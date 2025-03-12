إعلام سوري يكشف عن "وثيقة تفاهم" بين السلطات السورية الجديدة ووجهاء السويداء
11:59 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 12:00 GMT 12.03.2025)
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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كشفت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأربعاء، عن محضر تفاهم تم توقيعه بين القيادة السورية الجديدة ممثلة بمحافظ السويداء مصطفى البكور، ووجهاء المحافظة بحضور الرئيس الروحي للطائفة حكمت الهجري.
وذكرت وسائل الإعلام أنه تم خلال الاجتماع بين الجانبين البحث في أوضاع محافظة السويداء وتم الاتفاق على أن تقوم الدولة وتتعهد بتنفيذ عدد من البنود.
وجاء في بنود الاتفاق الذي نشرته صحفية "الوطن" السورية:
1.تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتفعيل الضابطة العدلية فورا.
2.تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع.
3.صرف كامل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا.
4.إعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل بعد تاريخ 24/12/8، وأولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفياً قبل 24/12/8.
5.الإسراع بتعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حاجات المواطنين، واتخاذ مبنى حزب "البعث" سابقا كمقر رئيسي للجامعة.
6.الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل.
7.اعتبار الموقّعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها مع استمرار التشاور وايجاد الحلول لأي مستجدات أو وقائع قد تطرأ.
🟧اتفاق بين السلطات السورية الجديدة ووجهاء السويداء— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 12, 2025
نشر وسائل إعلام سورية نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية الجديدة ووجهاء مدينة السويداء، بحضور الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، والذي يتضمن مجموعة من البنود التي تعهدت الدولة بتنفيذها بالتعاون مع… pic.twitter.com/KBomGrYknd
وفي وقت سابق، وقّع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، على اتفاق مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بشأن توحيد الصف السوري تحت مظلة واحدة.
ويقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، مشيرًا إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.
وأكد الاتفاق على "دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد أمن سوريا"، بالإضافة إلى "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".