https://sarabic.ae/20250312/إعلام-سوري-يكشف-عن-وثيقة-تفاهم-بين-السلطات-السورية-الجديدة-ووجهاء-السويداء-1098603046.html

إعلام سوري يكشف عن "وثيقة تفاهم" بين السلطات السورية الجديدة ووجهاء السويداء

إعلام سوري يكشف عن "وثيقة تفاهم" بين السلطات السورية الجديدة ووجهاء السويداء

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأربعاء، عن محضر تفاهم تم توقيعه بين القيادة السورية الجديدة ممثلة بمحافظ السويداء مصطفى البكور، ووجهاء المحافظة بحضور الرئيس... 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T11:59+0000

2025-03-12T11:59+0000

2025-03-12T12:00+0000

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وذكرت وسائل الإعلام أنه تم خلال الاجتماع بين الجانبين البحث في أوضاع محافظة السويداء وتم الاتفاق على أن تقوم الدولة وتتعهد بتنفيذ عدد من البنود.وجاء في بنود الاتفاق الذي نشرته صحفية "الوطن" السورية:وفي وقت سابق، وقّع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، على اتفاق مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بشأن توحيد الصف السوري تحت مظلة واحدة.و‌يقضي ‏الاتفاق بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، مشيرًا إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.وأكد الاتفاق على "دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد أمن سوريا"، بالإضافة إلى "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".الصليب الأحمر السوري: دخلنا بعض القرى في الساحل والاحتياجات أكبر من قدرتناسوريا تصدر بيانا بشأن "اعتداءات على عمال سوريين" في العراق

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