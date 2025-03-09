اجتماع "سوريا ودول الجوار" يطالب بوقف عدوان إسرائيل وضمان انسحابها من كل الأراضي السورية
© Photo / Ministry of Foreign Affairs and Expatriatesاجتماع مجموعة دول جوار سوريا في الأردن
© Photo / Ministry of Foreign Affairs and Expatriates
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أدان اجتماع مجموعة دول جوار سوريا، اليوم الأحد، "العدوان الإسرائيلي على سوريا ومحاولات تدخل إسرائيل في الشأن السوري".
وقالت مجموعة دول جوار سوريا، في البيان الختامي للاجتماع الأمني الذي عُقد في عمان، إن "العدوان الإسرائيلي على سوريا يشكل خرقا للقانون الدولي وتصعيدا يدفع لمزيد من الصراع مجموعة دول جوار سوريا".
وطالب المجتمعون، "مجلس الأمن بوقف عدوان إسرائيل على سوريا وضمان انسحابها من كل الأراضي السورية"، معربين عن أسفهم لكل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسلمها وسيادتها.
عُقِدَ في العاصمة عمّان اليوم، اجتماع سوريا ودول الجوار، الذي شارك فيه وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 9, 2025
وبحث الاجتماع سبل… pic.twitter.com/0M3qoUrRzi
وأكّد المجتمعون على "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم"، مشددين أن "أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها".
كما رحب البيان بـ"مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري، الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن"، مشددا على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.
وأدن المجتمعون "الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًا وأمنيًا وفكريًا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، ولدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة، وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون داعش".
ووفقا للبيان، تم الاتفاق على "التعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا".
وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في وقت سابق من اليوم، أن تركيا ستستضيف الاجتماع الثاني لسوريا ودول الجوار، في أبريل /نيسان المقبل.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي، إن "الدول المجاورة لسوريا اتفقت، في اجتماع عمان، على تكثيف الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)"، مشيرًا إلى أنه "تم التأكيد على موقف موحد في مكافحة الإرهاب وإطلاق جهد مشترك لما يمثله التنظيم من خطر على سوريا والمنطقة".
وأضاف أن "دول الجوار تطالب برفع العقوبات عن سوريا الشقيقة وتدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية بما يحفظ حقوق شعبها"، مؤكدًا أن دول الجوار تقف مع سوريا في جهود إعادة البناء والتصدي لأي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.
وأوضح وزير الخارجية الأردني أنه "تم بحث آلية للعمل معا في مواجهة التحديات التي تواجه سوريا وتعاوننا معها اقتصاديا واستثماريا للإسهام في إعادة بنائها".
وبشأن إسرائيل، أكد الصفدي أن "العدوان الإسرائيلي على سوريا يؤزم الموقف ولا مبرر لتل أبيب في التدخل بسوريا"، متابعا: "إسرائيل تحاول خلق حالة من الفوضى وذرائع لتحقيق أهدافها بالمنطقة".
وأكدت "الخطوط الجوية الملكية الأردنية"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، استئناف رحلاتها التجارية المباشرة بين عمان ودمشق، المتوقفة منذ 13 عاما.
ويأتي استئناف رحلات "الملكية الأردنية" إلى مطار دمشق، بعد يومين من قرار لوزارة الداخلية الأردنية يقضي بالسماح للأردنيين بالسفر جوا من مطارات المملكة إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين بمجرد استئناف الرحلات الجوية.