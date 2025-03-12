https://sarabic.ae/20250312/سوريا-تصدر-بيانا-بشأن-اعتداءات-على-عمال-سوريين-في-العراق-1098593888.html
سوريا تصدر بيانا بشأن "اعتداءات على عمال سوريين" في العراق
سوريا تصدر بيانا بشأن "اعتداءات على عمال سوريين" في العراق
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا استنكرت فيه الاعتداءات التي طالت عددا من رعاياها في العراق، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض عمال... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T08:13+0000
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وفي بيانها، أدانت الخارجية السورية هذه الأفعال، معتبرةً أنها "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي".وأكدت "وقوفها الكامل إلى جانب أبناء شعبها"، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الجناة وضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.كما شددت على أنها ستواصل التنسيق مع الجهات العراقية لمعالجة هذه الانتهاكات، والعمل على اتخاذ تدابير فورية لمنع أي تجاوزات إضافية.وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل في العراق، يظهر اقتحام مجموعة من الملثمين لمحال يعمل فيها سوريون، حيث قاموا بمطالبتهم بهواتفهم وهوياتهم التعريفية، قبل أن يقدموا على الاعتداء على بعضهم.من جانبه، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة المتورطين في الاعتداءات.كما أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن السلطات العراقية لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال، واصفًا إياها بأنها "انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والأخلاقية، فضلا عن مخالفتها للقانون العراقي".وشدد على أن الأجهزة الأمنية ستلاحق الجناة لضمان محاسبتهم وفق القانون.
https://sarabic.ae/20250223/المخابرات-العراقية-توجهنا-إلى-سوريا-برسائل-واضحة-بشأن-التهديدات-الأمنية-1098099043.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار
سوريا تصدر بيانا بشأن "اعتداءات على عمال سوريين" في العراق
أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا استنكرت فيه الاعتداءات التي طالت عددا من رعاياها في العراق، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض عمال سوريين للعنف من قبل مجموعة من الملثمين.
وفي بيانها، أدانت الخارجية السورية هذه الأفعال، معتبرةً أنها "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأكدت "وقوفها الكامل إلى جانب أبناء شعبها"، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الجناة وضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.
كما شددت على أنها ستواصل التنسيق مع الجهات العراقية لمعالجة هذه الانتهاكات، والعمل على اتخاذ تدابير فورية لمنع أي تجاوزات إضافية.
وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل في العراق، يظهر اقتحام مجموعة من الملثمين لمحال يعمل فيها سوريون، حيث قاموا بمطالبتهم بهواتفهم وهوياتهم التعريفية، قبل أن يقدموا على الاعتداء على بعضهم.
من جانبه، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة المتورطين في الاعتداءات.
كما أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن السلطات العراقية لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال، واصفًا إياها بأنها "انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والأخلاقية، فضلا عن مخالفتها للقانون العراقي".
وشدد على أن الأجهزة الأمنية ستلاحق الجناة لضمان محاسبتهم وفق القانون.