https://sarabic.ae/20250309/وزير-الخارجية-الأردني-الدول-المجاورة-لسوريا-تتفق-على-تكثيف-الحملة-ضد-تنظيم-داعش-1098532064.html
وزير الخارجية الأردني: الدول المجاورة لسوريا تتفق على تكثيف الحملة ضد تنظيم "داعش"
وزير الخارجية الأردني: الدول المجاورة لسوريا تتفق على تكثيف الحملة ضد تنظيم "داعش"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن تركيا ستستضيف الاجتماع الثاني لسوريا ودول الجوار في أبريل (نيسان) المقبل. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T15:58+0000
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وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي، إن "الدول المجاورة لسوريا اتفقت، في اجتماع عمان، على تكثيف الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)"، مشيرًا إلى أنه "تم التأكيد على موقف موحد في مكافحة الإرهاب وإطلاق جهد مشترك لما يمثله التنظيم من خطر على سوريا والمنطقة".وأضاف أن "دول الجوار تطالب برفع العقوبات عن سوريا الشقيقة وتدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية بما يحفظ حقوق شعبها"، مؤكدًا أن دول الجوار تقف مع سوريا في جهود إعادة البناء والتصدي لأي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.وأوضح وزير الخارجية الأردني أنه "تم بحث آلية للعمل معا في مواجهة التحديات التي تواجه سوريا وتعاوننا معها اقتصاديا واستثماريا للإسهام في إعادة بنائها".وأكدت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، استئناف رحلاتها التجارية المباشرة بين عمان ودمشق، المتوقفة منذ 13 عاما.ويأتي استئناف رحلات "الملكية الأردنية" إلى مطار دمشق، بعد يومين من قرار لوزارة الداخلية الأردنية يقضي بالسماح للأردنيين بالسفر جوا من مطارات المملكة إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين بمجرد استئناف الرحلات الجوية.
https://sarabic.ae/20250203/الأردن-يؤكد-رفضه-جميع-أشكال-العنف-والإرهاب-التي-تسعى-لزعزعة-الأمن-والاستقرار-في-سوريا-1097445380.html
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أخبار الأردن, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية الأردني: الدول المجاورة لسوريا تتفق على تكثيف الحملة ضد تنظيم "داعش"
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن تركيا ستستضيف الاجتماع الثاني لسوريا ودول الجوار في أبريل (نيسان) المقبل.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي، إن "الدول المجاورة لسوريا اتفقت، في اجتماع عمان، على تكثيف الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)"، مشيرًا إلى أنه "تم التأكيد على موقف موحد في مكافحة الإرهاب وإطلاق جهد مشترك لما يمثله التنظيم من خطر على سوريا والمنطقة".
وأضاف أن "دول الجوار تطالب برفع العقوبات عن سوريا الشقيقة وتدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية بما يحفظ حقوق شعبها"، مؤكدًا أن دول الجوار تقف مع سوريا في جهود إعادة البناء والتصدي لأي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.
وأوضح وزير الخارجية الأردني أنه "تم بحث آلية للعمل معا في مواجهة التحديات التي تواجه سوريا وتعاوننا معها اقتصاديا واستثماريا للإسهام في إعادة بنائها".
وبشأن إسرائيل، أكد الصفدي أن "العدوان الإسرائيلي على سوريا يؤزم الموقف ولا مبرر لتل أبيب في التدخل بسوريا"، متابعا: "إسرائيل تحاول خلق حالة من الفوضى وذرائع لتحقيق أهدافها بالمنطقة".
وأكدت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، استئناف رحلاتها التجارية المباشرة
بين عمان ودمشق، المتوقفة منذ 13 عاما.
ويأتي استئناف رحلات "الملكية الأردنية" إلى مطار دمشق، بعد يومين من قرار لوزارة الداخلية الأردنية يقضي بالسماح للأردنيين بالسفر جوا من مطارات المملكة إلى مطاري دمشق
وحلب الدوليين بمجرد استئناف الرحلات الجوية.