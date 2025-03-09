https://sarabic.ae/20250309/الفنان-السوري-مصطفى-الخاني-يندد-بـمجازر-الساحل-ويطالب-بمحاسبة-المسؤولين-عنها-1098533445.html

الفنان السوري مصطفى الخاني يندد بـ"مجازر" الساحل ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها

الفنان السوري مصطفى الخاني يندد بـ"مجازر" الساحل ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها

سبوتنيك عربي

ندد الفنان السوري مصطفى الخاني، بالمجازر التي ترتكب في قرى وبلدات الساحل السوري، وطالب أيضا بمحاسبة المسؤولين عنها. 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T17:14+0000

2025-03-09T17:14+0000

2025-03-09T17:14+0000

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وأضاف الخاني عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام": "إن كان صحيحاً الذي نسمعه بأن من يقوم بهذه التجاوزات والجرائم هم من جموع الناس، الذين جاؤوا لمساندة الأمن من باقي المحافظات، فأين الدولة وأين الجيش والأمن المسؤولين عن حماية الأهالي وكيف تركوهم يقومون بكل هذه المجازر، نحن لا نتكلم عن مجزرة واحدة وإنما مئات المجازر".وتابع: "بما أننا أصبحنا بدولة قانون وعدالة، فهل سيحاسب علناً كل من اقترف هذه المجازر، أم سيكون ذلك مانشتات إعلامية ووعود ضمن كل الوعود الجميلة التي نسمعها في الإعلام !!".وأشار الخاني إلى أنه "لمن يقول بأنها حالات فردية وتجاوزات فردية، نقول عندما تصبح المجازر وأعداد القتلى بالآلاف فهذا يعني لم تعد أرقام أو حالات فردية بل نهجًا وإبادة جماعية وحربًا طائفية يجب إيقافها فورًا ومحاسبة المجرمين، الذين اقترفوها بنفس القسوة التي يجب محاسبة مجرمين النظام السابق، ممن كان مسؤولا عن صيدنايا وعن مجزرة التضامن وعن هكذا جرائم .. إنها إبادة جماعية ومجازر بالآلاف موثقة بالأسماء وبالصوت والصورة، ماذا تفرق الصور التي نشاهدها اليوم عن الصور التي سبق وشاهدناها لدى قيصر؟!".ونوّه الخاني إلى أنه "يوماً ما قال فارس الخوري للفرنسيين، إذا كنتم قد أتيتم لسوريا لحماية المسيحيين فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعلموا أن جميع المسيحيين اليوم في سوريا هم مسلمون، واليوم نقول لمن يقوم بهذه الجرائم، إذا كنتم تقومون بهذه المجازر لأنهم علوية، فكلنا في سوريا علوية، وكلنا مسيحيين وكلنا سنة، وكلنا دروز وكلنا إسماعيلية وكلنا مرشدية وكلنا أكراد وكلنا عرب، وكلنا تركمان، وكما كنا البارحة كلنا في سوريا دروز، اليوم سأطلق هاشتاغ كلنا علويون".

https://sarabic.ae/20250309/وزير-الخارجية-الأردني-الدول-المجاورة-لسوريا-تتفق-على-تكثيف-الحملة-ضد-تنظيم-داعش-1098532064.html

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