرة في سوريا.وأكد أن "إسرائيل ستحمي الدروز في سوريا من أي تهديد، وستواصل تعزيزهم وكذلك الدفاع عنهم ضد كل أشكال الإرهاب".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد شن في وقت سابق، هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري.وتعهد كاتس بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.وأدى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، صلاة الفجر اليوم الأحد، في أحد مساجد حي المزة بدمشق، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم، وبعد انتهاء الصلاة، تحدث الشرع عبر مكبر الصوت إلى المصلين، متناولًا الأوضاع الراهنة في البلاد.يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الأمن السورية، الخميس الماضي، خوض اشتباكات غربي البلاد مع مجموعات مسلحة، قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.وفرضت السلطات السورية، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.

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