الفنان السوري مصطفى الخاني يندد بـ"مجازر" الساحل ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
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https://sarabic.ae/20250309/الفنان-السوري-مصطفى-الخاني-يندد-بـمجازر-الساحل-ويطالب-بمحاسبة-المسؤولين-عنها-1098533445.html
الفنان السوري مصطفى الخاني يندد بـ"مجازر" الساحل ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها
الفنان السوري مصطفى الخاني يندد بـ"مجازر" الساحل ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها
سبوتنيك عربي
ندد الفنان السوري مصطفى الخاني، بالمجازر التي ترتكب في قرى وبلدات الساحل السوري، وطالب أيضا بمحاسبة المسؤولين عنها. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T17:14+0000
2025-03-09T17:14+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وأضاف الخاني عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام": "إن كان صحيحاً الذي نسمعه بأن من يقوم بهذه التجاوزات والجرائم هم من جموع الناس، الذين جاؤوا لمساندة الأمن من باقي المحافظات، فأين الدولة وأين الجيش والأمن المسؤولين عن حماية الأهالي وكيف تركوهم يقومون بكل هذه المجازر، نحن لا نتكلم عن مجزرة واحدة وإنما مئات المجازر".وتابع: "بما أننا أصبحنا بدولة قانون وعدالة، فهل سيحاسب علناً كل من اقترف هذه المجازر، أم سيكون ذلك مانشتات إعلامية ووعود ضمن كل الوعود الجميلة التي نسمعها في الإعلام !!".وأشار الخاني إلى أنه "لمن يقول بأنها حالات فردية وتجاوزات فردية، نقول عندما تصبح المجازر وأعداد القتلى بالآلاف فهذا يعني لم تعد أرقام أو حالات فردية بل نهجًا وإبادة جماعية وحربًا طائفية يجب إيقافها فورًا ومحاسبة المجرمين، الذين اقترفوها بنفس القسوة التي يجب محاسبة مجرمين النظام السابق، ممن كان مسؤولا عن صيدنايا وعن مجزرة التضامن وعن هكذا جرائم .. إنها إبادة جماعية ومجازر بالآلاف موثقة بالأسماء وبالصوت والصورة، ماذا تفرق الصور التي نشاهدها اليوم عن الصور التي سبق وشاهدناها لدى قيصر؟!".ونوّه الخاني إلى أنه "يوماً ما قال فارس الخوري للفرنسيين، إذا كنتم قد أتيتم لسوريا لحماية المسيحيين فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعلموا أن جميع المسيحيين اليوم في سوريا هم مسلمون، واليوم نقول لمن يقوم بهذه الجرائم، إذا كنتم تقومون بهذه المجازر لأنهم علوية، فكلنا في سوريا علوية، وكلنا مسيحيين وكلنا سنة، وكلنا دروز وكلنا إسماعيلية وكلنا مرشدية وكلنا أكراد وكلنا عرب، وكلنا تركمان، وكما كنا البارحة كلنا في سوريا دروز، اليوم سأطلق هاشتاغ كلنا علويون".
https://sarabic.ae/20250309/وزير-الخارجية-الأردني-الدول-المجاورة-لسوريا-تتفق-على-تكثيف-الحملة-ضد-تنظيم-داعش-1098532064.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الفنان السوري مصطفى الخاني يندد بـ"مجازر" الساحل ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها

17:14 GMT 09.03.2025
© Mustafa El Khaniالممثل السوري مصطفى الخاني
الممثل السوري مصطفى الخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Mustafa El Khani
تابعنا عبر
ندد الفنان السوري مصطفى الخاني، بالمجازر التي ترتكب في قرى وبلدات الساحل السوري، وطالب أيضا بمحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف الخاني عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام": "إن كان صحيحاً الذي نسمعه بأن من يقوم بهذه التجاوزات والجرائم هم من جموع الناس، الذين جاؤوا لمساندة الأمن من باقي المحافظات، فأين الدولة وأين الجيش والأمن المسؤولين عن حماية الأهالي وكيف تركوهم يقومون بكل هذه المجازر، نحن لا نتكلم عن مجزرة واحدة وإنما مئات المجازر".

وتساءل الخاني: "مسؤولية من حماية الأهالي الأبرياء؟! هذه أفعال إذا حدثت في بلدان العالم تسقط بها حكومات، فماذا سيحدث عندنا ؟؟؟".

وتابع: "بما أننا أصبحنا بدولة قانون وعدالة، فهل سيحاسب علناً كل من اقترف هذه المجازر، أم سيكون ذلك مانشتات إعلامية ووعود ضمن كل الوعود الجميلة التي نسمعها في الإعلام !!".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
وزير الخارجية الأردني: الدول المجاورة لسوريا تتفق على تكثيف الحملة ضد تنظيم "داعش"
15:58 GMT
وأشار الخاني إلى أنه "لمن يقول بأنها حالات فردية وتجاوزات فردية، نقول عندما تصبح المجازر وأعداد القتلى بالآلاف فهذا يعني لم تعد أرقام أو حالات فردية بل نهجًا وإبادة جماعية وحربًا طائفية يجب إيقافها فورًا ومحاسبة المجرمين، الذين اقترفوها بنفس القسوة التي يجب محاسبة مجرمين النظام السابق، ممن كان مسؤولا عن صيدنايا وعن مجزرة التضامن وعن هكذا جرائم .. إنها إبادة جماعية ومجازر بالآلاف موثقة بالأسماء وبالصوت والصورة، ماذا تفرق الصور التي نشاهدها اليوم عن الصور التي سبق وشاهدناها لدى قيصر؟!".

وتابع: "لكل من يهاجم النظام السابق لأنه كان يرمي البراميل عشوائيًا على المدنيين، أنتم محقون ولكن ألم تشاهدوا اليوم في الفيديوهات كيف تُلقى المتفجرات عشوائياً من الطائرة!!!! من هؤلاء الذين يرمونها من الطائرات؟!! هل هؤلاء أيضا من الجموع الشعبية التي جاءت من المحافظات لتساعد الأمن والجيش !!!".

ونوّه الخاني إلى أنه "يوماً ما قال فارس الخوري للفرنسيين، إذا كنتم قد أتيتم لسوريا لحماية المسيحيين فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعلموا أن جميع المسيحيين اليوم في سوريا هم مسلمون، واليوم نقول لمن يقوم بهذه الجرائم، إذا كنتم تقومون بهذه المجازر لأنهم علوية، فكلنا في سوريا علوية، وكلنا مسيحيين وكلنا سنة، وكلنا دروز وكلنا إسماعيلية وكلنا مرشدية وكلنا أكراد وكلنا عرب، وكلنا تركمان، وكما كنا البارحة كلنا في سوريا دروز، اليوم سأطلق هاشتاغ كلنا علويون".
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